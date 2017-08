Roma, corteo contro gli sgomberi. La procura indaga sulle occupazioni

A Roma il corteo dei movimenti per la casa dopo lo sgombero del palazzo di via Curtatone dei giorni scorsi. La Procura ha aperto un’inchiesta e vuole fare luce sulle modalità dell’occupazione: nello stabile sono state rinvenute ricevute, forse di "affitti" che farebbero ipotizzare un racket. Ma gli ex abitanti assicurano di non aver mai pagato. Boldrini: "Sì agli sgomberi, ma senza violenza, così diamo un pessima immagine". Dal Meeting di CL, netta presa di posizione di Pietro Parolin:"'I migranti sono nostri fratelli". Il segretario di Stato Vaticano stigmatizza lo sgombero dei rifugiati a Roma: "Quelle immagini provocano sconcerto e dolore".

RIMINI, DONNA STUPRATA E FIDANZATO PESTATO IN SPIAGGIA

Barbara aggressione la notte scorsa sulla spiaggia di Rimini nei confronti di una coppia di turisti di nazionalità polacca. La donna è stata stuprata ripetutamente da quattro uomini davanti al fidanzato, l’uomo è stato aggredito, picchiato e rapinato. La polizia è sulle tracce di quattro persone, forse straniere, reduci - ha detto il questore - da una notte di sballo. La coppia, all'ultimo giorno di vacanza, si era appartata sui lettini dello stabilimento. Comune di Rimini: "Siamo sconvolti".

BARCELLONA IN PIAZZA CONTRO IL TERRORE, C'E' ANCHE IL RE

Spagna in piazza al grido di "No Tinc Pòr", "Non Ho Paura" in risposta all’attentato delle Ramblas. Alla grande manifestazione unitaria con tutti i leader politici, anche re Felipe VI: è la prima volta per un sovrano spagnolo moderno, anche se non sono mancate contestazioni. Strettissima la sorveglianza della polizia catalana, che ha invitato le decine di migliaia di manifestanti a lasciare a casa zaini e borse per non creare allarme.

VITALIZI, PRESSING DI M5S SUL PD: BASTA GIOCHETTI

in pressing sul PD sull'abolizione dei vitalizi. La discussione sia messa in calendario il prima possibile, dicono dal MoVimento, è finita l’era dei giochetti: vediamo se hanno davvero intenzione di abolirli o vogliono affossare la legge. E monta la polemica per la presentazione del libro di Renzi a Sarzana, in Liguria: la Regione minaccia di togliere il patrocinio nel caso si faccia, e il segretario rinuncia. Toti punge: "Lo aspettiamo, ma non a spese dei contribuenti".

TRUMP GRAZIA L’EX SCERIFFO ANTI-IMMIGRATI, SDEGNO ISPANICI

L'ex controverso sceriffo dell’Arizona Joe Arpaio ha ringraziato su Twitter Donald Trump per la clemenza ricevuta ieri e per "considerare la mia condanna per quello che è: una caccia alle streghe politica da parte dei superstiti al dipartimento giustizia di Obama!". Sdegno e polemiche nella comunità ispanica, quella che lui prendeva di mira nella sue retate.

BAYER: AL LAVORO CON UE PER A OK FUSIONE CON MONSANTO

"Bayer e Monsanto sono molto complementari fra di loro" ed "esistono talune sovrapposizioni. Ma noi collaboriamo con le istituzioni per trovare a questo proposito una soluzione adeguata". A dirlo, in un colloquio è un portavoce di Bayer commentando lo stop alla fusione con Monsanto arrivato nei giorni scorsi dall’Ue, che ha annunciato delle verifiche, temendo una violazione della concorrenza. "Noi - aggiunge il portavoce - lavoriamo all’obiettivo di ottenere l’autorizzazione entro fine 2017".

ITALIANO E LAUREATO L’AUTORE DEL CARTELLO ANTI-DISABILE

E' un italiano incensurato e laureato l’uomo che lo scorso 19 agosto ha attaccato un cartello all'interno del parcheggio del centro commerciale Carosello di Carugate (Milano) in cui offendeva un disabile colpevole di aver chiamato la polizia locale poiché la sua auto sostava nel posto riservato ai portatori di handicap. Le immagini delle telecamere non lasciano dubbi sull'identificazione dell’automobilista. Nonostante la laurea, tra l’altro, ha commesso un errore scrivendo la parola "handiccappato", con due "c".

F1: HAMILTON COME MICHAEL,68 POLE. COMPLIMENTI DA CLAN SCHUMI

Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp del Belgio di F1: è la sua 68/a in carriera, che lo porta ad eguagliare il record di Michael Schumacher e a ricevere i complimenti dai familiari dello sfortunato pilota. A fianco di Hamilton partirà Sebastian Vettel, che ha anche rinnovato con la Ferrari fino al 2020. Seconda fila per Bottas e l’altra rossa di Raikkonen. Nel MotoGp di Gran Bretagna, pole per Marc Marquez. Dietro Valentino Rossi. Il dottore "contento, ma manca ancora qualcosa".