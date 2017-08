La Corea del Nord minaccia il mondo, Trump pronto all'azione

Tensione alle stelle nel quadrante asiatico dopo il nuovo lancio di un missile a testata nucleare da parte della Corea del Nord che ha sorvolato il territorio giapponese prima di cadere nelle acque a est di Hokkaido. La Corea del Sud ha sganciato otto bombe MK-84 sulla costa orientale. Per Trump e Shinzo Abe si "pone una grave e crescente minaccia diretta agli Stati Uniti, alla Corea del Sud e al Giappone, ma anche agli altri paesi del mondo". Ma la Corea del Nord rimanda al mittente: "Gli Stati Uniti saranno pienamente responsabili delle conseguenze catastrofiche che questo comporterà". Protesta l’Europa. La Cina invita le parti all’autocontrollo e mette in guardia che l'inasprimento del pressing su Pyongyang. Riunione d’urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. La Corea del Sud ha sganciato otto bombe vicino al confine con la Corea del Nord.

PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ASSEGNO FINO 490 EURO A FAMIGLIA

Per le famiglie in difficoltà arriva dal 2018 il Rei, nuova misura permanente di contrasto alla povertà. Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce dal primo gennaio 2018 il reddito di inclusione che riguarda 400 mila famiglie, pari a circa 1,8 milioni di persone. L'assegno sociale sarà di circa 490 euro al mese. La riforma Madia prosegue con le visite fiscali sulle assenze per malattia che potranno essere condotte in modo sistematico e ripetitivo, anche a ridosso delle giornate festive o di riposo settimanale.

SGOMBERO MIGRANTI, VERTICE IN PREFETTURA, SI CERCA SOLUZIONE

Con un vertice domani in prefettura Roma cerca una soluzione per l'emergenza abitativa e in particolare per trovare gli alloggi per i rifugiati ex occupanti di via Curtatone. L’ipotesi di offrire loro qualche giorno in hotel viene bocciata dai movimenti per la casa "è solo una toppa", che chiedono che vengano utilizzati i 40 milioni messi a disposizione dalla Regione Lazio. La Digos cerca documentazione utile all'inchiesta su un presunto racket sugli affitti all'interno dell’edificio. L'inchiesta della procura di Roma riguarda anche il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Radicale inversione di tendenza negli sbarchi di immigrati in Italia. Gli arrivi sono stati 3.194 a fronte dei 21.294 dell’agosto 2016.

DA LUNEDI' ACQUA COL CONTAGOCCE A ROMA, AUTOBOTTI PER OSPEDALI

Pronto per lunedì il piano di riduzione controllata delle pressioni d’acqua in orario notturno a Roma, in 90 zone della città. L’Acea corre così ai ripari per il rischio che l'approvvigionamento idrico possa venire a mancare dalle 23:30 alle 5 circa ai piani alti dei palazzi romani. La Multiutility romana ha già recuperato 50 autobotti per eventuali esigenze anche di ospedali. Piogge, temporali, grandine e temperature in calo di 9 gradi: da giovedì cambia lo scenario meteorologico portando sollievo soprattutto a fiumi e laghi. Soffre anche il Po a quasi 3 metri sotto livello a ponte Becca.

DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA PER IL TERREMOTO A ISCHIA

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza a causa dell’evento sismico che lo scorso 21 agosto ha colpito l’isola di Ischia. I comuni interessati sono Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Per l’attuazione dei primi interventi sono stati stanziati 7 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali. Mattarella sull'isola: "Siamo qui per aiutarvi".

TRUMP VOLA IN TEXAS, PER HARVEY 10 MORTI E MOLTI DISPERSI

Il presidente Trump, con la moglie Melania è volato in Texas per vedere di persona i danni del tornado Harvey che dopo Houston si sposta in Louisiana con le sue piogge torrenziali e la minaccia di alluvioni disastrose. Intanto a sud di Houston, per la rottura degli argini a Columbia Lakes costretti a evacuare: "Fuggire ora!" è l’ordine sul profilo ufficiale della Contea. In Texas sono oltre 3500 le persone tratte in salvo.

JUNCKER, INSODDISFATTO DAI DOCUMENTI GB SULLA BREXIT

Non è tenero il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker: "Ho letto con l’attenzione dovuta tutti i documenti del governo britannico, ma nessuno di questi mi ha davvero soddisfatto. C'è un enorme numero di questioni da risolvere". Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani avvisa la Gran Bretagna: "La Ue non arretrerà di un millimetro dalla sua posizione in difesa dei diritti dei cittadini europei".

VENEZIA SI APRE TRA STAR E SUPER-SICUREZZA

Edizione monstre, super star in abbondanza, palazzi nobili e location spettacolari per gli eventi notturni, film molto attesi. La Mostra del Cinema di Venezia numero 74 da domani, e fino al 9 settembre, prende il via tra imponenti misure di sicurezza che non fermano star come Jane Fonda e Robert Redford, ma anche Jennifer Lawrence e Michael Caine e Gerard Depardieu. Virzì, Pallaoro, Manetti Bros e Riso i registi italiani in concorso che sfidano tanta America per il Leone d’oro.