Bomba nella metropolitana: torna il terrore a Londra

Torna il terrore a Londra. Esplode una bomba artigianale sulla metro a Parsons Green. Nel vagone pendolari e bambini pronti per la scuola: 29 feriti con bruciature sul volto, nessuno grave. Sui social le immagini di un contenitore ancora in fiamme in un vagone. "E' in corso una caccia all’uomo", dice il sindaco Sadiq Kahn. La Polizia ha identificato un sospetto. Testimoni, anche italiani, parlano di "una palla di fuoco" che ha avvolto la carrozza e di "gente calpestata nella fuga". "L'ordigno era stato pensato per causare gravi danni", dice la premier Theresa May, che conferma l’allerta terrorismo e attacca il presidente Usa Donald Trump per aver scritto in un tweet che si trattava di "dementi nel mirino di Scotland Yard": "Speculare non aiuta".

CONSIP, BUFERA SUI CARABINIERI. RENZI, 'PRETENDO LA VERITA''

Bufera sull'inchiesta Consip dopo la pubblicazione dei verbali della pm di Modena Lucia Musti che, al Csm, accusa di pressioni indebite i carabinieri Gianpaolo Scafarto e Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo, a cui erano affidate le indagini. I militari le avrebbero detto di voler arrivare a Renzi: "Ha in mano una bomba, può farla esplodere". Ultimo replica alla pm: "Mai citato Renzi, mai indagato a fini politici, lei ci disse di tacere con colleghi e prefettura perché collusi con le coop rosse...". Il leader Dem attacca: "Chi voleva usare Consip per gettar fango su di me, lo vedrà ritorcersi contro. Mi fido dei giudici di Roma: la verità colpirà chi ha falsificato le prove". Interrogazione Pd a Minniti e Pinotti: "Alcuni carabinieri hanno tramato contro i vertici democratici del Paese?". La ministra, intanto, chiede al'Arma di valutare le dichiarazioni di De Caprio.

FONDI DELLA LEGA, SCONTRO SALVINI-PROCURA DI GENOVA

Scontro tra Matteo Salvini e la Procura di Genova sul sequestro cautelativo dei fondi della Lega deciso dal Tribunale dopo la condanna per truffa allo Stato da 48 milioni a Umberto Bossi e Francesco Belsito. "Massimo rispetto per la Lega e per tutti i partiti. Nessun attentato alla Costituzione. Ci siamo mossi a tutela del Parlamento. La Lega ha percepito il profitto di reati. Era a rischio il recupero delle somme", dice il capo della Procura Francesco Cozzi. Salvini farà ricorso "contro questo attacco politico", chiama il popolo leghista a Pontida e attacca "Pd-M5S-toghe rosse alleati contro la democrazia".

M5S, ANCHE INDAGATI IN CORSA ALLE PRIMARIE, MA DEVONO DIRLO

Arrivano le nuove regole del M5S per le primarie sul candidato premier. I nomi entro lunedì, voto in rete per tutti gli iscritti dal primo gennaio 2017. Ma soprattutto potrà correre anche chi è indagato, basta che lo dica; e il candidato premier sarà anche il "capo della forza politica". Luigi Di Maio è il grande favorito, Beppe Grillo va verso quel "passo di lato" a cui aveva rinunciato qualche tempo fa. Roberta Lombardi, intanto, annuncia che si candiderà alle primarie del M5S per le Regionali del Lazio.

IL PAPA' DI NOEMI, "LUCIO NON C'ENTRA, E’ COLPA DI SUO PADRE"

"Me l’ha uccisa... Vieni fuori, bastardo!". Urla il papà di Noemi Durini sotto casa dei genitori del fidanzato reo confesso dell’omicidio. Accusa il padre del ragazzo della morte della figlia e solo l’intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. "Il ragazzo sta nascondendo suo padre, lo protegge, ma quello non si salverà, ha fatto tutto lui", dice il padre di Noemi. Intanto, la tac esclude che la ragazza sia morta per un colpo alla testa. Le cause della morte saranno cercate in altre lesioni sul corpo, come ad esempio i tagli sul collo.



SI ALLARGA IL CONTAGIO CHIKUNGUNYA, MAXI-EMERGENZA SANGUE

Si allarga il contagio del virus della Chikungunya, 4 nuovi casi sono segnalati in provincia di Latina. Il Centro nazionale sangue parla di una "maxi-emergenza": raccolte straordinarie stanno partendo in tutta Italia. Per far fronte alle carenze servono 250 sacche in più al giorno. La ministra della Salute Lorenzin lancia un appello agli Enti locali a "disinfestare con forza le zanzare. La tempestività per fare la differenza", dice.

RAPPORTI CON GLI ULTRA', CHIESTA CONDANNA PER AGNELLI E JUVE

Due anni e mezzo di inibizione al presidente Andrea Agnelli, due gare con la curva Sud chiusa e un’ammenda di 300mila euro per responsabilità diretta alla Juventus. Sono le condanne chieste al Tribunale federale dal capo della Procura della Figc Giuseppe Pecoraro nella requisitoria al processo a porte chiuse sul caso dei rapporti non consentiti con gli ultrà per i biglietti.



ULTIMO SEGNALE DI CASSINI, FINISCE CON UN TUFFO SU SATURNO

E' scomparso il segnale della sonda Cassini. Il veicolo è ormai in balìa delle nubi e dei venti di Saturno, durante la sua discesa nell’atmosfera. Si chiude così la missione dei record: a 20 anni dal lancio e a 13 anni dalle incredibili corse fra le lune e gli anelli di Saturno, la sonda realizzata dalla Nasa con le Agenzie spaziali europea e italiana, si è autodistrutta, tuffandosi nell’atmosfera di Saturno.