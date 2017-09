Malaria, la bimba si è ammalata in ospedale

Il parassita che ha causato la malaria alla piccola Sofia è lo stesso che aveva fatto ammalare le due bambine che erano in pediatria a Trento negli stessi giorni della piccola. Una eventualità che confermerebbe che il contagio è avvenuto in ospedale. Sulla vicenda la Procura di Trento ha aperto d’ufficio un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo. Si punta ad accertare se siano stati seguiti i protocolli. Polemiche per titoli allarmistici su alcuni quotidiani che collegano malaria e migranti. Salvini li difende: "Nesso innegabile".

LA CORTE UE DA' RAGIONE A ROMA, GIUSTI I RICOLLOCAMENTI

La Corte di giustizia Ue dà ragione all’Italia contro i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro i ricollocamenti di richiedenti asilo: il meccanismo "contribuisce in modo proporzionato" a far sì che Grecia e Italia possano far fronte alla crisi migratoria. Il commissario Avramopoulos avverte: Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia cambino approccio o "andremo avanti col deferimento alla Corte di giustizia Ue". Per Budapest è una decisione "oltraggiosa". Il premier polacco Szydlo fa muro: "Non cambiamo posizione". E il presidente ceco Zeman afferma che è "meglio rinunciare ai finanziamenti Ue che alle quote". Alfano: "Ora superare le regole di Dublino". Ad agosto -81% arrivi in Italia.

LORENZIN E FEDELI, VENETO RIVEDA LA SUA POSIZIONE SUI VACCINI

Le ministre dell’Istruzione e della Sanità, Fedeli e Lorenzin, hanno scritto al governatore del Veneto Zaia per chiedergli di rivedere la sua posizione sui vaccini dopo la moratoria introdotta nella Regione in merito alle iscrizioni a scuola. Le due esponenti del governo chiedono di adottare "un provvedimento correttivo, anche a tutela dei cittadini della sua Regione e in particolare dei minori che non possono vaccinarsi per motivi di salute e che necessitano della protezione di gregge". Anche i capigruppo di FI Brunetta e Romani chiedono che il Veneto "si conformi alla legge", Salvini ribatte: "Si occupino di altro".

LA LEGGE ELETTORALE TORNA IN AGENDA, I CINQUESTELLE FRENANO

Tutti i gruppi parlamentari hanno espresso la disponibilità a riprendere l’esame della legge elettorale partendo dal testo che l'Aula ha rinviato in Commissione dopo l’incidente su un voto segreto l’8 giugno scorso. Il M5S però frena e si dice disponibile, ma solo a patto che sia approvata prima la legge sui vitalizi. In Sicilia Ap verso l’appoggio a Micari; due deputati regionali lasciano e vanno all’Udc. Ancora tensione a sinistra. Bersani: "Con Pisapia ci vedremo presto".

NELLA MANOVRA ALTRI 1,5-1,6 MLD PER I CONTRATTI STATALI

Per garantire agli statali un aumento contrattuale di 85 euro si starebbe pensando a una terza tranche di circa 1,5-1,6 miliardi, da stanziare in manovra, come aggiunta rispetto a quanto già previsto con le passate leggi di Bilancio. La cifra sarebbe più alta rispetto alle stime circolate in precedenza (1,2-1,3 miliardi). La Cigl ribadisce: l’aumento di 85 euro valga per tutti. L’Istat evidenzia a luglio un calo dello 0,2% nelle vendite a dettaglio, dopo il balzo di giugno. Confesercenti denuncia: perse 108mila imprese del commercio dal 2007.

IL CDA RAI PROPONE GABANELLI CONDIRETTORE DI RAINEWS

Il Cda della Rai ha chiesto formalmente al Dg Mario Orfeo di nominare Milena Gabanelli condirettore di Rainews con delega allo sviluppo del web e del data journalism. La proposta è stata accolta da Orfeo che l’ha fatta sua. Via libera unanime del Cda al contratto con la società di produzione L’Officina che produrrà il programma "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. Orfeo ha comunicato che il compenso di Bruno Vespa per Porta a Porta sarà ridotto di oltre il 30%: da 1.930.000 euro a 1.200.000 per 120 serate. Il contratto sarà biennale e non più triennale.

IRMA FA PAURA, "IL PIU' POTENTE URAGANO NELL’ATLANTICO"

Si alza l’allarme per l’Uragano Irma, considerato "il più forte mai registrato nell’Atlatico" che ha raggiunto i Caraibi - dove sono state evacuate le isole meridionali delle Bahamas - ed ora punta verso St.Martin. Stato d’emergenza in Florida, il governatore Scott parla di un uragano "più grande e potente di Andrew" (il secondo più distruttivo della storia Usa, nel 1992), e mobilita la guardia nazionale, mentre la casa Bianca ne "sta monitorando" l’andamento. Chiuso l’aeroporto di Key West, cominciata l’evacuazione dei turisti. A causa dell’uragano, deviata la rotta del volo del Papa in viaggio verso la Colombia.

STOP ALLE BIBITE ZUCCHERATE NELLE SCUOLE EUROPEE

L'industria europea dei soft drinks non venderà più bevande zuccherate nelle scuole secondarie dell’Ue, distributori automatici inclusi. L’ha annunciato l’Unesda, associazione che rappresenta i più noti produttori di bevande analcoliche. L'iniziativa, su base volontaria, sarà applicata gradualmente, con l’obiettivo di raggiungere entro la fine del 2018 tutti i Paesi Ue, coinvolgendo oltre 50mila scuole secondarie e più di 40 milioni di studenti. Plaude Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta le bevande analcoliche: "Rafforza gli impegni presi per tutelare l’ambiente scolastico".