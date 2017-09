Leadership del centrodestra: "duello" Salvini-Berlusconi

E' sfida a distanza fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per la leadership del centrodestra. Da Pontida il segretario leghista avvia «la lunga marcia per cambiare il Paese» e lancia un ultimatum agli alleati sull'Europa: «E' l’ultima chance che diamo oppure 'padroni a casa nostra». Da Fiuggi, il capo di Forza Italia pianta i primi paletti: «Il centrodestra l’abbiamo fatto noi e abbiamo sempre avuto il leader». Ma Salvini ribatte: «Lo decideranno i cittadini». Intanto nel Carroccio scoppia la grana Bossi: il senatùr non è stato ammesso a parlare dal palco. «E' un segnale che devo andarmene - spiega l’anziano leader - Non mi sono mai aspettato niente da Salvini».

GENTILONI OTTIMISTA VEDE LA RIPRESA: ORA LAVORO E INNOVAZIONE

PARTECIPATE PA, PIANI TAGLI ENTRO FINE MESE. IL NODO DEGLI ESUBERI

Cauto ottimismo sulla ripresa del premier Gentiloni, che assicura: «concentreremo le poche misure possibili per facilitare l’innovazione delle imprese e la condizione di chi lavora, specie per i giovani». Intanto il 30 settembre scade il termine per le aziende delle partecipazioni pubbliche per presentare i piani di razionalizzazione. I sindacati stimano le eccedenze in «50-60mila".

NORDCOREA, TRUMP IRRIDE KIM JONG-UN: E' UN ROCKET MAN

DA USA SPIRAGLIO SU PARIGI, RESTIAMO CON CONDIZIONI MIGLIORI

Donald Trump irride il leader nordcoreano dopo le ultime sanzioni contro Pyongyang. «Ho parlato con il presidente sudcoreano - twitta - e gli ho chiesto come sta 'Rocket Man' (cioè Kim Jong-un, ndr). In Corea del Nord si stanno formando lunghe code per la benzina». Mezza marcia indietro degli Usa sul clima, che proveranno a rivedere i termini degli accordi di Parigi «per essere coinvolti». E scoppia la grana casalinga della Calfornia: il parlamento ha approvato una legge per diventare uno 'Stato santuariò per gli immigrati.

CONVALIDATO IL FERMO DEL FIDANZATO DI NOEMI, MOLOTOV CONTRO LA SUA CASA

IL PARROCO: "CON LA VENDETTA NON SI OTTIENE GIUSTIZIA"

Il gip del Tribunale dei minorenni di Lecce ha convalidato il fermo per omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi di Lucio, il diciassettenne assassino reo-confesso della fidanzata 16enne Noemi Durini. Il giovane sarà trasferito in un istituto in un’altra regione. La notte scorsa tre bottigliette piene di benzina, che non sono esplose, sono state lanciate verso la villetta dove vive la famiglia del ragazzo. L’abitazione viene ora piantonata notte e giorno dai carabinieri. Il parroco del paese ammonisce: 'non è con la vendetta che si ottiene giustizià.

GB, L'ALLERTA TERRORISMO TORNA GRAVE. RAID DELLA POLIZIA A STANWELL

il 18ENNE CATTURATO E’ UN RIFUGIATO SIRIANO AFFIDATO A UNA COPPIA

L'allerta terrorismo nel Regno Unito torna al livello «grave», dopo l’attacco sulla metro di Londra era stata innalzata a «critico», il più alto, che presuppone la possibilità di nuovi attacchi «imminenti». La polizia ha anche perquisito una casa a Stanwell, periferia di Londra, in seguito all’arresto della seconda persona di due giorni fa. Intanto si è saputo che il 18enne arrestato per primo sarebbe un rifugiato siriano affidato ad una coppia di anziani benefattori residenti nel Surrey. Il giovane era stato fermato dalla polizia due settimane fa ma poi rilasciato. I vicini di casa affermano che oltre a lui c'era ospite un secondo giovane siriano, «molto silenzioso».

AL VIA CON POLEMICHE LA STAGIONE DELLA CACCIA

GLI ANIMALISTI: INASCOLTATO L'APPELLO ALLA PROROGA DOPO I DANNI DELLA SICCITA'

Si apre tra le polemiche la stagione venatoria per i 570.000 cacciatori attivi in Italia. Mai come quest’anno gli animalisti si fanno paladini del territorio e della fauna, vittime dell’emergenza siccità e del numero record di incendi. Le associazioni avevano chiesto una proroga e sollecitato misure straordinarie di forte limitazione della caccia. Per l’Enpa, «grazie al silenzio-assenso del ministro Galletti riparte il rito di sangue delle doppiette».