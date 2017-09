Stati Uniti e Cina all'Onu: "Fermate la Corea del Nord"

"Quando è troppo è troppo, fermiamo la Corea del Nord". Pressing di Stati Uniti e Cina, di tutti i leader del G7 sulle Nazioni Uniti per sanzioni durissime contro Pyongyang nel giorno della riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza. Gli 007 di Seul intanto avvertono sui rischi di un nuovo test nucleare da parte di Kim, "possibile in ogni momento", e di lanci di altri missili balistici intercontinentali, individuando sabato 9 settembre, anniversario della fondazione dello Stato, e il 10 ottobre, giorno della nascita del Partito dei Lavoratori, come date sensibili.

ALFANO, "VERITA' SU REGENI, MA IN EGITTO DOBBIAMO TORNARE"

L'omicidio di Giulio Regeni è "una grave ferita" per l’Italia e per "le nostre coscienze". Il governo si impegna a cercare la verità ovunque, "anche a Cambridge", l’università che ha commissionato il lavoro del ricercatore italiano trovato morto al Cairo nove mesi fa. Ma "è impossibile" per l’Italia non avere rapporti diplomatici con l’Egitto, che è "partner ineludibile". il ministro degli Esteri Alfano conferma così in Parlamento la decisione di tornare alle relazioni diplomatiche. L’ambasciatore Cantini assumerà l’incarico al Cairo il 14 settembre, giorno in cui anche il nuovo ambasciatore egiziano si insedierà a Roma.

IL VIMINALE SUGLI SGOMBERI, MAPPA DELLE CASE INUTILIZZATE

Mappatura degli immobili pubblici e privati inutilizzati e piano nazionale per il riuso a fini abitativi; vigilanza per evitare nuove occupazioni; intervento immediato se si verificano per scongiurare situazioni come quella dell’edificio di via Curtatone a Roma; tutela dei soggetti disagiati: sono i punti principali della direttiva sugli sgomberi inviata dal Viminale a tutti i prefetti. Intanto un etiope di 55 anni è stato fermato dalla polizia perché considerato tra i responsabili del lancio di bombole del gas durante lo sgombero dei rifugiati da piazza Indipendenza a Roma il 24 agosto.

CROCETTA RINUNCIA, IN SICILIA CENTROSINISTRA CON MICARI

Centrosinistra unito su Fabrizio Micari in Sicilia. Fa un passo indietro il Governatore uscente Rosario Crocetta, dopo un incontro a Roma con il segretario del Pd Matteo Renzi. "Siamo troppo avanti per le primarie, non sono uno che sfascia. Non ho negoziato ticket, è stato un atto d’amore", dice Crocetta che sarà candidato dai Dem al Senato. La Direzione regionale del Pd è stata convocata per domani sera per il via libera alla candidatura alle Regionali del rettore dell’Università di Palermo.

STUPRI DI RIMINI, LA PROCURA VUOLE IL CARCERE PER I MINORI

La Procura per i minorenni di Bologna chiederà il carcere per i tre giovanissimi accusati del doppio stupro di Miramare di Rimini (il quarto accusato è maggiorenne). Le udienze di convalida nei confronti dei due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e del nigeriano di 16 sono fissate per domani. La Polonia chiederà l’estradizione dei quattro arrestati. Intanto la cooperativa "Lai-Momo" ha licenziato il mediatore culturale che aveva scritto su Facebook: "Lo stupro è peggio solo all’inizio".

NUOVE NORME E GIUDICE IN PENSIONE, STOP APPELLO RAPIDO 904

Deve ripartire da zero il processo d’appello a Firenze per la strage del rapido 904 che vede come unico imputato Totò Riina. Dopo 23 anni dai 16 morti e 267 di Natale sul Napoli-Milano nella galleria dell’Appennino, il processo è stato rinviato a data da destinarsi per la combinazione tra le nuove norme penali e l’imminente pensionamento del presidente della Corte Salvatore Giardina. Tutti i testimoni ascoltati in primo grado dovranno essere sentiti di nuovo, come i sei boss da interrogare in appello. Il ministero della Giustizia, in una nota, precisa che la riforma ha solo "adeguato" la norma ad una "consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo" e non ha provocato "alcun imprevedibile rallentamento del processo".

VACCINI, IL VENETO DECIDE LA MORATORIA FINO AL 2019

Ci sarà tempo fino all’anno scolastico 2019-2020 in Veneto per presentare tutta la documentazione vaccinale per i bimbi da zero a sei anni ed evitare la decadenza dell’iscrizione dagli asili nido e infanzia: è quanto prevede il decreto che predispone le "indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin", firmato dal direttore generale della sanità veneta Domenico Mantoan. Maroni invece prende tempo sulla deroga: "Non voglio lo scontro col Governo, vogliamo risolvere il problema con la leale collaborazione tra istituzioni".

ARRIVA IL TERZO ROYAL BABY, ANNUNCIO A SORPRESA DA KENSINGTON

Un altro "royal baby" è in arrivo nella monarchia britannica. Il principe William e la moglie Kate aspettano il terzo figlio, dopo il primogenito George, quattro anni, e la piccola Charlotte, di due. Notizia accolta con entusiasmo dalla regina Elisabetta, "felicissima" - nelle parole di un comunicato di corte - di diventare bisnonna per la sesta volta.