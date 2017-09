Violentissimo terremoto in Messico: morti e panico

E' salito a 36 vittime il bilancio del terremoto di magnitudo 8.2 in Messico, il più forte degli ultimi cento anni. Ci sono persone intrappolate nel crollo di un hotel. Danni ad autostrade e ospedali. Ai Caraibi 20 morti per il devastante uragano Irma. Almeno 51 mila turisti sono in fuga da Cuba. L’uragano punta sulla Florida, mezzo milione di persone è in fuga. Evacuato il resort del presidente Trump. Allerta a Miami. Si rafforza a categoria 4 l’altro uragano, Josè. E sull'Italia arriva la prima perturbazione autunnale: allerta arancione in Liguria. Rinviata Samp-Roma di domani sera.

AD ANZIO 3 CASI DI CHIKUNGUNYA, STOP A DONAZIONI DI SANGUE VACCINI, L’ODISSEA DEI GENITORI E SCUOLE SOMMERSE DAL LAVORO

Tre casi di Chikungunya, una malattia virale caratterizzata da febbre acuta e trasmessa dalla puntura di zanzare infette, si sono verificati nella zona di Anzio, litorale romano. Non è la prima volta che accade in Italia. Bloccate le donazioni di sangue per 28 giorni per chi ha soggiornato nel Comune. Corsa contro il tempo per vaccinare i bambini prima del rientro a scuola: lunghe attese alle Asl, funzionano le sessioni extra. Sfogo su Facebook del papà di Sofia, la bimba morta di malaria: 'Impotenti, così ci si sente. Purtroppo ammalarsi in Italia non è una sfortuna ma una colpà.

RENZI IN SICILIA: NON E’ TEST NAZIONALE. M5S RICORDA IL V-DAY INTERCETTAZIONI, IL MINISTERO STUDIA LA 'STRETTA'

Renzi a Taormina apre l’uscita ufficiale di Micari: «Vi presento il futuro Governatore. Il voto in Sicilia non è uno stress test per le elezioni nazionali». Pisapia dice no al listone. E Grillo celebra i 10 anni dal V-Day: «M5S è ad un passo dal traguardo». Il ministero della Giustizia è al lavoro sul decreto intercettazioni. La bozza, tra l’altro, prevede lo stop alla «diffusione di riprese audiovisive e registrazioni di comunicazioni effettuate fraudolentemente": previsti fino a 4 anni di reclusione. Limiti alla trascrizione nei ver bali delle intercettazioni non rilevanti.

MIGRANTI, L’ITALIA VUOLE GESTIRE I CAMPI IN LIBIA CON LE ONG, PIANO DEL VICEMINISTRO GIRO: 'PRESTO BANDO DA 6 MILIONI DI EURO'

L'Italia vuole intervenire nei «campi di detenzione» in Libia, attraverso le Ong, per migliorare le condizioni dei migranti trattenuti. Lo ha detto all’ANSA il viceministro degli Esteri, Mario Giro. «Tra brevissimo, entro settembre» sarà messo a bando uno stanziamento di 6 milioni di euro della Cooperazione italiana, ha aggiunto Giro, spiegando che «anche le autorità libiche saranno totalmente coinvolte, chiedendo loro di farci accedere».

ACCUSATI DI VIOLENZA SESSUALE, INDAGATI DUE CARABINIERI IL DIPARTIMENTO USA, PRENDIAMO LE ACCUSE MOLTO SERIAMENTE

Sono indagati i due carabinieri accusati da due ragazze statunitensi di averle violentate a Firenze, nella notte tra il 6 ed il 7 settembre. I due militari erano intervenuti in una discoteca per disordini; poi, secondo l’accusa delle ragazze, le avrebbero accompagnate con l’auto di servizio a casa. Le studentesse, ascoltate

separatamente dagli inquirenti, avrebbero ribadito le accuse e fornito una versione non contraddittoria, al vaglio degli investigatori. «Prendiamo queste accuse molto seriamente», ha commentato il dipartimento di Stato Usa.

LA CATALOGNA SI RIBELLA E CORRE VERSO IL REFERENDUM. COREA DEL NORD: SEUL TRATTIENE FIATO, FORSE DOMANI IL LANCIO DEL MISSILE

Il consiglio di stato ha approvato su richiesta del governo spagnolo il ricorso contro la legge di 'rotturà adottata dal parlamento catalano. La normativa dovrebbe entrare in vigore se il 'si» vincerà al referendum di indipendenza del primo ottobre. Per impedirlo il governo spagnolo non esclude il ricorso all’articolo 155 della costituzione, che consentirebbe di sospendere l’autonomia catalana. La Corea del Sud vigila con grande attenzione sul Nord per l’ipotesi che già domani, anniversario della fondazione dello Stato, possa esserci un altro lancio di missile balistico intercontinentale.