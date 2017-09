La Corea del Nord testa la bomba H. Il mondo trema

La Corea del Nord testa una bomba all'idrogeno che può armare un supermissile intercontinentale e fa tremare il mondo. Il test ha provocato due terremoti di magnitudo 6,3 e 4,6. La nuova bomba è 5 volte più potente di quella di Nagasaki. Trump è pronto a reagire: "Dialogo inutile, capiscono solo la forza. Un attacco? Vedremo", replica e incontra i vertici militari. Ma Putin frena: "Soluzione solo politica e diplomatica", dice al telefono al premier giapponese Abe. Sanzioni più dure sono allo studio del Tesoro Usa. Le chiedono all’Onu anche Seul e Tokyo per isolare Pyongyang. Sanzioni più pesanti vuole anche Macron che sente Merkel e Gentiloni. Dura anche la risposta della Cina che "condanna con forza" il test e chiede una risposta "adeguata".

PADOAN: "LA RIPRESA DURERA', LASCIAMO UN PAESE MIGLIORE"

La ripresa può durare, ha anche "una componente strutturale". E' anche "merito nostro, non solo della ripresa mondiale". Pier Carlo Padoan chiude il forum di Cernobbio con altre note di fiducia nell'Italia. Il governo lascia "un’eredità migliore di quella che ha ricevuto". Ora, in vista della manovra, "non c'è la bacchetta magica, servono tante misure diverse, visione e capacità di innovazione", ma bisogna cogliere "la finestra" per evitare di tornare indietro. La fine del Qe, intanto, è "uno stimolo per continuare con le riforme".

DI MAIO E SALVINI A CERNOBBIO: PRONTI A GOVERNARE

"Pronti a governare", dicono per ora da due fronti diversi Luigi Di Maio e Matteo Salvini ai manager riuniti a Cernobbio. "Non siamo per uscire dall’euro, il referendum serve per contrattare con l’UE", spiega il vicepresidente della Camera che assicura: "Vogliamo governare, non siamo estremistI" e descrive un’Italia "smart nation, cioè fondata sull'innovazione tecnologica". "Mano vincoli e meno tasse, l’Italia merita di correre" è invece la ricetta della Lega che, assicura Salvini, il prossimo anno sarà al governo.

PRESO A RIMINI IL QUARTO DEL BRANCO DEGLI STUPRI

Preso nella notte a Rimini il quarto ragazzo del branco che ha commesso gli stupri del 26 agosto. Guerlin Butungu, 20 anni, congolese, è un rifugiato residente a Vallefoglia, nel Pesarese. Aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari. E' considerato il capo del gruppo, aveva cercato di fuggire da Pesaro su un treno per la Francia. Secondo il pm, i 4 sono responsabili di "turpi, brutali e ripetuti atti di violenza". Scoppia la polemica sulla cittadinanza. La Lega attacca.

PESTATO A MORTE DAVANTI ALLA DISCOTECA, FERMATI 5 BUTTAFUORI

Pestato a morte dopo una lite in discoteca. Si indaga per omicidio volontario sulla fine di Giuseppe Galvagno, 49 anni, trovato agonizzante nella notte vicino al locale. Fermati 5 buttafuori. Tutto sarebbe nato per una banale lite, dopo un apprezzamento per una ragazza o solo per averla urtata. L’uomo sarebbe stato prima buttato fuori dal locale e poi picchiato. L'allarme è stato dato dalla compagna. L’autopsia stabilità se le botte sono state letali.

F1, FERRARI UMILIATA A MONZA, TRIONFANO HAMILTON E MERCEDES

Ferrari umiliata in casa. Doppietta Mercedes nel Gp d’Italia a Monza. Hamilton vince davanti a Bottas e scavalca Vettel, terzo, nella classifica del Mondiale con 238 punti contro 235. Delusi i 93mila spettatori, una marea rossa che ha affollato l’autodromo. Sul podio, fischiato il campione britannico. "Ma io amo i tifosi italiani", ha replicato. Alla fine, Marchionne parla di una "differenza imbarazzante con le Mercedes".

MONDIALI A RISCHIO, SI APRE IL PROCESSO A VENTURA

Italia umiliata al Bernabeu, Mondiali di Russia 2018 a rischio. Si apre il processo a Ventura. Modulo, niente cambi in corsa, il ruolo di Insigne, Verratti e Spinazzola i capi d’accusa. Poco tempo per rimediare, martedì c'è già Israele a Reggio Emilia. Gli spareggi sono una certezza, come prima di Francia 1998 con la Russia. Ma c'è anche l’incubo del 1958, l’unica volta in cui gli azzurri non riuscirono a qualificarsi ai Mondiali che si disputarono in Svezia.

IL FILM AMERICANO DI VIRZI', DA VENEZIA AL SOGNO DELL’OSCAR

Ottima accoglienza al Lido per T"he Leasure Seeker", il film americano di Paolo Virzì in concorso a Venezia. Del film si parla già in chiave Oscar. La Sony lo farà uscire a dicembre (in Italia il 25 gennaio) in posizione strategica. "La candidatura all’Oscar? Molto divertente ma sono scettico. Gli americani ci pensano, loro sono fissati con la statuetta, a me fa già piacere essere a Venezia, sapere che lo vedranno in 90 paesi e che viene apprezzato", dice il regista.