La battaglia dei vaccini: bambini esclusi e poi riammessi

Sulla prevenzione vaccinale è corsa contro il tempo, con tantissime richieste dell’ultimo momento inoltrate alle Asl e caos nelle scuole dove alcuni bambini, per esempio a Milano e Roma, restano fuori. I genitori in alcuni casi, come quello di Latisana (Udine), poi risolto con la riammissione, si sono rivolti senza successo ai carabinieri. Il ministro Lorenzin nega che ci sia una situazione di caos, e parla di 'singoli episodì, tra le voci critiche la sindaca di Roma Raggi secondo cui 'la nuova normativa è confusà.

DI MAIO PRONTO A FARE IL PREMIER, LA SINISTRA INCORONA PISAPIA

IUS SOLI, E’ QUASI UN ADDIO. ZANDA: NON C'E' UNA MAGGIORANZA

Luigi Di Maio è pronto a candidarsi come premier 'se lo vorranno gli iscrittì. Ma, a poco meno di due mesi dalle Regionali in Sicilia, tegola per il M5S: il tribunale di Palermo ha sospeso validità ed effetti delle 'Regionariè, consultazioni on line che hanno incoronato Giancarlo Cancelleri. La sinistra ha trovato il suo leader: Giuliano Pisapia è stato incoronato da Pierluigi Bersani al termine dell’incontro tra i dirigenti di Campo Progressista e di Mdp: 'abbiamo fatto un importante passo avantì. Intanto nuovo e forse definitivo stop per lo ius soli: per tutto il mese di settembre il relativo ddl non compare nel calendario dei lavori dell’Aula del Senato. Per il capogruppo Pd Luigi Zanda il provvedimento 'è una priorità, ma ora una maggioranza per approvarlo non c'e».

MORTE NELLA SOLFATARA,GENITORI E UN FIGLIO NEL FANGO BOLLENTE

POZZUOLI, PADRE E MADRE INGHIOTTITI NEL TENTATIVO DI SALVARLO

Un incidente mortale all’interno del cratere della Solfatara di Pozzuoli (Napoli)ha coinvolto un padre di 45 anni, una madre di 42, e il figlio di 11, mentre un altro figlio di 7 anni si è salvato. I tre turisti abitavano a Meolo, nel veneziano. Secondo una prima ricostruzione, il figlio undicenne della coppia avrebbe oltrepassato il limite consentito del cratere finendo in una zona friabile da dove provengono forti esalazioni di gas. Il padre, per tirarlo su, è stato risucchiato e, a sua volta, la madre ha cercato di aiutare il marito. Sarebbero caduti nel fango bollente, in una voragine profonda tre metri.

TENTA VIOLENZA SESSUALE SU UNA BAMBINA, FERMATO TUNISINO

FIRENZE, SENTITO L’ALTRO MILITARE. LA PINOTTI: NIENTE ATTENUANTI

Aidi Mourad, 26 anni, tunisino, è stato fermato a Palermo dalla polizia con l’accusa di atti sessuali con una bimba di 11 anni. Le indagini sono scattate dopo che i genitori della piccola, provenienti dall’Est Europa, hanno denunciato la scomparsa dell’undicenne. Dopo qualche ora la bambina è tornata a casa. E ha raccontato di essere stata molestata da un ragazzo tunisino parcheggiatore abusivo davanti a un supermercato cittadino, che l'aveva condotta tra i vagoni nella stazione di Brancaccio. E' stato sentito in procura a Firenze l’altro carabiniere accusato insieme a un collega della violenza sessuale a due studentesse americane. Il ministro Pinotti: nessuna attenuante, la sospensione non basta. A Roma il 22enne bengalese accusato dello stupro di una ragazza finlandese si difende: 'era consenzientè.

L’IRA DI PYONGYANG PER LE SANZIONI: LA REAZIONE SARA' FORTE

TRUMP IN CINA A NOVEMBRE, CONFRONTO CON XI SUL CASO COREA

Gli Stati Uniti devono aspettarsi «una risposta molto forte, con conseguenze insostenibili": è la reazione di Pyongyang alle nuove sanzioni approvate dall’Onu. Donald Trump sarà in Cina in novembre e vedrà Xi Jinping, e oggi è arrivato il monito americano alla Cina: Pechino «deve rispettare le sanzioni imposte dall’Onu» alla Corea, avverte il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Seul spaventa Kim, una task force per ucciderlo.

TROVATA A LIVORNO L’OTTAVA VITTIMA, NOGARIN: TROPPI TAGLI

ROSSI: SERVONO FONDI, ANCHE PER EVITARE TENSIONI SOCIALI

Trovata a Livorno l’ottava vittima del nubifragio dei giorni scorsi, un uomo di 67 anni dato per disperso, la cui casa isolata era stata portata via dalla furia delle acque. Il sindaco Nogarin: «i tagli ai bilanci ci hanno messo in ginocchio». Gli fa eco il governatore Enrico Rossi, che chiede un provvedimento sostanzioso, 'per evitare tensioni socialì. ---.