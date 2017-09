Noemi, l'assassino rischia il linciaggio

La prima commissione del Csm ha oggi chiesto al comitato di Presidenza l’apertura di una pratica sulle denunce che la madre di Noemi, Imma Rizzo, aveva presentato alla procura per i minorenni di Lecce. Il vicepresidente Giovanni Legnini assicura: verificheremo eventuali omissioni. Anche il ministro Orlando ha avviato accertamenti preliminari sulla stessa procura. Oggi è anche emerso che la famiglia del fidanzato di Noemi aveva a sua volta denunciato la ragazza per atti persecutori nei confronti del giovane. Nuovi sviluppi nelle indagini, dopo che nella notte è stato interrogato il fidanzato 17enne reo confesso. Avrebbe detto di averla uccisa perchè intendeva eliminare tutta la sua famiglià e, per farlo, di aver usato un coltello che lei aveva con sè. Dopo l’interrogatorio, ha rischiato di essere linciato dalla folla ed è stato trasferito in una casa 'protettà.



GENTILONI RILANCIA L’IMPEGNO PER APPROVARE LO IUS SOLI

ORFINI SPINGE PER LA FIDUCIA, MA AP FA LE BARRICATE

«L'impegno che abbiamo descritto rimane. E’ un lavoro da fare». Il premier Gentiloni torna a rilanciare l’impegno per l'approvazione dello Ius soli, mentre arriva un richiamo del presidente del Pd, Matteo Orfini che invita tutti a dare una mano, e suggerisce ai ministri che chiedono di accelerare di lavorare di più per sciogliere il nodo fiducia, visto che è 'l'unico modo per approvare lo Ius soli al Senatò. Immediata la replica del capogruppo di Ap, Maurizio Lupi: 'I nostri ministri non daranno l’assensò.

CONFINDUSTRIA ALZA LE STIME DEL PIL, 'MA E’ EMERGENZA GIOVANI'

EUROSTAT, SICILIA AL TOP IN EUROPA PER IL NUMERO DI NEET

Il Centro Studi di Confindustria alza le stime sul Pil, con una 'previsione prudentè a +1,5% nel 2017 e a +1,3% nel 2018, registra il recupero di un milione di posti di lavoro, ma conferma l’emergenza occupazione per quanto riguarda i giovani, definendola 'un doppio spreco per il Paesè. L’Eurostat rileva che la Sicilia è al top tra oltre 200 regioni europee per l’alto tasso di giovani fra i 18 e i 24 anni che non studiano e non cercano lavoro, i cosiddetti Neet. Il dato negativo dell’isola (41,4%) è inferiore solamente a quelli registrati per la Guyana francese (44,7%) e la regione bulgara di Severozapaden (46,5%).

MOSE: CONDANNATO A 4 ANNI L’EX MINISTRO ALTERO MATTEOLI

ASSOLUZIONE PER L’EX SINDACO DI VENEZIA GIORGIO ORSONI

L'ex ministro Altero Matteoli è stato condannato a 4 anni di reclusione e a oltre 9,5 mln di euro di multa per corruzione nell’inchiesta Mose. Esce illeso dal processo, per assoluzione o prescrizione di parte delle vicende ascritte, l’ex sindaco Giorgio Orsoni, che era accusato di finanziamento illecito ai partiti. Lo ha deciso il tribunale di Venezia presieduto da Stefano Manduzio.

AGCOM, FATTURA SIA MENSILE, PRONTE SANZIONI A OPERATORI TLC

ATTESA PER MOSSE GOVERNO DOPO ANNUNCIO CONSOB SU VIVENDI

Sanzioni agli operatori di telefonia che non rispettano l'obbligo di cadenza mensile della fatturazione. E’ quanto deciso dall’Autorità per le comunicazioni, che ha deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori telefonici Tim, Wind, Tre, Vodafone e Fastweb per il mancato rispetto delle disposizioni relative alla cadenza delle fatturazioni. Sul fronte Vivendi, c'è attesa per le mosse del governo dopo l’annuncio della Consob secondo cui la partecipazione di Vivendi in Tim deve essere qualificata come un controllo di fatto. Intanto anche l’authority francese per i mercati finanziari (Amf) sta per determinare se il gruppo di Vincent Bollorè esercita o meno un controllo effettivo su Tim.



MINORENNE SEGREGATA E PROMESSA IN SPOSA PER 15MILA EURO

SI SALVA CHIEDENDO AIUTO SU UNA CHAT. ARRESTATO IL PADRE

Tenuta segregata in casa per quattro anni e promessa in sposa a un uomo che non conosceva per la somma di 15 mila euro, è riuscita a salvarsi chiedendo aiuto a un coetaneo attraverso la chat di un gioco per smartphone. E’ quanto ha ricostruito la polizia di Firenze che ha arrestato il padre della giovane, ora 17enne, originaria dell’Est Europa e residente nel capoluogo toscano. Riduzione in schiavitù il reato contestato al padre.