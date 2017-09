Svolta a Rimini, due marocchini minorenni confessano gli stupri

Svolta nell'inchiesta sugli stupri di Rimini. Due 17enni marocchini si sono presentati alla caserma dei carabinieri di Montecchio di Pesaro confessando di essere due del branco che una settimana fa ha violentato a Miramare una turista polacca, picchiato l’amico e stuprato una prostituta transessuale. "Siamo stati noi", avrebbero detto, dopo che gli inquirenti avevano diffuso alcune delle immagini di telecamere di sorveglianza che mostravano anche i loro volti. Un terzo giovane potrebbe costituirsi a breve. Nessuno aveva precedenti.

GENTILONI A CERNOBBIO, ALLE SPALLE LA CRISI PIU' LUNGA

Paolo Gentiloni anncia a Cernobbio che l’Italia può dire di essersi messa alle spalle "la crisi più lunga del dopoguerra". Ma la fase che viviamo è contraddittoria ricca di incognite. Malgrado si riscontrino un aumento di fiducia e una ripresa "che non erano scontate il 23-24 giugno, quando la Gran Bretagna ha votato per la Brexit". Al Forum, debutto di Luigi Di Maio, probabile candidato primier del M5s alle elezioni di primavera. Per l’Italia "siamo l’ultima speranza. E’ nostro dovere parlare con tutti, anche con quelli che non hanno le nostre idee", ha detto.

RENZI, IL PD SCUDO AL POPULISMO, BENE STOP AGLI SBARCHI

Sui migranti servono "buonsenso e ragionevolezza e bisogna pensare sul medio periodo. Tutto subito non si può fare. Si è fatto bene a bloccare gli sbarchi. Non c'è divisione su questo nel Pd", dice Matteo Renzi alla Festa dell’Unità di Bologna. Per il resto, avverte: "Siamo noi lo scudo al populismo. A primavera si vota, basta liti nel Pd". Poi botta e risposta dal palco con una signora che urla contro il "salva-banche". "Voi avete rubato lo dice a sua sorella", replica il segretario del Pd.

NUBIFRAGI IN MEZZA ITALIA, ALLAGAMENTI IN LOMBARDIA

Nubifragi in mezza Italia. Colpita soprattutto la Lombardia. A Bergamo, allagata l’area arrivi dell’aeroporto di Orio al Serio, due circhi e l’Oriocenter. A Monza, la pioggia ha costretto a sospendere per due ore le qualifiche del Gran Premio. Vicino Verona, salvati una donna incinta e il figlio piccolo bloccati in un sottopasso con l’auto. Venti forti e temporali anche in Emilia-Romagna e nelle Marche. Burrasca e strade allagate a Capri, sulla costiera Amalfitana e nel Casertano. Tornata la pioggia a Napoli dopo molte settimane.

"GIANLUCA AVVELENATO IN LAOS", GLI AMICI SI MOBILITANO SU FB

Rapinato, lasciato per ore per strada sotto la pioggia, svenuto, senza che nessuno si fermasse a soccorrerlo. Nuovi particolari sull'aggressione di Gianluca Di Gioia, il turista italiano di 36 anni della provincia di Varese, avvelenato e derubato in Laos 8 giorni fa. Gli amici hanno creato su Fb il gruppo "Aiutiamo Gianluca (Il Digio)" per sostenere le spese della famiglia per il trasferimento in Italia appena sarà possibile. Finora sono stati raccolti 100mila euro.

DEPRESSO VA A MORIRE IN SVIZZERA, APERTA UN’INCHIESTA

Depresso, è andato in Svizzera per morire. Ora la procura di Como apre un’inchiesta per istigazione al suicidio di un ingegnere di 62 anni di Albavilla. Non aveva patologie incurabili, non era stato reso cieco e tetraplegico come Dj Fabo. Il professionista aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita perché soffriva di una forte depressione. I magistrati hanno disposta l’autopsia per capire quale sostanza ne abbia causato la morte.

F1, QUALIFICHE PAZZE A MONZA, MA HAMILTON BATTE LA PIOGGIA

Qualifiche pazze del Gp d’Italia a Monza sotto il nubifragio. Sospese per due ore, riprendono ma subiscono ancora l’intensità della pioggia. Alla fine, solo Hamilton doma il maltempo e fa segnare una straordinaria pole, davanti alle RedBull di Verstappen e Ricciardo, che però retrocedono in griglia per il cambio di motore. Seconda, quindi, la Williams di Stroll, terza la Force India di Ocon, quarto Bottas. Sesto e settim,o tempo per le Ferrari di Vettel e Raikkonen che tuttavia partiranno in terza fila.

CLOONEY A VENEZIA, "C'E' UNA NUVOLA NERA SULL'AMERICA"

"Oggi c'è una nuvola nera sull'America. Tutti sono arrabbiati al massimo. Mentre giravamo il film sentivo in televisione discorsi elettorali che parlavano di muri da alzare e di come rendere forti e grandi gli States, proprio come faceva Eisenhower". George Clooney porta la politica al Lido con il suo film in concorso al Venezia 74, Suburbicon, commedia-thriller scritta dai fratelli Coen, con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe e Oscar Isaac. A chi gli chiede se si candiderebbe presidente, risponde: "Potrebbe essere divertente, farei comunque il tifo per qualsiasi altra persona volesse farlo".