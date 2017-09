Choc nel cuore di Roma: tedesca stuprata a Villa Borghese

NUDA E LEGATA A UN PALO, CACCIA A UN GIOVANE DI 20-25 ANNI Una tedesca di 57 anni, senza fissa dimora, è stata picchiata, legata a un palo nuda e violentata a villa Borghese, nel cuore di Roma. La donna, che si è liberata ed è stata soccorsa da un tassista di passaggio, ha detto che l’aggressore era un giovane tra 20 e 25 anni forse dell’est europeo. Allarme violenze nella Capitale dove è il terzo caso in pochi giorni. Raggi: 'Ennesimo atto mostruoso'. Salvini: 'Ora basta, è un’epidemia'. A giorni vertice in Prefettura sull'emergenza.

DI MAIO UNICO BIG ALLE PRIMARIE DEL M5S, SAVIANO LO SFIDA

'MI CANDIDO IO'. MALUMORE 'ORTODOSSI'. ALTRI 7 NOMI IN CORSA Luigi Di Maio è l’unico big del M5s candidato alle primarie per la premiership. Alessandro Di Battista e Roberto Fico non corrono. Il blog di Grillo annuncia una lista 'provvisorià di altri 7 iscritti in lizza: Vincenzo Cicchetti, Luigi Fattori, Andrea Davide Ispirato, Elena Frallicciardi, Domenico Novi, Gianmarco Piseddu e Nadia Zordan Marco. Malumore degli 'ortodossì. Grillo media dall’hotel Forum a Roma. Arriva la provocazione di Roberto Saviano che annuncia su Fb la sua candidatura per tirar fuori il MoVimento da una situazione 'bulgara'.

CONSIP, A ROMA AL VIA DUE INDAGINI PER RIVELAZIONE DI SEGRETO

I PM DI NAPOLI SENTITI AL CSM. RENZI, VERITA' A TUTTI I COSTI La procura di Roma ha aperto due fascicoli contro ignoti per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alle fughe di notizie sulle audizioni al Csm sulla vicenda Consip. A Palazzo dei Marescialli, intanto, sono sentiti i pm di Napoli Borrelli e D’Avino. La pm di Modena Lucia Musti dice all’ANSA: 'Mi vengono attribuite affermazioni, anche virgolettate, che non ho fatto ovvero che, per come riportate, non rendono in modo fedele quanto ho riferito al Csm'. 'Chiediamo la verità. Solo quella. Ma la vogliamo a tutti i costì, dice Matteo Renzi.

IUS SOLI, APERTURA DI ALFANO. AP NE PARLA IL 26 IN DIREZIONE

'PER NOI NON E’ UN PROBLEMA DI MERITO, MA DI TEMPI DEL VOTO' Angelino Alfano riapre il dossier ius soli. Ap, dice il ministro, ne riparlerà in Direzione il 26 settembre. 'Per noi non c'è un problema di merito ma solo di logistica temporalè. Un appello per la legge veine della presidente della Camera Laura Boldrini. Per Romano Prodi l’approvazione è possibile 'una volta sgomberato il campo con la legge finanziarià. Mdp avverte che sull'argomento misurerà il suo rapporto con maggioranza e governò. Dal centrodestra, Brunetta di Fi giudica 'gravissimò un eventuale accordo governo-Vaticano per l’approvazione.

VOLI CANCELLATI, RYANAIR LASCERA' A TERRA 400MILA PASSEGGERI

I PILOTI IN FERIE. O'LEARY, 'RISCHIO RIMBORSI PER 20 MILIONI' Le cancellazioni di voli decisa da Ryanair coinvolgerà circa 400mila passeggeri, ha detto il ceo della low cost irlandese Michael O'Leary. La compagnia stima che le richieste di rimborso arriveranno fino a 20 milioni di euro. Le cancellazioni decise per le prossime sei settimane per consentire le ferie dei piloti riguardano solo il 2% dei clienti, assicura O'Leary. Ma dalle associazioni dei consumatori europei arriva una diffida alla compagnia.

TRUMP, ONU LIMITATO DA CATTIVA GESTIONE, URGE LA RIFORMA

JET USA SIMULANO BOMBARDAMENTO VICINO ALLA COREA DEL NORD 'Gli Stati Uniti sono impegnati a riformare l’Onu, nata su principi nobili ma con la burocrazia e la cattiva gestione che limitano il suo potenzialè, dice Donald Trump in vista della Assemblea generale a New York. Intanto, la Corea del Nord critica la condanna decisa dal Consiglio di Sicurezza per il lancio del missile balistico intermedio sul Giappone, chiarendo che spingerà il Paese verso il 'compimento di status di potenza nuclearè. Quattro jet americani F-35B invisibili hanno simulato un bombardamento strategico nei cieli sudcoreani.

NUOVO DOSSIER SU EMANUELA ORLANDI, IL VATICANO NEGA

'FALSO E RIDICOLO'. FAMIGLIA VUOLE INCONTRARE PAROLIN La famiglia di Emanuela Orlandi vuole incontrare il Segretario di Stato Vaticano Parolin, 'con serenità, per cercare insieme la verita», dice all’ANSA l’avvocato Laura Sgrò alla luce del nuovo documento pubblicato dal giornalista Emiliano Fittipaldi, datato 1998, in cui si elencano spese per oltre 483 milioni di vecchie lire sostenute dalla Santa Sede a seguito dell’allontanamento di Emanuela. Il documento è stato definito 'falso e ridicolò dal portavoce vaticano Greg Burke.

'ROLLING STONE' IN VENDITA, LA BIBBIA USA GETTA LA SPUGNA

WENNER MEDIA CEDE DOPO 50 ANNI DI STORIA DA DYLAN A OBAMA Rolling Stone è in vendita. Dopo aver scritto alcune pagine della storia americana nei suoi quasi 50 anni di vita, il magazine-bibbia chiude un’era: secondo il New York Times, Wenner Media, assediata dai creditori, è pronta a cedere la quota di controllo della società. Jann e Gus Wenner, presidente e chief operating officer di Rolling Stone, si impegnano a restare alla guida del magazine, ma ammettono che la decisione finale spetterà al nuovo proprietario.