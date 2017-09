Irma colpisce Miami: sette milioni in fuga

Maxievacuazione della popolazione in alcuni stati Usa, sette milioni di persone in fuga dalla furia dell’uragano Irma, mentre la Florida attende l’arrivo della tempesta, declassata ora a 3, anche se si attende un suo rafforzamento. 'Ad essa non si sopravvivè, dice il governatore della Florida, Rick Scott, sollecitando i concittadini ad andare via senza indugio. Evacuazioni anche a Cuba, chiusa all’Avana l’area del 'Malecon' nel timore di inondazioni nella zona lungomare. Intanto tremano anche le assicurazioni, visto che si stimano danni fino a 200 miliardi di dollari. A rischio anche la casa-museo di Ernest Hemingway a Key West. Conta dei danni anche in Messico dopo il superterremoto, tre giorni di lutto per le 61 vittime. Nel paese centramericano due morti per una frana per l’uragano Katia.

GENTILONI: ALL’ITALIA SERVE FIDUCIA, PRIORITA' LAVORO-CRESCITA

IL PIL RECUPERA, RESTA SOTTO IL 2010, MA VA VERSO IL MIGLIORAMENTO

Gentiloni inaugura la Fiera del Levante: lo sviluppo è oltre le stime, ma ancora difficoltà. «Negli ultimi tre anni recuperati 900 mila degli oltre un milione di posti di lavoro persi dal 2008 al 2013'. Secondo l’Ocse, Pil italiano in crescita nei primi due trimestri 2017, ma sempre inferiore a quello del 2010, con il peggior andamento dopo la Grecia e a pari del Portogallo. I principali organismi internazionali però sono concordi: la crescita del pil dell’Italia quest’anno sarà superiore all’1,1% indicato dal governo con ipotesi fino all’1,5%. Berlusconi sfida Salvini, 'per vincere, guida centrodestra deve essere nostrà. Renzi attacca la sinistra, 'da soli non vinceranno maì.

DAI PM UNO DEI CARABINIERI INDAGATI: "RAPPORTO CONSENZIENTE"

INCHIESTA DOPO LE ACCUSE DI STUPRO, LA CHIAVE NEL DNA

Uno dei due carabinieri indagati per la violenza sessuale nei confronti di due ragazze Usa a Firenze si sarebbe presentato in procura, accompagnato dal suo legale, e secondo indiscrezioni avrebbe parlato di un rapporto sessuale consenziente con una delle due giovani. L’inchiesta fiorentina legata agli accertamenti sulle tracce biologiche trovate nel palazzo di Firenze. Il sindaco: 'non siamo la città dello sballò.

ASSE TRA I BIG EUROPEI PER TASSARE I GIGANTI DELLA RETE

STRETTA UE SULLA WEB TAX, SI PENSA A RESIDENZA VIRTUALE

I colossi del web nel mirino dell’Unione Europea, che sta studiando una 'web tax' europea, che li costringa a pagare la giusta proporzione di tasse. Il tema è in un documento di Italia, Francia, Germania e Spagna da discutere al prossimo Ecofin, in programma a Tallin la prossima settimana. Obiettivo: superare il principio della 'residenza fiscalè delle aziende, adattandolo all’economia digitale. In sostanza un’azienda con una «presenza digitale significativa» nei Paesi dove opera, dovrebbe prendersi una «residenza virtuale» che la costringerebbe a sottostare alla loro tassazione sulle imprese.

SCUOLA AL VIA CON TANTE NOVITA', DAI VACCINI AL LICEO CORTO

RESTYLING ESAME MEDIE, SPERIMENTAZIONE, MA ANCORA SUPPLENZE

La prima campanella del nuovo anno scolastico riporterà in classe, la prossima settimana, oltre 8 milioni e mezzo di studenti, fra scuola statale e paritaria. Ad attenderli parecchie novità, dalle nuove regole sui vaccini al restyling dell’esame di terza media, alla sperimentazione su più larga scala delle Superiori in quattro anni. Intanto, anche nell’anno scolastico appena avviato ci saranno almeno 100 mila supplenti nelle aule, secondo le stime dei sindacati. Cattedre vuote soprattutto al Nord. I buchi riguardano essenzialmente i professori di matematica, di sostegno e di lingue.

ESTATE DA RECORD PER TURISMO ITALIANO, AL TOP IL MARE

FRANCESCHINI: "SETTORE STRATEGICO, CRESCE E VA SOSTENUTO"

La torrida estate del 2017 ha segnato in Italia il grande successo delle spiagge, con 90 milioni di presenze negli stabilimenti ed una crescita del 16%. Ma in tanti hanno scelto anche la campagna, o hanno apprezzato un giro per borghi e castelli, incuriositi dai musei. Nell’Italia della crisi, il turismo tira e cresce. E il ministro della cultura Franceschini commenta soddisfatto e plaude a quello che definisce un «settore strategico dell’economia nazionale che è doveroso accompagnare e sostenere nella sua crescita». Oltre al mare al top, bene gli alberghi e benissimo Airbnb, boom nei musei, mentre cresce il turismo online e piace quello sostenibile.

VENEZIA, CHARLOTTE RAMPLING VERSO LA COPPA VOLPI

STASERA I LEONI D’ORO ALLA 74ESIMA MOSTRA DEL CINEMA

Charlotte Rampling, la protagonista di Hannah del giovane regista italiano Andrea Pallaoro, verso la Coppa Volpi femminile di Venezia 74. Nelle ore che precedono la cerimonia di chiusura tante voci si rincorrono sui Leoni della Mostra del Cinema, tutte non confermate ufficialmente. A quanto apprende l’ANSA, alla grande attrice inglese andrebbe il primo premio per l’ interpretazione femminile. Oggi la notte dei Leoni d’oro, con la cerimonia di premiazione al Palazzo del Cinema.