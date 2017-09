Bimba muore di malaria: forse contagiata in ospedale

Una bambina di quattro anni, ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, è morta per malaria. Figlia di una coppia italiana residente a Trento, era arrivata in condizioni disperate dopo essere stata ricoverata prima a Portogruaro e poi a Trento per un esordio di diabete infantile. La piccola non sarebbe mai stata in un Paese malarico. La Lorenzin fa sapere che "dalle prime indicazioni potrebbe aver contratto la malaria in ospedale, a Trento. In un’altra stanza erano presenti due bambini con la malaria, che sono guariti". La Lega attacca: "La malaria la portano i migranti"; da sinistra: "Sciacalli". Uno specialista esclude rischi e definisce il caso "eccezionale". Aperte due inchieste a Trento e Brescia.



PYONGYANG MINACCIA GLI USA, RICEVERANNO ALTRI PACCHI REGALO

Gli Stati Uniti "riceveranno altri pacchi regalo fino a quando faranno affidamento su imprudenti provocazioni e tentativi per mettere pressione sulla Corea del Nord": è il monito di Han Tae-song, ambasciatore di Pyongyang presso la sede Onu di Ginevra che annuncia nuovi test nucleari e altre provocazioni. La Corea del Sud segnala che Pyongyang avrebbe spostato verso la costa occidentale quello che sembrerebbe essere un missile balistico intercontinentale. Putin si schiera contro le possibili nuove sanzioni contro la Corea del Nord e Parigi lancia l’allarme: i missili di Kim potrebbero essere in grado di raggiungere l’Europa "prima del previsto". L’Onu: è la crisi nucleare peggiore di sempre.

IL GOVERNO VA ALLA GUERRA DEI VACCINI, LORENZIN CONTRO ZAIA

Il governo, tramite il Ministero della Salute, ha deciso di mettere in campo "tutte le possibili azioni" contro il decreto della Regione Veneto che sui vaccini concede una moratoria fino al 2019. Lo ha annunciato il ministro Lorenzin che definisce "totalmente irragionevole" la decisione di Zaia. Un mandato formale non è ancora stato dato all’Avvocatura dello Stato, ma informalmente è già stato avviato l’esame del dossier per impugnare la norma di fronte al Tar. Il direttore generale della sanità del Veneto afferma di avere solo "applicato la legge", polemica con la Regione Emilia Romagna che critica la moratoria.

ACCELERA L’ECONOMIA, SI VA VERSO UNA CRESCITA PIU' FORTE

L'Istat continua a vedere rosa sulla crescita E sottolinea che "l'economia italiana accelera sostenuta da una crescita diffusa tra i settori produttivi e dall’aumento dell’occupazione". L'indice anticipatore, "spia" di quel che succederà nei prossimi mesi, "mantiene un’intonazione positiva, segnando un rafforzamento delle prospettive di crescita". Nel secondo trimestre gli investimenti sono in ripresa dopo lo stallo di inizio anno. E torna a crescere anche il lavoro autonomo.

LA SINISTRA CERCA L’UNITA' IN SICILIA, CONTATTI MICARI-FAVA

Il centrosinistra cerca di ricompattare le fila in vista del voto regionale in Sicilia del 5 novembre. Renzi ha ottenuto il passo indietro di Crocetta che ufficializza l’addio e parla di "giornata di liberazione". Pisapia a Roma vede Speranza. Campo progressista chiede a Micari e Fava di "aprire subito un dialogo per costruire una piattaforma programmatica unitaria". Immediata la risposta dell’esponente del centrosinistra che lancia un appello a Fava: '"ncontriamoci e discutiamo, cercando di trovare le ragioni dell’unità". "Se Ap esce facciamo le primarie", è la replica. Venerdì e Sabato in Sicilia sbarca Renzi.



TRUMP ABROGA IL PIANO PER I DREAMERS, "E' INCOSTITUZIONALE"

L'amministrazione Trump ha detto la parola fine al piano di Obama a favore dei "Dreamers", i giovani arrivati negli Usa da bambini con genitori illegali. Circa 800 mila persone dovranno dire addio al loro "american dream", assicurato dal precedente presidente con un provvedimento del 2012 che li proteggeva dalle espulsioni. Il ministro della Giustizia Sessions ha annunciato l'abrogazione del programma di amnistia definendolo "incostituzionale". La Casa Bianca passa però al Congresso la responsabilità sul tema, e prevede sei mesi per agire.

IN SECCA LE SORGENTI DEL PO, NON C'E' ACQUA SUL MONVISO

Le sorgenti del Po sono in secca. Un evento che si registra raramente, conseguenza della siccità che ha colpito il Piemonte, e non solo. Ai 2.020 metri di quota del Pian del Re, alla base del Monviso, dalla roccia non esce una goccia d’acqua. Poco più a valle diversi rivoli si uniscono per dare vita al torrente destinato a diventare il fiume più lungo d’Italia.

FIORELLO CHIUDE L’EDICOLA E TORNA AL VARIETA', SARA' L’ULTIMO

"Sono vecchio e una carriera l’ho avuta!": lo dice Fiorello, annunciando che non riprenderà la pluripremiata Edicola Fiore su Sky, ma farà una nuova trasmissione radio social su Instagram e Facebook e sta pensando di tornare prossimamente in tv con il varietà, ma in seconda serata. Si intitolerebbe "L'Ora del Rosario" e "potrebbe essere il mio ultimo show". Baglioni verso al direzione artistica del Festival di Sanremo in una squadra per l’era del dopo-Conti.