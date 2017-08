Terremoto a Ischia, salvi i tre fratellini

Sono stati estratti vivi «miracolosamente sani» i tre fratellini rimasti sotto le macerie della loro casa a Ischia. Si tratta di Pasquale, 7 mesi, Mattias, 8 anni e Ciro, 11. E’ stato proprio grazie a Ciro che i soccorritori sono riusciti a individuare il punto. Il ragazzino, che ha anche protetto come poteva Mattias, avvertiva battendo con un bastone sulle mura crollate. Il bilancio del sisma è di due donne morte e 42 feriti, di cui 16 hanno richiesto il ricovero: uno è grave; 2600 gli sfollati, di cui 200 già negli alberghi.

CROLLI E POLEMICHE, L’ACCUSA DELLA PROTEZIONE CIVILE

MATTARELLA, BENE I SOCCORSI. LA SOLIDARIETA' DELLA MERKEL

I sindaci dicono che no, gli edifici crollati non c'entrano con l'abusivismo. Temono sciacallaggio mediatico e fuggi-fuggi dei turisti. Ma per Angelo Borrelli, capo della protezione civile, 'molte abitazioni sono fatte con materiali scadentì. Per il presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Peduto, morire per un sisma di magnitudo 4 «è assurdo». Legambiente dà i numeri: sull'isola ci sono oltre 600 case abusive da demolire, citando dati della Procura di Napoli. Anche per il calcolo della magnitudo c'è confronto, in un primo momento l’INGV aveva diffuso una magnitudo più bassa. Sul fronte istituzionale, ai soccorritori è arrivato il plauso di Mattarella, Gentiloni e Renzi. Il capo dello Stato ha detto che potrebbe recarsi presto sull'isola. Solidarietà anche dalla cancelliera Merkel, che frequenta abitualmente Ischia.

BARCELLONA: ARRESTATO CONFERMA, PREPARAVAMO UN ATTACCO GRANDE

LA SAGRADA FAMILIA E ALTRI MONUMENTI ERANO TRA GLI OBIETTIVI

Mohamed Houli Chemal, 21 anni, uno dei quattro presunti terroristi della cellula di Ripoll detenuti, ha confermato davanti a un giudice a Madrid che i piani iniziali del gruppo prevedevano un attentato più vasto, con esplosivi, a Barcellona. Chemal, rimasto gravemente ferito nell’esplosione del covo di Alcanar, è stato il primo di quattro ad essere interrogato, ha confermato che il primo obiettivo del gruppo di Ripoll era di colpire la Sagrada Familia e altri monumenti. Intanto, le salme delle vittime italiane, dopo l’arrivo a Fiumicino accolte dal presidente Mattarella, sono giunte nei rispettivi paesi di origine: a Bassano del Grappa e Legnano.

SCUOLA, LA FEDELI: PORTARE L’OBBLIGO A 18 ANNI

"SERVE UNA RIVISITAZIONE COMPLESSIVA DELLA QUALITA' DIDATTICA"

«Io sarei per portare l’obbligo scolastico a 18 anni perchè un’economia come la nostra, che vuole davvero puntare su crescita e benessere, deve puntare sull'economia e sulla società della conoscenza così come peraltro ci viene dall’ultima Agenda ONU 2030 sottoscritta anche dall’Italia». Lo ha detto al Meeting di Cl il ministro dell’Istruzione Fedeli. «Si dovrebbe fare - spiega - una rivisitazione complessiva dei cicli scolastici da un punto di vista della qualità dei percorsi didattici interni».



UOVA CONTAMINATE, DUE CASI ANCHE IN CAMPANIA

BLOCCO IMMEDIATO ANCHE PER UN ALLEVAMENTO NELLE MARCHE

Due casi di uova contaminate in Campania. Lo si apprende dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. In seguito ai controlli per verificare eventuali contaminazioni da Fipronil nei prodotti avicoli e negli ovoprodotti sono stati effettuati in Campania 37 campionamenti e, su 35 rapporti di analisi, 33 sono risultati non contaminati. Due, invece, i casi di 'non conformita» rilevati in 2 centri di imballaggio annessi ad allevamenti fa sapere Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto. Immediato blocco anche della commercializzazione delle uova di un allevamento di Ostra Vetere (Ancona) positivo al fipronil, dove sono in corso ulteriori campionament.

LA UE STOPPA LA FUSIONE BAYER-MONSANTO E APRE UN’INDAGINE

IL COLOSSO CHE NASCEREBBE LIMITEREBBE LA CONCORRENZA

La Commissione Ue stoppa la fusione tra Bayer e Monsanto e apre un’indagine approfondita sull'operazione. L’Antitrust Ue ha infatti la preoccupazione che il nuovo colosso che nascerebbe dalla fusione limiti la concorrenza nei settori delle sementi, dei pesticidi e dei tratti agronomici. Inoltre l’operazione avverrebbe in un contesto industriale dove sono già molte le concentrazioni global.