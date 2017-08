Sgomberi, verso l'uso dei beni confiscati alle mafie

Utilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata: è una delle ipotesi per le linee guida sugli sgomberi degli edifici occupati di cui si discuterà domani al Viminale in una riunione tecnica con il ministro Minniti che avrà al centro anche il tema migranti. La direttiva punta a coinvolgere il settore sociale. Minniti la prossima settimana incontrerà la sindaca Raggi. Il Comune di Forano (Rieti) ha votato "no" al trasferimento di 40 rifugiati sgomberati dalla capitale. In provincia di Pistoia esponenti di Forza Nuova hanno partecipato alla messa del sacerdote che ha portato i migranti in piscina: il prete ha stretto loro la mano. Fuori dalla chiesa saluti fascisti.

VERTICE DI PARIGI: BENE CODICE SU ONG E INTESA ROMA-TRIPOLI

Germania, Francia, Spagna e l’Alto rappresentante Ue si felicitano per le misure prese dall’Italia sul codice di condotta per i salvataggi in mare: è quanto si legge nel documento del vertice di domani a Parigi tra Macron, Gentiloni, Merkel e Rajoy di cui l’ANSA ha preso visione. I capi di Stato e di governo chiedono a tutte le Ong che operano in zona 'di firmare il codice e di rispettarlò. Promosso anche il progetto italiano di cooperazione con la Libia sulle rotte migratorie. La Merkel afferma: "Italia e Grecia non possono sopportare tutto il peso, il sistema di Dublino non è sostenibile".

L’URAGANO HARVEY INONDA IL TEXAS, ALMENO CINQUE VITTIME

Sono almeno cinque finora le vittime dell’uragano Harvey che si è abbattuto sul Texas, mentre si moltiplicano su Twitter ed altri social network gli appelli alle autorità e ai soccorritori da parte di persone intrappolate dagli allagamenti. Gli autori dei messaggi, spesso senza elettricità, lasciano indirizzo e numero di telefono, a volte postando anche foto dei loro bambini. In campo ci sono migliaia di soccorritori che stanno setacciando città e villaggi, da Houston a Corpus Christi, alla ricerca di persone in difficoltà. Molte zone devastate sono inaccessibili e le piogge proseguiranno per giorni.

INDAGINI SERRATE SUGLI STUPRI A RIMINI, E’ CACCIA AL BRANCO

Proseguono serrate, a Rimini, le indagini per individuare i quattro uomini che, nella notte tra venerdì e sabato, hanno violentato sulla spiaggia una giovante turista polacca mentre era in compagnia di un amico, picchiato e rapinato, prima di violentare una prostituta transessuale. E’ stata creata una task force con il Servizio centrale operativo di Roma. Gli inquirenti ritengono che i quattro abbiano agito sotto effetto di alcol e droghe. Elaborati gli identikit, le indagini potrebbero portare a quattro magrebini. Il Comune si costituirà parte civile.

TRAGICA CORDATA IN TRENTINO: DUE MORTI E 7 FERITI

Nove escursionisti, due famiglie bresciane con due amici, sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente in montagna, sul ghiaccio della Presanella, in Trentino: due di loro sono morti, altri sette sono rimasti feriti. Tre quelli più gravi, tra loro c'è un tredicenne. Gli alpinisti erano divisi in tre cordate e stavano risalendo la vetta quando all'improvviso, a 3.200 metri, i primi due sono scivolati, coinvolgendo gli altri. Tra le vittime l’ex meccanico di Max Biaggi. In Valle d’Aosta non si hanno più notizie di un escursionista, Claudio Bredy, 54 anni, ex sindaco di Gignod.

BARBAGALLO: LAVORO NON CON BONUS SPOT, TAGLI STRUTTURALI

Il leader della Uil Carmelo Barbagallo interviene sul bonus assunzioni per i giovani che il Governo sta studiando: "Se continuiamo sempre con bonus temporali la preoccupazione è: alla fine dei 3 anni che succede?. Serve un taglio strutturale" del costo del lavoro. Preoccupa poi il sindacalista l’ipotesi di un tetto di età: così "non risolve il problema, scontenta tutti ed è costoso. Con Cisl e Cgil - conclude - apriremo una grande vertenza fiscale con il Governo, per una riforma seria".

SERIE A: OCCHI PUNTATI SUL NAPOLI, AFFRONTA L’ATALANTA

Dopo l’anticipo delle 18 Torino-Sassuolo, per la serie A alle 20.45 occhi puntati sul Napoli che affronta l’Atalanta, ma anche Milan-Cagliari, Fiorentina-Samp, Chievo-Lazio, Crotone-Verona, Spal-Udinese. La Mercedes di Hamilton ha vinto il Gran Premio del Belgio, precedendo la Ferrari di Vettel. Terza la Red Bull di Ricciardo davanti all’altra Rossa di Raikkonen. Per la MotoGp a Silverstone ha vinto la Ducati di Dovizioso, terzo Valentino Rossi. Nel Pugilato Mayweather ha battuto McGregor, ko tecnico al 10/o round.

MUSICA: E’ MORTO NANNI SVAMPA, FONDATORE DEI GUFI

E' morto a 79 anni il cantante milanese Nanni Svampa, celebre fondatore dei Gufi, gruppo che portava sul palco la canzone popolare lombarda assieme alla comicità e alla satira politica e sociale. Svampa, che ha portato in Italia traducendole anche le canzoni del cantautore francese Georges Brassens, è morto a Varese. In California è scomparso all’età di 74 anni Tobe Hooper, regista di classici dell’horror come "Non aprite quella porta" (1974) e "Poltergeist" (1982).