Livorno, ritrovata la donna dispersa. Gentiloni: "Stop alle polemiche"

Sette morti e un disperso il bilancio aggiornato dell’alluvione a Livorno, dopo il ritrovamento nel giardino di una villa alla foce del Rio Ardenza del corpo di Martina Bechini, 34 anni. Il marito si era era aggrappato a dei tronchi ed è stato salvato ieri. Proclamato il lutto cittadino da oggi ai funerali. Arriva intanto il richiamo del presidente del Consiglio Gentiloni a 'tutte le istituzionì affinchè 'collaborino senza fare polemichè. Nella Capitale la sindaca Raggi si difende: 'Stavolta Roma ha retto l’impatto, abbiamo agito in tempò.

TURISTA FINLANDESE VIOLENTATA A ROMA DA UN RIFUGIATO BANGALESE

FIRENZE PARTE CIVILE CONTRO I CARABINIERI ACCUSATI DI STUPRO

Una turista finlandese è stata violentata e rapinata in pieno centro a Roma sabato notte. Arrestato un bengalese di 22 anni in Italia con un permesso 'umanitariò. A Firenze, sarà sentito nei prossimi giorni dagli inquirenti il più giovane dei due carabinieri accusato di aver violentato due studentesse americane. La Procura indaga anche su un mini-video girato con il telefonino da una delle ragazze, troppo breve e confuso però per poter essere utile alle indagini. Il Comune si costituirà parte civile.

NUOVO BALZO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE, +4,4% SUL 2016

'DATI IMPENSABILI 2 ANNI FA, RIPRESA MENO LENTA DEL PREVISTO'

A luglio 2017 la produzione industriale aumenta dello 0,1% su giugno e del 4,4% su luglio 2016, comunica l’Istat. L’indice tendenziale è in crescita quasi ininterrotta da agosto 2016 con la sola eccezione di gennaio 2017. Trainano i beni strumentali, con un balzo del 5,9% sull'anno, unico comparto sopra il livello del 2010. Soddisfazione dal premier Gentiloni, secondo il quale il Paese è in una ripresa anche meno lenta di quanto si pensasse. E quelli sull'industria, dice, sono dati impensabili anche solo uno o due anni fa.

IL PAPA CON L’ITALIA SULLA LIBIA E I MIGRANTI

"PRUDENZA GIUSTA. INTEGRARE, NON SOLO RICEVERE"

Il Papa 'benedicè la linea del governo italiano sui migranti e la Libia, e non dimentica l’emergenza climatica mettendo alla berlina chi si ostina a negarla. Francesco ne parla sul volo di ritorno dalla Colombia. 'Perchè si tarda a prendere coscienza degli effetti dei cambiamenti climatici?', si è chiesto. E ha chiosato con una frase dell’Antico Testamento: 'L'uomo è uno stupidò. Quanto ai migranti, ha detto: 'Ho l’impressione che il governo italiano stia facendo di tutto, per risolvere anche problemi che non può assumerè.



IRMA PERDE FORZA E PUNTA A NORD, FLORIDA IN GINOCCHIO

E’ EMERGENZA UMANITARIA NEL PARADISO DELLE ISOLE KEYS

Città sommerse dall’acqua, 6 milioni di persone senza luce, almeno 7 morti in Florida dopo averne causati fino a 38 nei Caraibi. E’ il ferale bilancio provvisorio del passaggio dell’uragano Irma. Danni soprattutto all’arcipelago delle Keys, all’estremo sud della Florida, dove si rischia una crisi umanitaria. Irma, ha detto Raul Castro, ha lasciato su quasi tutto il territorio di Cuba 'danni gravì in diversi settori. Intanto però l’uragano ha perso forza diventando una tempesta tropicale, mentre si muove verso la Georgia.

L’AMERICA RICORDA L’11 SETTEMBRE 16 ANNI DOPO

MIGLIAIA A GROUND ZERO, TRUMP VA AL PENTAGONO

Sedici anni fa gli attentati dell’11 settembre, ma il dolore non passa. Lacrime a Ground Zero alla lettura dei nomi delle quasi 3mila persone morte nel crollo delle Torri Gemelle, mentre il presidente Trump presiedeva la commemorazione al Pentagono, ricordando la determinazione degli Usa a combattere uniti il terrorismo.

SCONTRO TRA TRENI IN SVIZZERA, 30 FERITI DI CUI 4 GRAVI

MA NON SONO IN PERICOLO DI VITA, L’INCIDENTE A ANDERMATT

Vengono definite serie le condizioni di salute di 4 della 30 persone rimaste ferite in uno scontro fra treni in Svizzera. Non sarebbero però in pericolo di vita. Secondo una nota diramata dalla compagnia ferroviaria Matterhorn Gotthard Bahn, si è trattato di un incidente di manovra che ha coinvolto un treno fermo al binario, sul quale viaggiavano un centinaio di persone. L'incidente si è verificato ad Andermatt, nel sud del Paese.