Il fidanzato confessa: "Ho ucciso io Noemi"

Il fidanzatino 17enne di Noemi Durini ha confessato di aver ucciso la 16enne di Specchia (Lecce) scomparsa il 3 settembre. E ha indicato dove cercarne il cadavere, trovato poi dai carabinieri nella campagna adiacente alla strada provinciale per Santa Maria di Leuca. Il corpo di Noemi era parzialmente occultato sotto alcuni massi. E’ stata uccisa probabilmente con uno o più colpi di pietra, uno dei quali l’ha raggiunta alla testa. Il padre 41enne del ragazzo è indagato, in concorso con il figlio, per omicidio volontario. Secondo i primi accertamenti medico-legali Noemi è stata uccisa il giorno della scomparsa.

JUNCKER RILANCIA L’UE: SUI MIGRANTI L’ITALIA CI HA SALVATO

MATTARELLA: NON LASCIAMO LE CHIAVI DELL’UNIONE AI TRAFFICANTI

Tributo all’Italia dall’Ue per la generosità dimostrata dal nostro Paese nell’accoglienza dei migranti: 'Hanno salvato il nostro onorè, dice il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione. E il premier Gentiloni ringrazia, e sottolinea 'l'alto profilo europeistà di un discorso improntato all’ottimismo, in cui Juncker rilancia il ruolo europeo trovando anche la sponda di Sergio Mattarella: 'tutti comprendano - e la Commissione europea capisce - che il fenomeno migratorio è un problema complessivo dell’Unione europeà, ha detto il presidente in visita di stato a Malta. 'Non possiamo consegnare le chiavi di ingresso all’Unione europea nelle mani dei trafficantì, ha ammonito Mattarella.

LO IUS SOLI SI FERMA, MDP LANCIA L’ALTOLA' SULLA MANOVRA

LEGGE ELETTORALE IN AULA A SETTEMBRE. LA LEGA ESULTA

Manovra a rischio dopo la presa di posizione di Mdp che minaccia di sfilarsi dopo la vicenda ius soli: 'Dopo lo stop non reggiamo il moccolo a Renzi-Ap, i nostri voti su Def e legge di bilancio non saranno scontatì, minaccia Alfredo D’Attorre. Sempre sul fronte ius soli e il dietrofront del Senato, Graziano Delrio parla di 'atto di paura gravè. Intanto riparte l’iter della legge elettorale: l’approdo in Aula alla Camera è previsto nell’ultima settimana di settembre, ove l’esame venga concluso dalla commissione. Esulta la Lega, «niente scuse per ritardare le elezioni». Sul fronte pentastellato, con la benedizione di Luigi Di Maio, Giancarlo Cancelleri conferma: 'Sono e rimango il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione sicilianà.

BOCCIA: MANOVRA E VOTO SENZA ERRORI, MISURE CHOC PER I GIOVANI

NUOVO RECORD DELL'OCCUPAZIONE NELLA ZONA EURO NEL SECONDO TRIMESTRE

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia avverte il Governo per scongiurare errori nella legge di Bilancio, nella fase elettorale e post elezioni che ci farebbero fare 'non uno, ma tre passi indietro, mentre gli altri vanno avantì. In un forum all’ANSA, Boccia dice che i margini per la manovra non sono ampi e quindi occorreranno scelte selettive e misure choc per i giovani. L’occupazione nella zona euro e nella Ue-28 è salita dello 0,4% nel secondo trimestre 2017, rispetto al trimestre precedente, facendo segnare un nuovo record.

SCONTRI TRA CASAPOUND E MILITANTI DI SINISTRA A ROMA

AL TIBURTINO III DOVE ERA STATO FERITO UN MIGRANTE

Tafferugli tra militanti di CasaPound e gli attivisti dei movimenti al Tiburtino III a Roma, dove un migrante alcune settimane fa era stato ferito. Dopo alcune tensioni tra rappresentanti dei movimenti e militanti di estrema destra è saltato il consiglio straordinario del IV municipio sul centro di accoglienza.

ANCHE IL SECONDO CARABINIERE AMMETTE RAPPORTO, NEGA VIOLENZA

TURISTA DENUNCIA TENTATO STUPRO SU SCALE CAMPIDOGLIO A ROMA

Ha ammesso di aver avuto un rapporto sessuale con una delle due studentesse americane, ma ha negato che ci sia stata violenza. Così il secondo carabiniere, nell’interrogatorio di ieri a Firenze. La procura fiorentina è intenzionata a chiedere un incidente probatorio per acquisire definitivamente come prova le testimonianze delle studentesse. Una turista belga ha denunciato di avere subito la scorsa notte un tentativo di stupro sulle scale del Campidoglio da parte di un ragazzo israeliano. Potrebbe esserci stato invece uno stupro di gruppo, avvenuto nel mondo dei rave party, dietro il suicidio di un 23enne di Alberobello, avvenuto a ottobre 2016.

TRENTA INTOSSICATI AL BANCHETTO DI NOZZE, INVITATO MUORE

BIMBA IN PROGNOSI RISERVATA DOPO AVER INGERITO HASHISH

Un invitato a un banchetto di nozze in un ristorante dell’ Astigiano è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale con una trentina di persone che partecipavano alla festa e che hanno accusato i sintomi di una intossicazione alimentare. Sul caso i carabinieri del Nas di Alessandria hanno avviato i primi accertamenti. Una bambina di un anno è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Legnano, per intossicazione da cannabis. La piccola avrebbe ingerito lo stupefacente mentre si trovava ai giardinetti a San Vittore Olona con i genitori.