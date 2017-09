Consip, nuove accuse a Woodcock. E nuove polemiche

Il pm di Napoli Henry John Woodcock è indagato per falso, in concorso con l’ex capitano del Noe Gianpaolo Scafarto, nella vicenda Consip. L’ipotesi di reato è stata contestata al pm napoletano il 7 luglio nel corso dell’interrogatorio al quale fu sottoposto dopo aver ricevuto un invito a comparire per rivelazione del segreto d’ufficio. Renzi con alcuni studenti a Milano ha commentato: "Non credete alle fake news". Alfano: "Inquietante, a rischio la democrazia". Ma Forza Italia attacca: "Il Pd chiede la riforma della giustizia a giorni alterni".

LONDRA, ARRESTATO UN DICIOTTENNE, E’ IL PRESUNTO ATTENTATORE

Un diciottenne è stato arrestato a Dover: è sospettato di aver piazzato in prima persona l’ordigno rudimentale, definito però "molto pericoloso", che ha provocato 30 feriti nella metropolitana di Londra. Lo riferisce la Bbc. Un blitz della polizia è in corso nel Surrey. Ha riaperto la fermata di Parsons Green, teatro dell’attacco, rivendicato dall’Isis. Resta invariato al livello più alto nella scala delle minacce lo stato di allerta nazionale in Gran Bretagna. Centinaia i militari a protezione di obiettivi sensibili.

DI MAIO UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA A PREMIER PER IL M5S

Luigi Di Maio ufficializza la sua candidatura a premier per il Movimento 5 Stelle. Riguardo alle nuove regole ha detto: "Io resto della mia idea. Chi è indagato per reati gravi non è candidabile. Nel mio caso non è così, differenza è evidente a chi è onesto". Pisapia annuncia:"'Con questa legge elettorale sfidiamo il Pd". Il leader di Campo Progressista apre le porte ad Orlando, il quale risponde: "Serve più coraggio". "Lui doveva avere più coraggio prima" è la controreplica. Lega domani a Pontida, al centro le polemiche sul blocco dei conti: con Salvini i governatori Zaia, Toti, Maroni.

PM, IL FIDANZATO DI NOEMI AGI' CON PREMEDITAZIONE E CRUDELTA'

Un omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà dai futili motivi. E’ quanto contesta la procura dei minorenni di Lecce al fidanzato di Noemi Durini, reo confesso dell’omicidio della ragazzina sedicenne di Specchia, nel decreto di fermo emesso nei suoi confronti. Non sarebbe stato, dunque, un omicidio d’impeto, come sostenuto dal ragazzo. Il giovane non ha risposto al Gip nell’interrogatorio di garanzia. L’avvocato: "E' molto segnato e pentito. Ha già dato la sua versione". I legali chiederanno una perizia psichiatrica. Il diciassettenne ha chiesto di poter continuare a studiare.

PA: SPUNTA L’IPOTESI DEL MAXICONCORSO, SI PUNTA AI GIOVANI

Il Governo starebbe studiando un progetto per la sostituzione dei pensionamenti nella Pubblica Amministrazione, visto che sarebbero in uscita mezzo milione di statali nei prossimi quattro anni. L’obiettivo starebbe nell'anticipare le uscite dei pensionati, fare un piano dei fabbisogni e un grande concorso per assumere giovani. Secondo quanto apprende l’ANSA, da fonti di governo, è l’ipotesi su cui si lavora e se ne starebbe facendo carico il sottosegretario P.A., Angelo Rughetti, secondo il quale "la legge di stabilità prossima può essere uno strumento".

ASSANGE CERCA A UN ACCORDO CON TRUMP SUL RUSSIAGATE

Un deputato repubblicana californiana, Dana Rohrabacher, considerato vicina alla Russia, ha contattato la Casa Bianca per tentare di negoziare un accordo con il fondatore di Wikileaks Julian Assange, che teme di essere estradato e processato negli Usa per aver pubblicato documenti americani riservati. In cambio della clemenza presidenziale Assange dovrebbe presentare una serie di prove (un disco rigido di pc o qualcosa di analogo) che secondo la deputata dovrebbero poter dimostrare l’estraneità della Russia nelle operazioni di hackeraggio del partito democratico Usa nella campagna delle presidenziali 2016.



IL SINDACO DI LAMPEDUSA: SIAMO AL COLLASSO, CHIUDERE L’HOTSPOT

"Minacce, molestie, furti. Lampedusa è al collasso, le forze dell’ordine sono impotenti, nel centro ci sono 180 tunisini molti dei quali riescono tranquillamente ad aggirare i controlli: bivaccano e vivono per strada. Chiedo che venga chiuso l’hot spot, una struttura inutile che non serve a niente". Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, il quale accusa: "Siamo abbandonati". Secondo l’ex sindaco Giusi Nicolini, l’attuale primo cittadino vuole fare "terrorismo". Il candidato governatore Micari parla di allarme da non sottovalutare.

SERIE A, INTER 2-0 A CROTONE. IN CAMPO FIORENTINA-BOLOGNA

L'Inter batte il Crotone 2-0 nell'anticipo della quarta giornata: gol di Skriniar e Perisic. Fiorentina-Bologna in campo, alle 20:45 Roma-Verona. La Ferrari di Vettel ha ottenuto la pole del Gp di Singapore precedendo la Red Bull di Max Verstappen. Quarto tempo per Raikkonen, quinto per la Mercedes di Hamilton. "La macchina è stata fantastica. Quando prende vita, ci fai quello che vuoi", ha commentato il tedesco.