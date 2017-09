Scuola e vaccini: basterà l'autocertificazione

AI GENITORI BASTERA' PRESENTARE LA RICHIESTA DI VACCINAZIONE Arrivano le autocertificazioni per i vaccini per facilitare l'iscrizione a scuola con la nuova legge. Per quest’anno scolastico, ai genitori basterà dichiarare di aver chiesto alla Asl di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate. La decisione è stata presa dal ministero della Salute. Ma la corsa a mettersi in regola provoca disagi e tensioni: a Palermo genitori hanno minacciato i medici pretendendo di vaccinare i propri figli fuori orario. Da oggi le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl per consentire la verifica della regolarità vaccinale: ok del Garante della Privacy.

EMERGENZA CASA A ROMA, RAGGI CHIEDE LE CASERME A MINNITI

CONCORDATO PREVENTIVO PER ATAC, SINDACATI VERSO LO SCIOPERO Incontro in Viminale. La sindaca di Roma ha chiesto al ministro dell’Interno di mettere a disposizione caserme dismesse da riadattare per abbassare le liste di attesa contro l’emergenza casa: 'In 10mila attendono da anni'. A Roma, il Cda di Atac ha dato il via libera alla procedura di concordato preventivo, accordo con i creditori sotto l’egida del tribunale, per tentare di salvare l’azienda. Sul piede di guerra i sindacati di base, che preannunciano un presidio sotto il Campidoglio il 7, in concomitanza con il Consiglio comunale straordinario su Atac e uno sciopero di 4 ore per il 12.

NUOVO CASO BANKITALIA, PALAZZO CHIGI BLINDA VISCO

LA PROCURA APRE UN FASCICOLO DOPO ESPOSTO SULLA BIM Palazzo Chigi si schiera a difesa dei vertici di Banca d’Italia ai quali confermato 'incondizionata fiducià, dopo che la Procura di Roma ha aperto un’indagine senza indagati innescata da un esposto di Pietro D’Aguì, ex Ad del gruppo Bim, sulla vicenda Veneto Banca e dell’ex Ad Vincenzo Consoli per estorsione e truffa aggravata. Il titolo Bim ha raggiunto sul listino un rialzo fino al 9% per poi chiudere a +6,8%. Intanto, la Consob ha multato per 2,76 milioni di euro la Popolare dell’Etruria e vari esponenti di vertice dell’istituto. A Pier Luigi Boschi, sanzioni per 120mila euro.

IL PIL CRESCE DELL’1,5% NEL 2017. GENTILONI, BUONI SEGNALI

FABBISOGNO A 40 MILIARDI, A AGOSTO UN MILIARDO MALGRADO MPS Nel secondo trimestre del 2017 il Pil è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell’1,5% sullo stesso periodo del 2016. L’Istat conferma le stime di agosto: l’Italia cresce ininterrottamente da 10 trimestri consecutivi. 'Buoni segnali, ora lotta alla povertà', dice Gentiloni. Intanto, il fabbisogno nei primi otto mesi del 2017 si attesta a 40,067 miliardi, in linea con le previsioni. Entro settembre i piani per il taglio delle partecipate pubbliche previsto dalla riforma Madia, sanzioni per gli Enti locali che non razionalizzano.

GUERRA A COLOMBO NEGLI USA, STATUA DECAPITATA A NEW YORK

DALL’ITALIA L’IRA DI GENOVA, E’ PATRIMONIO DELL’UMANITA' Guerra a Cristoforo Colombo negli Stati Uniti. Decapitato un busto del navigatore genovese in un parco a Yonkers, a nord di New York. Ieri la cancellazione del Columbus Day a Los Angeles, dove la festa è stata sostituita con una giornata per commemorare 'le popolazioni indigene, aborigene e native vittime del genocidio commesso dal navigatore italianò. Dall’Italia l'ira di Genova e Savona: 'Colombo è patrimonio dell’umanità'.

VALENTINO ROSSI, VOGLIO TORNARE A META' OTTOBRE IN GIAPPONE

IN OSPEDALE QUALCHE GIORNO, POI UN MESE DI CONVALESCENZA 'Voglio tornare in pista per il Gp del Giappone di metà ottobre, il mio obiettivo è questo', dice Valentino Rossi al presidente del Coni Giovanni Malagò, che lo è andato a trovare in ospedale dopo l’operazione per ricomporre la frattura di tibia e perone rimediata sulla moto enduro in allenamento. 'Resterà in ospedale 3 o 4 giorni poi ce ne vorranno 30-40 di convalescenza', dice il professor Pascarella che lo ha operato.

SCONTRO TRA TIR IN A4, UN MORTO E DUE FERITI

LUNGHE CODE FINO A SERA SULLA VENEZIA-TRIESTE Un autotrasportatore morto, un suo collega e un minorenne feriti: è il bilancio dell’incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti sulla A4 Venezia-Trieste all’altezza del casello di Cessalto, in provincia di Treviso, creando lunghe code fino a sera. La vittima un 60enne camionista di Udine, i feriti due croati.

REDFORD-FONDA INCANTANO IL LIDO, UN ULTIMO FILM INSIEME

PLACIDO, MAI PIU' L’ATTORE AL CINEMA. ARRIVANO I CLOONEY 'Volevo fare un altro film con Jane prima di morirè. Con una confessione che gela e commuove, Robert Redford si presenta al Lido con Jane Fonda, dove il Festival di Venezia li premia con il Leone alla carriera. Desiderio realizzato: le due leggende del cinema sono insieme in 'Le nostre anime di notte', fuori concorso. Michele Placido annuncia che non farà più l’attore al cinema, mentre ha ancora intenzione di realizzare film come regista e di recitare in palcoscenico. Paparazzi impazziti per George e Amal Clooney.