Scontri migranti polizia: è polemica su uno sgombero a Roma

Duri scontri a Roma tra migranti e polizia durante lo sgombero dei profughi accampati in piazza Indipendenza dopo l'allontanamento dal palazzo occupato da 4 anni. Alcuni profughi hanno lanciato bombole e sassi. I rifugiati denunciano l’uso di idranti e manganelli anche sulle donne. La procura indaga per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il prefetto parla di "infiltrazione dei Movimenti per la Casa" e del rifiuto di alloggi alternativi. Verifiche riguardo ad un video in cui si sentirebbe un agente dire: "Se tirano qualcosa spaccategli un braccio". Indignate le organizzazioni umanitarie. Nel Piacentino l'arrivo di 15 profughi minorenni scatena la protesta. Intanto vicino al Brennero vengono fatti i primi controlli militari.

TERREMOTO: IL GRIDO DEI VESCOVI, BASTA RINVII E BUROCRAZIA

Commemorazioni nei paesi colpiti dal terremoto che un anno fa ha fatto 299 vittime e ha distrutto interi paesi del centro Italia. "Il futuro è nelle nostre mani, non in quelle dei politici", ha detto il vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D’Ercole nell’omelia durante la Messa ad Arquata, alla presenza di Boldrini e Minniti. "Rinviare non paga mai. Neanche in politica", ha detto il vescovo di Rieti mons. Domenico Pompili ad Amatrice, alla presenza di Gentiloni e delle maggiori autorità. A Ischia sotto sequestro la chiesa del crollo. Domani al palasport i funerali.

ALFANO E LO IUS SOLI: "COSA GIUSTA MA AL MOMENTO SBAGLIATO"

Sullo ius soli il ministro Alfano chiarisce: "Abbiamo già votato a favore". Ma, aggiunge, "le cose giuste fatte al momento sbagliato rischiano di diventare sbagliate". Quanto alle alleanze, spiega: "Stiamo lavorando sul programma" e sulla questione Sicilia "sembra emergere a destra una prevalenza dei veti". Irritazione di Mdp e Sinistra italiana sull'appello di Leoluca Orlando per una coalizione larga. Speranza commenta: con Alfano si seppellisce il centrosinistra. Per il Pd, Ricci afferma: non si dia spazio ai populismi.

ROMA: MAZZILLO, IO EPURATO, E’ STATO UNO SGARBO ISTITUZIONALE

"Ritengo che sia stato un vero sgarbo istituzionale quello che ho subito, sono stato epurato sostanzialmente dalla giunta". Lo ha detto l’ex assessore al Bilancio di Roma Andrea Mazzillo intervistato da Radio Radio. "Fino all'altro ieri sera eravamo in sala degli Arazzi a parlare di Atac, lo sanno tutti i romani che è un problema, abbiamo cercato di definire la linea ma nulla è emerso rispetto poi al comunicato di ieri. La cosa inaccettabile secondo me è la modalità con cui è avvenuto", ha spiegato. "Si rischia di passare dal commissariamento dell’Atac a quello del Comune".

ISIS MINACCIA SPAGNOLI, TERRORISTI RIDONO PRIMA DELL’ATTACCO

In un video l’Isis ha rivolto nuove minacce alla Spagna mentre è emerso che, poco prima dell’attacco di Cambrils, i terroristi sono stati ripresi da telecamere, in momenti diversi, mentre sorridono e comprano coltelli. E’ stato messo in libertà provvisoria un secondo arrestato per gli attentati di Barcellona e Cambrils. La polizia olandese ieri ha ricevuto dalla Spagna informazioni "concrete" su un possibile attacco al concerto della band Allah-Las a Rotterdam. Non c'è nesso con gli attacchi di Barcellona: è stato arrestato un 22enne olandese. A Legnano chiesa gremita per i funerali di Bruno Gulotta, il giovane padre ucciso nell’attentato di Barcellona.

FRANA AL CONFINE CON LA SVIZZERA, DISPERSI 14 ESCURSIONISTI

Non si hanno più notizie di un gruppo di 14 escursionisti - svizzeri, tedeschi e austriaci - dopo la frana caduta dal Pizzo Cengalo (a 3367 metri), in territorio svizzero al confine con la provincia di Sondrio. Proseguono le ricerche, mentre è confermato lo sgombero per un centinaio di residenti. Sul Monte Bianco un giovane di 28 anni precipita e muore. Sempre sullo stesso massiccio sono stati recuperati i cadaveri di alcuni alpinisti morti probabilmente all’inizio degli anni Novanta.

TRUMP METTE AL BANDO I TRANSGENDER DALL’ESERCITO

Trump tira dritto, tra le polemiche, sulla decisione di bandire i transgender dalle forze armate. E la Casa Bianca, rivela il Wall Street Journal, è pronta a inviare al Pentagono le linee guida per attuare il divieto. Al segretario alla difesa, l’ex generale James Mattis, si dà non solo il potere di fermare l'ammissione di persone transgender, ma anche quello di cacciare via personale già in servizio. Previsto anche lo stop alle spese per il trattamento medico del personale transgender in servizio. ---.

SORTEGGI CHAMPIONS: JUVE CON BARCELLONA E OLYMPIAKOS

Il Barcellona è stato sorteggiato con la Juventus nel girone D di Champions League insieme all’Olympiacos. La Roma è stata inserita nel girone C con Chelsea, Atletico Madrid e Qarabag, squadra campione dell’Azerbaigian. Il Napoli con Manchester City, Shakthar Donetsk e Feyenoord nel girone F. Prima del sorteggio premio speciale alla carriera a Totti, in veste di gran cerimoniere. A Montecarlo premiato anche Buffon, come miglior portiere della Champions League 2016/17.