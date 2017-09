La frenata di Zaia sui vaccini: sospesa la moratoria

Il Veneto sospende il decreto con la moratoria di due anni per l'applicazione delle norme sui vaccini: una scelta accolta con soddisfazione dalla ministra della Salute Lorenzin. Il quesito, spiega Zaia, verrà portato al Consiglio di Stato. Intanto, la Giunta prosegue la sua lotta contro l’obbligo e impugna la legge davanti alla Consulta per l’assenza di elementi che possano giustificare l’obbligo per decreto delle vaccinazioni e la mancanza di considerazione della copertura delle spese per avviare le campagne vaccinali obbligatorie, che per il Veneto comporterebbe una spesa aggiuntiva di 13,9 milioni di euro.

L’URAGANO IRMA DEVASTA I CARAIBI, ALMENO 10 MORTI

L'uragano Irma si sta dirigendo verso la Florida e il suo impatto - dice il governatore dello Stato - sarà peggiore del previsto. La contea di Miami deve prepararsi ad alluvioni e venti in grado di minacciare la vita di molte persone"; ordinata l'evacuazione di Miami Beach. Caraibi devastati dal passaggio della perturbazione, con quasi il 90% delle isole di Barbuda sono andate distrutte (morto un bimbo di due anni, 1.400 senza casa), mentre a Saint-Martin si contano 8 vittime e 21 feriti. Una vittima è registrata pure ad Anguilla. Ma il miliardario Richard Branson, fondatore di Virgin, non ha abbandonato la sua isola di Necker: ha atteso l’uragano in cantina. ---.

LA BCE LASCIA I TASSI FERMI, IL PRINCIPALE E’ A ZERO

La Bce ha lasciato i tassi di interesse invariati. Il tasso principale è allo 0%, quello sui depositi resta negativo (-0,4%) mentre il tasso sui prestiti marginali è a 0,25%. Il Qe potrà ancora aumentare, sia nelle dimensioni degli acquisti di bond che nella sua durata, se le prospettive economiche dovessero peggiorare. "Il Qe a 60 miliardi di euro al mese continuerà fino a fine dicembre e oltre se necessario". La possibilità di aumentarlo non era scontata: diversi investitori si aspettavano che tale opzione venisse esclusa dalla Bce per segnalare l'avvicinarsi della fine del programma.

RAI, GABANELLI SI AUTOSOSPENDE IN ATTESA DI UNA DIREZIONE

Milena Gabanelli si autosospende, non retribuita: è la scelta comunicata dalla giornalista al vertice Rai che le aveva proposto la condirezione di Rainews. "Non me la sento di mettere la faccia su un prodotto che, non essendone il direttore responsabile, non firmo - ha detto Gabanelli - pertanto attenderò fino a quando il cda avrà varato il nuovo piano news e deciso quegli accorpamenti che sarebbero il preludio per il varo di una nuova testata. Se a quel punto intenderà affidarmi la direzione troverà la mia disponibilità".

PAPA FRANCESCO IN COLOMBIA, PRIMO BAGNO DI FOLLA A BOGOTA'

Migliaia e migliaia di fedeli, assiepati lungo il tragitto dall'aeroporto alla Nunziatura di Bogotà, hanno salutato Papa Francesco al suo arrivo in Colombia. Appena sceso dall'aereo, il pontefice ha stretto le mani e salutato alcune delle vittime del conflitto armato che per decenni ha insanguinato il paese. Nel suo primo discorso, il Papa ha chiesto di "rifuggire da ogni tentazione di vendetta, e di favorire la riconciliazione". "Qui - gli ha risposto il presidente Santos - le armi si distruggono e vengono fuse per diventare monumenti alla pace".

MSF STRIGLIA L’EUROPA, CONDIZIONI INUMANE NEI CAMPI IN LIBIA

I governi europei stanno alimentando il business della sofferenza della Libia: duro l’atto di accusa di Médecins sans Frontieres, che in una lettera aperta giudica "marcia al nocciolo" la detenzione di migranti e rifugiati nel Paese nordafricano, che si troverebbero in condizioni inumane. Per Emma Bonino, ci siamo messi nelle mani delle milizie libiche. Di tutt'altro parere Gentiloni: "I risultati sull'immigrazione - dice - si vedono, ma l’allarme umanitario c'è: ora però possiamo chiedere e ottenere dalla Libia".

SOFIA MORTA PER COMPLICANZE MALARIA, CERTEZZA DALL'AUTOPSIA

E' stata l'encefalopatite malarica, una complicanza della malaria, a uccidere la piccola Sofia di 4 anni all'ospedale di Trento. A darne la certezza l’autopsia. La piccola, però, non presentava alcun sintomo riconducibile alla malattia quando fu dimessa dall’ospedale di Portogruaro. E proseguono le indagini per capire come sia avvenuto il contagio, forse durante le vacanze in campeggio a Bibione. In ospedale, invece, non sono state rilevati esemplari di zanzara anofele. Non è stato neppure dimostrato che il plasmodio che ha colpito Sofia sia il medesimo delle due bambine ricoverate nell’ospedale di Trento negli stessi giorni.

STRETTA SUI GIOCHI, INTESA TRA GOVERNO E REGIONI

Raggiunta all'unanimità in Conferenza delle Regioni l’intesa sul riordino del gioco pubblico tra i presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome e il governo rappresentato da sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta. Le Regioni potranno far valere eventuali legislazioni più restrittive o vararne di più severe in futuro.