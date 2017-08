L'Italia torna a 23 milioni di occupati

ESULTANO GENTILONI E PADOAN, FI-M5S CONTRO RENZI Record di occupati a luglio. Sono oltre 23 milioni, una soglia superata solo nel 2008, prima della crisi. Al minimo storico il tasso di inattività. Ma la disoccupazione dei giovani sale al 35,5%, come il tasso di disoccupazione a 11,3%. Polemica sui numeri. 'Con il jobs act un milione di posti di lavoro in piu», rivendica Renzi. Critiche da Fi e M5s. 'C'è ancora molto da fare contro la disoccupazione, ma effetti positivi da #jobsact e ripresà, afferma Gentiloni. 'La ripresa c'è, ora deve diventare strutturalè, dice il ministro Padoan. Moscovici all’Ansa: 'Bene la ripresa, ma con il deficit al 3% il debito non scende'.

STUPRO TENTATO A RIMINI, INCUBO PER UNA COPPIA DI PARMA

VIOLENTATE 19ENNE NEL SALENTO E DONNA DI 81 ANNI A MILANO Nuovo episodio di violenza sessuale sulla spiaggia di Rimini. Un marocchino di 34 anni è stato arrestato per estorsione e stupro la scorsa notte sul lungomare di Marina Centro. Una telefonata al 112 di un uomo ha segnalato che la sua donna era in pericolo. I Carabinieri sono arrivati in tempo per evitare la violenza. Stupri anche su una 19enne in un villaggio nel Salento, dove è stato fermato un giovane, e a Milano su una donna di 81 avvicinata da un uomo 'stranierò in un parco. Nel monzese, aggredita una ragazza di 17 anni, fermato un marocchino 22enne.

PICCHIANO UN RICHIEDENTE ASILO, POSTANO IL VIDEO SU FB

IL FATTO L’8 AGOSTO, DUE 17ENNI DENUNCIATI A ACQUI TERME Picchiano un immigrato richiedente asilo, poi postano il video su Facebook. Sono stati denunciati due 17enni di Acqui Terme, in Piemonte. La vittima, trasportata all’ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per un lieve trauma cranico. Il fatto è avvenuto l’8 agosto, ma solo ieri è stata segnalata ai Carabinieri la presenza in rete di un video in cui si vedeva un un giovane di colore circondato da altri giovani. Le indagini hanno portato all’identificazione di due 17enni acquesi. Parla, intanto, l’eritreo accoltellato a Roma: 'Ho avuto paura, ma non voglio vendetta. Non ho tirato sassi ai bambinì, si difende.

HARVEY DISASTRO NATURALE PIU' COSTOSO DELLA STORIA USA

DUE ESPLOSIONI NELLA CENTRALE CHIMICA, ALLARME IN TEXAS L'uragano Harvey è il disastro naturale più costoso della storia degli Stati Uniti. I suoi danni secondo gli esperti ammonteranno a circa 160 miliardi di dollari, come Katrina e Sandy messi insieme. Allarme nella cittadina texana di Crosby, dove due esplosioni hanno colpito l’impianto chimico della Arkema per i danni provocati dalla tempesta. Intanto, un nuovo uragano si è formato sull'Atlantico orientale. Si chiama Irma, è stato classificato per ora categoria 2 su 5.

IL TAR BOCCIA IL NUMERO CHIUSO ALLA STATALE DI MILANO

A RISCHIO I TEST D’INGRESSO NELLE FACOLTA' UMANISTICHE Il Tar del Lazio boccia il numero chiuso nella facoltà di studi umanistici dell’Università Statale di Milano. Accolto il ricorso dell’Unione degli Studenti. Sono a rischio e potrebbero essere almeno sospesi i test di ingresso previsti nei prossimi giorni. L’associazione degli universitari parla di una 'vittoria storica'. Sotto accusa la delibera adottata dagli organi accademici che non avrebbe rispettato la normativa nazionale.

RYANAIR INTERESSATA ALLA FLOTTA ALITALIA SE SI VENDE A PEZZI

O'LEARY, MANTERREMMO IL MARCHIO E POSTI A PILOTI E INGEGNERI 'Per Alitalia è probabile uno spezzatino', dice l’ad di Ryanair Michael O'Leary in una conferenza stampa a Londra, aggiungendo che la compagnia è interessata alla flotta del vettore italiano, anche se solo a 90 aerei perché 'tutti non è possibile'. 'Ryanair terrà la maggior parte del personale, in particolare piloti e ingegneri, se la sua offerta verrà accettata. Sarà mantenuto anche il marchio Alitalia', aggiunge. Fonti della compagnia di bandiera, ricordano tuttavia che 'il bando esclude chiaramente l’ipotesi del cosiddetto spezzatino, prevedendo solo due soluzioni possibili: vendita unitaria della compagnia o vendita dei due lotti, aviation e handling, a soggetti diversi'.

USA REPLICANO A MOSCA, CHIUSO IL CONSOLATO DI SAN FRANCISCO

'KIM PRONTO AL TEST ATOMICO'. VOLANO I BOMBARDIERI DI TRUMP Gli Stati Uniti costringono Mosca a chiudere il consolato di San Francisco e impongono un ridimensionamento delle strutture diplomatiche russe a Washington e New York. E’ la risposta alla decisione della Russia di ridurre il numero degli impiegati delle sedi diplomatiche americane, togliendo allo stesso tempo a Washington l’uso di alcuni immobili. Altro fronte per Trump è la Corea del Nord che sarebbe pronta al sesto test nucleare dal sito di Punggye-ri, secondo Seul. Bombardieri Usa hanno eseguito un’esercitazione con jet militari sudcoreani in una dimostrazione di forza contro Pyongyang.

LOS ANGELES CANCELLA COLUMBUS DAY, IRA DEGLI ITALO-AMERICANI

'FU GENOCIDIO'. FESTA SOSTITUITA CON GIORNATA DEGLI INDIGENI Travolge anche Cristoforo Colombo, indignando la comunità italo-americana, la guerra contro statue e simboli confederati esplosa in Usa dopo gli scontri con i suprematisti bianchi a Charlottesville. L’ultimo attacco all’esploratore genovese arriva da Los Angeles, dove il consiglio comunale ha cancellato con 14 voti a favore e solo uno contrario il 'Columbus day' del secondo lunedì di ottobre dal suo calendario, sostituendolo con giornata per commemorare 'le popolazioni indigene, aborigene e native vittime del genocidio commesso dal navigatore italiano'.