Ischia, l'ira dei sindaci: "Non è l'isola dell'abusivismo"

E' scontro con i sindaci delle zone colpite dal terremoto che ad Ischia ha fatto due vittime, numerosi feriti e causato crolli. La Procura di Napoli sta valutando l’ipotesi di aprire un’inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo plurimo in seguito ai danni provocati dal sisma. Il ministro Delrio - in un’intervista al Messaggero - ha puntato il dito contro i troppi crolli provocati da una scossa di 4.0. Ma il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino sostiene: 'La nostra non è una collettività di abusivì. Il piccolo eroe Ciro: 'Ho pensato a Diò. Domani ad Amatrice e ad Arquata le cerimonie ad un anno dal terremoto che ha colpito oil centro Italia.

A ROMA UN ALTRO CAMBIO, DA LIVORNO NUOVO ASSESSORE BILANCIO

MAZZILLO: "NON NE SO NULLA". IL PD: "E' IL QUARTO IN UN ANNO"

Gianni Lemmetti, assessore al Bilancio e alle partecipate del Comune di Livorno, saluta la giunta del sindaco Filippo Nogarin (M5s) per andare ad assumere la stessa delega al Comune di Roma. L'informazione - che conferma i rumours dei giorni scorsi - è arrivata da una comunicazione del presidente del consiglio comunale di Livorno, Daniele Esposito, indirizzata ai capigruppo. Stupito l’assessore al bilancio uscente, Andrea Mazzillo: 'Io non ne so nulla. Sono stato fino a ieri sera con la sindaca e non mi è stato detto nullà. Polemico il Pd di Roma: 'Siamo al quarto assessore al Bilancio in un annò.

UOVA CONTAMINATE, IL CASO SI ALLARGA: 91MILA SEQUESTRI DEI NAS

A VITERBO E ANCONA. IN QUARANTENA GALLINE DI TRE ALLEVAMENTI

I carabinieri dei Nas hanno sequestrato a Viterbo e Ancona 92mila uova durante le indagini per ipotesi sull'uso del Fipronil, l’insetticida dannoso per la salute umana, rintracciato negli stessi prodotti d’allevamento in Italia. Si tratta di 60mila uova per consumo umano e 32mila per alimentazione zootecnica. Sigilli a tre capannoni per allevamento con 27mila galline ovaiole e un centro di imballaggio uova. In Francia un lotto di patate delfino e quattro tipi di pasta fabbricati con uova provenienti dal Belgio e dall’Olanda sono stati inseriti dal ministero dell’Agricoltura nella lista dei prodotti contaminati dal Fipronil.

POLEMICHE SUL DDL VITALIZI, ZANDA: "CALENDARIZZATO A SETTEMBRE"

MA M5S ATTACCA: "E' IPOCRISIA, PD NON VUOLE LA LEGGE"

Polemiche per la legge Richetti sui vitalizi, ora all’esame del Senato dopo i malumori espressi da alcuni esponenti Pd, come l'ex tesoriere Ds, Ugo Sposetti. Ma il presidente del gruppo Pd al Senato Luigi Zanda chiarisce la linea dei dem 'Certamente, saranno calendarizzati alla ripresa, non c'è alcuna intenzione di insabbiare il testo ma di esaminarlo a fondo a partire dai profili di costituzionalita». M5S ribatte: 'Solo due giorni fa l'esponente dem affermava che è legittimo pensare che la legge sui vitalizi non sarà votata al Senato. Ed oggi, ipocritamente, ci viene a dire che occorre un ulteriore esame di costituzionalità sul testò.

TERRORISMO, GLI AGENTI SIANO ARMATI ANCHE FUORI SERVIZIO I MEDIA: "L'ISIS VUOLE COLPIRE LE CHIESE IN EUROPA"

Al Comitato di analisi stratetica antiterrorismo è stato espresso un richiamo al personale delle forze di polizia perchè 'porti con sè l’arma di ordinanza anche fuori dal serviziò. 'Un intervento tempestivo potrebbe contribuire alla limitazione del dannò si legge nel testo. Sul fronte delle indagini dell’attentato di Barcellona, uno dei presunti terroristi, ha rivelato che i piani prevedevano l’attacco alla Sagrada Famiglia, in attesa che l’esplosivo artigianale Tatp 'asciugassè nel covo di Alcanar. E secondo il Daily Mail 'I servizi di intelligence temono che l’Isis stia pianificando di attaccare chiese in Europà.

FCA SENZA SOSTA, ALLO STUDIO SPIN-OFF MASERATI-ALFA NEL 2018

IL TITOLO ACCELERA IN BORSA CON +6,2%, SCAMBIATI 30 MILIONI DI PEZZI

Fiat sta valutando gli spin off di Maserati e Alfa Romeo e della divisione componenti per auto. Il piano e l’eventuale decisione potrebbero arrivare agli inizi del 2018. La notizia spinge il Lingotto a Piazza Affari: il titolo sale ulteriormente fino a guadagnare il 6,28%% a 12,19 euro, aggiornando così il record di un’ora fa. Estremamente vivaci gli scambi, con oltre 30 milioni di titoli passati di mano.

DRAGHI: "QE E’ UN SUCCESSO, HA SUPPORTATO ECONOMIE EURO E USA"

WEIDMANN: "NON C'E' BISOGNO DI PROLUNGARLO OLTRE IL 2017"

Mario Draghi difende il Quantitative easing. 'Ampie ricerche empiriche hanno affermato il successo di queste politiche nel supportare l’economia e l’inflazione, sia nell’Eurozona, sia negli Usà. I Paesi del Sud Europa potrebbero attingere al Meccanismo di stabilità europeo 'non solo in caso di fallimento. Il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha aggiunto che non c'è necessità di estendere il Qe oltre dicembre 2017.

GIALLO DEL SOTTOMARINO, GIORNALISTA SVEDESE DECAPITATA

I RESTI IN ACQUE DANESI. ARRESTATO INVENTORE SOMMERGIBILE

Appartiene alla giornalista scomparsa Kim Walln, il torso femminile senza testa, rinvenuto in una spiaggia nei pressi di Copenaghen. Wall, 30 anni, era stata vista per l’ultima volta il 10 agosto a bordo del sottomarino costruito dall’inventore danese Peter Madsen, che secondo la polizia avrebbe intenzionalmente affondato il giorno dopo, al largo delle coste orientali della Danimarca.