Nubifragio devasta Livorno: 6 morti e 2 dispersi

Una città devastata da un nubifragio che in pochissimo tempo ha scaricato 200 millimetri di pioggia provocando frane e smottamenti e causando 6 vittime e 2 dispersi. In un appartamento seminterrato morti padre, madre un bambino di 4 anni ed il nonno. Gentiloni: 'Abbraccio Livornò. Disagi anche a Roma: allagamenti in varie zone, automobilisti bloccati nelle macchine, rami e cavi caduti. Chiuse e poi riaperte alcune stazioni della metropolitana. Pd all’attacco della sindaca Raggi. In Val D’Aosta alpinista Gabarrou e altra scalatrice salvati su Dent D’Heren dopo due notti all’addiaccio.

L’URAGANO IRMA ARRIVA IN FLORIDA, CI SONO TRE MORTI

OLTRE UN MILIONE SENZA ELETTRICITA', APPELLO DI TRUMP

L'uragano Irma ha raggiunto la Florida provocando già tre morti. Oltre un milione di persone sono rimaste senza elettricità. I suoi venti soffiano a oltre 215 km orari. L’allerta per l'uragano interessa 36 milioni di persone. Irma ha scatenato la sua forza prima su Cuba con onde alte fino a nove metri e la fuga di cinquemila turisti dai resort. Il presidente Trump chiede a tutti di lasciare i luoghi dove è previsto il passaggio della perturbazione. Intanto sale a 90 morti il bilancio del fortissimo terremoto in Messico.

ANNO SCOLASTICO AL VIA PER OLTRE 8,6 MILIONI DI STUDENTI

IN CLASSE SOLO CON VACCINI. FEDELI: 'OTTIMISTA SU SCELTE'

Al via ufficialmente l’anno scolastico per oltre 8,6 milioni di studenti che tornano fra i banchi nella scuola statale e paritaria. Si entra in classe soltanto con i vaccini fatti o prenotati. Nessun margine di tolleranza, ha ribadito il ministro Valeria Fedeli che si è detta comunque ottimista sulle scelte dei genitori: 'Se ci sono dei genitori che scelgono di non far vaccinare i loro figli devono essere consapevoli che la legge dice che i loro figli non possono frequentare le scuole dell’infanzià. Intanto si continua a cercare la causa del contagio della piccola Sofia, la bimba trentina di 4 anni morta per malaria. Secondo un esperto è possibile che abbia contratto la malattia da un ago pungidito.

LA QUESTIONE LEADERSHIP FA DISCUTERE NEL PD E NEL CENTRODESTRA

M5S SOGNA IL GOVERNO. RESTA DA SCIOGLIERE IL NODO DELLA LEGGE ELETTORALE

La questione della leadership fa discutere il Pd con Matteo Renzi che deve 'difendersì mentre la minoranza, da Emiliano a Orlando, sogna un cambio di candidato. Ma anche nel centrodestra resta un tema caldo dopo il duello a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Intanto il Movimento cinque stelle affila le armi: 'Se i cittadini ci daranno la fiducia - dice LDi Maio - andremo al governo per fare le cose che non sono ancora state fattè. Resta il nodo della legge elettorale. Martedì la ripresa della discussione. Fi apre al premio di coalizione.

SETTIMANA DECISIVA PER IL CASO DEI CARABINIERI ACCUSATI DI STUPRO

ATTESI GLI ESITI DELLE PROVE BIOLOGICHE. FORSE PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Settimana decisiva per il caso dei due carabinieri accusati dello stupro di due studentesse americane a Firenze. Dopo l'ammissione di uno dei due militari che ha parlato di un rapporto 'consenzientè con una delle due studentesse si attendono gli esiti delle prove biologiche che sono state raccolte dagli investigatori. E’ possibile che nei prossimi giorni valutino esigenze cautelari per i due che nel frattempo sono stati sospesi dall’Arma.

ORRORE IN SCOZIA: FOSSA COMUNE IN ORFANOTROFIO CON 400 BIMBI

NUOVO CASO DOPO QUELLO IRLANDESE, MORTI TRA 1864 E 1981

Almeno 400 tra bambini e neonati sono morti tra il 1864 e il 1981 nell’ex orfanotrofio scozzese Smyllum Park gestito da suore cattoliche: i loro corpi sono stati sepolti in una fossa comune anonima. E’ quanto emerge da un’indagine del programma 'File on Four' di BBC Radio 4 e del domenicale Suday Post. Il caso richiama quello emerso nel marzo scorso in Irlanda, dove in un ex orfanotrofio cattolico fu confermata l’esistenza di una fossa comune con i resti di circa 800 bambini.

LITE TRA DUE DETENUTI, UNO UCCIDE L’ALTRO CON UNO SGABELLO

TRAVOLGE CON L’AUTO GRUPPO CICLISTI E FUGGE, UNO E’ GRAVE

Un’auto, a Civitanova Marche, ha centrato tre ciclisti, di cui uno è rimasto ferito gravemente ed è stato ricoverato in prognosi riservata. La macchina non si è fermata. I carabinieri hanno individuato il pirata: si tratterebbe di una donna romena di 26 anni, ballerina nei locali della zona, che probabilmente stava tornando da uno dei night in cui si esibisce. La donna era stata fermata per un controllo già qualche giorno fa. Nel carcere di San Gimignano un detenuto ha ucciso un compagno di cella colpendolo con uno sgabello dopo una lite. 'La situazione delle carceri è sempre più ingovernabilè, denuncia il Sappe.