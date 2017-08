Migranti, Di Maio difende la Raggi: "Si occupa dei romani"

Di Maio difende Virginia raggi e va all’attacco: "Non si usi la questione contro la Raggi, che si deve occupare prima di tutto dei romani". Rincara la sindaca: "Abbiamo fatto il nostro dovere". E attacca la Regione. I 40 migranti in condizioni di maggior disagio andranno in sei villette nel reatino in base a un accordo fra Campidoglio e società proprietaria dell’immobile liberato a Roma. Domani in piazza contro gli sgomberi i movimenti per la casa. Intanto nel Pistoiese, monta il caso del sacerdote che ha portato un gruppo di migranti in piscina. Forza nuova dice di voler "controllare" la messa di domenica prossima, ma il prete assicura: "Vado avanti come sempre".

MESSAGGIO YELLEN A TRUMP, "FINANZA PIU' SICURA, CAMBI POCO"

"Sostanziali progressi" sono stati compiuti nel centrare il doppio mandato della Fed della massima occupazione e della stabilità dei prezzi. Lo afferma il presidente della Fed, Janet Yellen da Jackson Hole e difende la riforma di Wall Street. "Qualsiasi cambio alle regole decise dopo la crisi finanziaria - è l’auspicio di Yellen in un indiretto messaggio a Trump - dovrebbe essere modesto". In Italia Confindustria avverte che per concretizzare le 900mila assunzioni di giovani in tre anni auspicate dal governo, sono necessari 10 miliardi.

TERREMOTO ISCHIA, SI INDAGA PER OMICIDIO E CROLLO COLPOSI

Via al censimento dei crolli ad Ischia dopo il terremoto di lunedì scorso, per stabilire se vi siano state responsabilità anche legate ad abusivismo edilizio oppure nell'esecuzione di lavori di consolidamento antisismico in strutture che poi hanno ceduto. Dubbi per il fatto che i danni maggiori sono avvenuti in un’area limitata di Casamicciola. Aperta l’inchiesta contro ignoti per omicidio plurimo colposo e di crollo colposo. Intanto la procura di Rieti ha chiesto 12 rinvii a giudizio per il crollo della vela campanaria di una chiesa di Accumoli e di due palazzine di edilizia popolare ad Amatrice. "E' colpa dell’uomo", dice il procuratore.

SAMSUNG: CORTE COREA SUD, 5 ANNI ALL’EREDE LEE JAE-YONG

Condannato a cinque anni di reclusione Lee Jae-yong, leader de facto ed erede della famiglia fondatrice del gruppo Samsung, accusato di corruzione e altri reati. E’ stato riconosciuto colpevole di corruzione, appropriazione indebita e altri reati, oltre che di falsa testimonianza. La Procura sudcoreana aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione. Il giudizio di Standard & Poor's sulla compagnia non viene intaccato dalla condanna. «Prevediamo un protrarsi delle vicende legali su questa questione dal momento che il vice presidente è probabile che faccia appello».



FLORIDA, SUPREMATISTA GIUSTIZIATO CON UN FARMACO MAI TESTATO

Un suprematista bianco condannato per un duplice assassinio a sfondo razziale è stato messo a morte in Florida utilizzando un farmaco mai testato. L’esecuzione ha segnato una doppia prima volta: per la prima volta è un bianco a finire sul lettino del boia per l’assassinio di un nero ma soprattutto per la prima volta è stato usato un nuovo farmaco nonostante la contrarietà anche della casa produttrice. Secondo uno dei giudici della Corte Suprema, il condannato è stato trattato come una cavia da laboratorio.

CAOS VACCINI A SCUOLA, IN ARRIVO "TSUNAMI" DI CERTIFICATI

Il 10 settembre scade il termine per la presentazione della certificazioni a scuola sulle vaccinazioni, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme approvate a luglio. In arrivo uno "tsunami" di certificati, mentre alcune regioni "virtuose" hanno già semplificato, o quanto meno codificato, l’iter. Allarme delle associazioni dei consumatori per il caro-scuola: secondo le stime, rifornire i figli di libri, dizionari, astucci e zaini costa da un minimo di 950 fino a più di 1.200 euro ad alunno.

L’URAGANO HARVEY SPAVENTA GLI USA, ARRIVA IN TEXAS

Il Texas si prepara ad effettuare le prime evacuazioni per l'arrivo dell’uragano Harvey, che potrebbe essere il peggiore in Usa dopo Wilma nel 2005. Si tratterà del primo test dell’amministrazione Trump con l’emergenza disastri ambientali. Per l’agenzia meteorologica statunitense, la Noaa, la stagione che si sta aprendo potrebbe essere estremamente attiva, forse "la più devastante dal 2010".

EUROPA LEAGUE, URNA FATATA PER IL MILAN. INFERNO PER ATALANTA

Urna fatata per il Milan in Europa League, che pesca Austria Vienna, i croati del Rijeka e i greci dell’Aek di Atene. Più dura per Atalanta, che se la dovrà vedere con l’Everton e Lione. Spalletti, tecnico dell’Inter con un passato a Trigoria ammette che Roma non gli è indifferente: "Ho voluto bene a quel gruppo di giocatori, poi possono accogliermi come vogliono. Sarò contento di abbracciare Totti".