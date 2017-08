Macron: "La sfida dell'immigrazione riguarda tutti"

Il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del summit di Parigi al quale hanno preso parte anche i leader di Italia, Spagna, Ciad, Niger e Libia ha richiamato l’Europa ad un impegno collegiale. "E' una sfida che ci riguarda tutti e che nessuno può risolvere da solo", ha detto. Al Viminale un vertice operativo sui migranti aveva in precedenza raggiunto un sì al rafforzamento del controllo dei confini, al contrasto di terrorismo e trafficanti e alla costituzione di una task force delle forze di sicurezza fra i paesi coinvolti. Prima intesa anche sul tema delle linee guida per gli sgomberi di edifici occupati per Questure, Comuni e prefetti. Previsto il coinvolgimento anche dell’Anci in rappresentanza dei Comuni e dalle Regioni. Il punto di partenza resta il pacchetto Minniti-Orlando sulla sicurezza urbana. Ma sugli sgomberi interviene anche il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, secondo cui «" sacrosanto dare un ricovero dignitoso" a persone la cui dignità "è incalpestabile".

PER SGRAVI GIOVANI NIENTE LICENZIAMENTI 6 MESI PRIMA E DOPO

Un’azienda non dovrà aver fatto licenziamenti nei 6 mesi precedenti, né dovrà farne nei 6 successivi, per ottenere gli sgravi contributivi in caso di assunzione di un giovane fino a 29 anni. E’ l’ipotesi allo studio del Governo per evitare che le nuove assunzioni siano in sostituzione di lavoratori già in forza. E ad agosto migliora la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane. L’Istat rileva per l’indice del clima di fiducia delle imprese una crescita che lo porta al livello più alto a partire da 10 anni fa, prima della crisi, a giugno 2007. In aumento anche l’indice dei consumatori. Dati positivi per il ministro Padoan, che auspica di andare avanti su questa via.

EMERGENZA ACQUA A ROMA, L’ACEA RIDUCE LA PRESSIONE DI NOTTE

Torna d’attualità il problema dell’acqua a Roma dove l’Acea ha deciso «di adottare un piano di riduzione controllata delle pressioni della rete idrica nelle sole ore notturne nei Comuni di Roma e Fiumicino» a causa del perdurare della «straordinaria siccità». Inoltre, avverte Acea, "potrà mancare l’acqua ai piani alti e nelle zone idraulicamente più sfavorite, per le quali potrebbe non essere escluso lo svuotamento delle condotte".

INFERMIERE KILLER IN GERMANIA, AVREBBE UCCISO 84 PERSONE

E' accusato di aver ucciso almeno 84 pazienti l’infermiere tedesco Niels Hoegel, arrestato nel 2015 perché sospettato di aver provocato la morte, con un’overdose di medicine cardiache, di due ricoverati e di aver tentato altri assassinii nella clinica della città nord-occidentale di Delmenhors. Il capo della polizia ha affermato che le autorità hanno le prove di almeno 84 omicidi, raccolte in seguito alle autopsie sui cadaveri. Ma le vittime potrebbero essere di più, perché alcuni ex pazienti sono stati cremati.

MICARI SI CANDIDA IN SICILIA, E A SINISTRA E’ CAOS

"Confermo la mia disponibilità a candidarmi alla carica di presidente della Regione siciliana, come candidato civico nell’ambito di un campo largo e di una coalizione di centrosinistra": è l’annuncio del rettore dell’Ateneo di Palermo Fabrizio Micari, secondo cui il suo sì vale a prescindere dall'ipotesi in cui Mdp e Sinistra italiana non dovessero far parte della coalizione, come hanno annunciato decidendo di puntare sul vicepresidente dell’Antimafia Claudio Fava.

TRUMP DICHIARA LO STATO D’EMERGENZA IN LOUISIANA PER HARVEY

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana e disposto l’assistenza federale in seguito al passaggio dell’uragano Harvey. Sono oltre 30 mila i residenti in Texas possibili sfollati in seguito al disastroso uragano. Oltre 40 mila miliardi di litri di pioggia caduti.

EMERGENZA MORBILLO A SENIGALLIA PER L’OSTETRICA DELL’OSPEDALE

Emergenza nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Senigallia dove è stato registrato un caso di morbillo di un’ostetrica che non si era vaccinata. Rintracciati tutti i contatti avuti dall'ostetrica e vaccinati 2 contatti familiari, 2 genitori di neonati, mentre sono 7 le persone momentaneamente allontanate dal servizio perché non immuni al morbillo. Intanto la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha detto che non ci sarà nessuna proroga per la presentazione a scuola della documentazione che attesta l’avvenuta vaccinazione degli iscritti: per le famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia, delle sezioni primavera e del nido la scadenza rimane il 10 settembre.

NATE DUE GEMELLE SIAMESI A BERGAMO, UNITE ALL’ADDOME

Due gemelline siamesi sono nate nei giorni scorsi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La mamma è una giovane donna italiana, e sta bene, mentre c'è stretto riserbo sulle condizioni delle due bimbe che, unite all'addome, hanno visto la luce grazie a un delicato e complesso parto cesareo. La nascita di due gemelli siamesi è un evento molto raro: un caso ogni 200mila nascite, e nel 75% dei casi le malformazioni non permettono ai bimbi di sopravvivere.