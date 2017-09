Stop del tribunale alle Regionarie M5S in Sicilia. Grillo: "Andiamo avanti"

Le Regionarie del M5s, che hanno portato alla candidatura di Giancarlo Cancelleri per le elezioni siciliane del 5 novembre, sono state sospese dal tribunale di Palermo che ha accolto il ricorso presentato dall’attivista Mauro Giulivi. Per il giudice le modalità per le candidature online nel M5s sono 'generichè, ma non è compromessa la possibilità da parte dei Cinquestelle di proporre le candidature. Cancelleri conferma che sarà in corsa, il M5s annuncia ricorso. A Roma, Grillo attacca i cronisti: 'Vi mangerei solo per il gusto di vomitarvì. Replica il segretario della Fnsi Lorusso: 'Lui provoca la nausea anche a digiunò.

TRUMP MOSTRA I MUSCOLI ALL’ONU: "KIM IN MISSIONE SUICIDA"

NO ALL’ACCORDO CON L’IRAN, PRONTI AD AGIRE SUL VENEZUELA

'E' un periodo di grandi promesse ma anche di grandi pericoli, i terrorismi e gli estremismi si sono rafforzati, sono diffusi in ogni angolo del pianeta e sono sostenuti da diversi regimì. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel suo primo discorso all’Onu, lanciando un monito diretto a Pyongyang: 'Se ci attaccano non c'e altra scelta che distruggere la Corea del Nord. Rocket man è in missione suicida per sè stesso e il suo Paesè. Ha quindi assicurato che 'sconfiggeremo il terrorismo radicale islamicò ed ha ribadito che 'metterò sempre l’America al primo posto e ne difenderò gli interessì, sottolineando poi che 'l'accordo con l’Iran è un imbarazzo per gli Stati Unitì e che Washington è 'pronta ad agirè nei confronti del Venezuela dove è al potere 'una dittatura socialista. E’ inaccettabilè.

NUOVE VIOLENZE SULLE DONNE, DOTTORESSA STUPRATA A CATANIA

LA RAGGI CHIEDE LEGGI SPECIALI. IL GARANTE: PROTEGGERE LE VITTIME

Non si interrompe la catena di violenze ai danni delle donne, al centro delle cronache negli ultimi giorni. L’ultima vittima è una dottoressa di turno alla guardia medica di Trecastagni, nel Catanese, aggredita e violentata da un italiano di 26 anni mentre era in servizio. L’uomo, in passato sottoposto a Tso, è stato arrestato dai carabinieri mentre era ancora seminudo. La sindaca di Roma Raggi chiede 'leggi specialì antiviolenza; Salvini insiste sulla castrazione chimica degli stupratori. Il garante per la privacy invita 'tutti i media ad astenersi dal riportare informazioni e dettagli che possano condurre, anche in via indiretta, alla identificazione delle vittimè.

IL PD RILANCIA SULLA LEGGE ELETTORALE, MATTARELLUM CORRETTO

SPIRAGLIO PER LA LEGA, IL PROCURATORE APRE ALLO SBLOCCO DELLE SOMME

Il relatore Fiano (Pd) annuncia per giovedì un nuovo testo base per la legge elettorale, un 'mattarellum' corretto con 231 collegi nazionali uninominali. Si apre uno spiraglio per lo sblocco dei fondi sequestrati alla Lega Nord dalla procura di Genova. Il procuratore Cozzi ha incontrato gli avvocati del Carroccio ed ha spiegato che 'la strada maestra è quella della eventuale prestazione di garanzie: per esempio una fideiussione o con un immobile e così potrebbero ottenere lo svincolo delle sommè. Salvini intanto attacca sullo ius soli: 'Se provano a iniziare a pronunciare la parola blocchiamo il Parlamentò.

PADOAN: IL PIL MIGLIORA MA NON C'E' SPAZIO PER LA SODDISFAZIONE

PROROGA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. MDP, NO ALLA VOLUNTARY

Nel 2018 saranno rifinanziati gli incentivi alle imprese, ma con aliquote riviste. E’ quanto si legge nel documento diffuso alla presentazione dei primi risultati del piano Industria 4.0 con i ministri Calenda, Padoan, Poletti e Fedeli. 'Siamo solo all’inizio di un processo che ci deve portarè a un livello 'anche meglio di dove eravamo. Siamo ancora lontani rispetto al mondo pre-crisì, ha detto Padoan sottolineando che la situazione oggi è migliorata, ma 'dobbiamo fare molti più passi avanti, non c'è spazio per sentirsi soddisfattì. Pochissime le risorse per la legge di bilancio, il Pil non basta ad allentare i vincoli. Mdp contro la voluntary sul contante, Bersani commenta: 'Finirebbe per essere riciclaggio a modica spesà.



TOYS "R" US IN BANCAROTTA, VITTIMA DELLE VENDITE ONLINE

400 MILIONI DI DEBITI, IL COLOSSO DEI GIOCHI GETTA LA SPUGNA

Toys "R" Us in bancarotta. Il colosso dei giocattoli americano deposita la documentazione per il Chapter 11, la bancarotta assistita, divenendo così l’ultima vittima del boom delle vendite online che ha mandato in crisi il commercio al dettaglio. Toys R' Us punta così a ristrutturare i suoi 400 milioni di dollari di debito in scadenza il prossimo anno.