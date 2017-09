Tensione sul referendum, arrestati 14 dirigenti della Catalogna

Alta tensione sulla Catalogna a pochi giorni dal referendum per l'indipendenza proclamato per il 1 ottobre e sospeso dalla Corte costituzionale. La Guardia Civil ha compiuto 22 perquisizioni in sedi del governo catalano. Arrestate 14 persone tra cui due stretti collaboratori del vicepresidente catalano Junqueras. Sequestrate 10 milioni di schede per il voto. Il presidente Puigdemont ha convocato d’urgenza i ministri: 'La Spagna ha superato la linea rossa. Ha sospeso di fatto, illegittimamente, l'autogoverno della Catalognà. Per il premier Rajoy è 'l'unica risposta possibile, lo Stato deve reagirè. Tafferugli in piazza mentre gli agenti scortavano un dirigente catalano arrestato. La Polizia circonda la sede del partito di sinistra Cup. Con i manifestanti anche la squadra del Barcellona, che condanna 'ogni atto che possa ostacolare la libertà di autodeterminazionè.

IL MESSICO E’ IN GINOCCHIO DOPO IL NUOVO TERREMOTO

CENTINAIA DI MORTI, STRAGE DI BAMBINI NELLA SCUOLA CROLLATA

Si contano i morti in Messico dopo la violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.1. Le vittime sono 225 secondo le ultime cifre fornite. A Città del Messico, almeno 32 bambini sono morti nel crollo di una scuola, e una bambina viva è stata trovata sotto le macerie. Tra le vittime anche quattro adulti. Quasi 4 milioni e 600mila edifici senza elettricità. Nessun italiano coinvolto. Annullati i mondiali paralimpici di nuoto.

GENTILONI: FIDUCIA SU AMPIO SOSTEGNO DELLA MAGGIORANZA AL DEF

IL PREMIER ALL’ASSEMBLEA DELLE NAZIONI UNITE: L'ONU TORNI IN LIBIA

C'è una situazione positiva, crescita e margini deficit migliori, perciò «sono fiducioso ci sia un amplissimo sostegno da parte della maggioranza» sull'aggiornamento del Def. Così Paolo Gentiloni a New York per l’assemblea generale Onu, dove l'obiettivo principale, per il premier, è «proporre, sollecitare l'Onu a tornare in Libia, ce n'è bisogno».

SPARA IN VISO A UNA 15ENNE NEL FOGGIANO E SI UCCIDE

RICHIEDENTE ASILO ABUSA DI UNA OPERATRICE NEL BERGAMASCO, ARRESTATO

Il cadavere del presunto responsabile del tentato omicidio di una ragazza di 15 anni è stato trovato nelle campagne della località Callone, in zona Ischitella, nel foggiano. Si sarebbe tolto la vita rivolgendo verso se stesso la stessa arma usata stamattina contro la 15enne, ferita con un colpo di arma da fuoco in faccia mentre stava andando a scuola, e tuttora in lotta tra la vita e la morte. Il responsabile è l’ex compagno della mamma della vittima, un uomo di 37 anni che avrebbe sparato per vendetta, perchè la donna lo aveva lasciato. Un 27enne della Sierra Leone, richiedente asilo, ha abusato di una giovane operatrice culturale di 26 anni a Fontanella, nel Bergamasco. La vicenda è avvenuta ieri all’interno di una cascina. La 26enne ha tentato di difendersi richiamando l'attenzione di due altri richiedenti asilo che sono intervenuti. Oggi a Specchia i funerali di Noemi Durini, l'autopsia ha rilevato che le 'lesioni multiplè sul collo e sulla testa della ragazza sono state 'indotte da mezzi diversì.

SCONTRO GOVERNO-SINDACATI SULL'AUMENTO DELL’ETA' PENSIONABILE

CGIL-CISL-UIL, SCONTO FINO A 3 ANNI PER LE MADRI

Cgil, Cisl e Uil hanno inviato al Governo la proposta unitaria per intervenire sulla previdenza per 'superare le attuali rigidità e favorire il turn over generazionalè. I sindacati chiedono il blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita, previsto per il 2019 (a 67 anni) e che 'si avvii un tavolo di studio per individuare un nuovo criterio che rispetti le diversità e le peculiarità di tutti i lavorì. Chiedono anche il riconoscimento di un anticipo - fino a 3 anni - per l’accesso alla pensione di vecchiaia per tutte le lavoratrici con figli. Poletti: confronto con i sindacati dopo il Def.

INDAGATO IL SINDACO M5S DI BAGHERIA, DOMANI PRIMARIE ON LINE

FIANO FIDUCIOSO SU LEGGE ELETTORALE, MA BERSANI DICE NO

Il sindaco M5s di Bagheria Patrizio Cinque è indagato dalla Procura di Termini Imerese in un’inchiesta sulla gestione dei rifiuti. 'Attacco a orologeria a 2 mesi dal votò, commenta Cinque, che però poi precisa, 'da me nessun attacco alla magistraturà. Intanto, il blog di Grillo annuncia per domani il voto delle primarie online del MoVimento confermando la lista degli 8 candidati in corsa, e Luigi Di Maio rassicura: 'non ci sono divisioni, il programma è unicò. Sulla legge elettorale, Emanuele Fiano è ottimista dopo l’incontro con i gruppi parlamentari: 'possibile un ampio consensò. Ma Pierluigi Bersani non gli dà sponde: 'altro che Mattarellum, così è nò.

L’ANTITRUST APRE UNA ISTRUTTORIA SU RYANAIR

PER PRESUNTE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

L'Autorità Antitrust apre un procedimento istruttorio nei confronti di Ryanair per presunte pratiche commerciali scorrette. Contestate 'le numerose cancellazioni dei voli effettuate o da effettuarsì. Un altro rilievo, 'riguarda le modalità con le quali Ryanair ha informato i passeggeri delle cancellazioni e ha loro prospettato le possibili soluzionì.