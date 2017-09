Accordo a 4 sulla legge elettorale, M5S non ci sta

Il relatore alla legge elettorale, Emanuele Fiano (Pd), ha depositato in commissione Affari costituzionali della Camera il nuovo testo base della legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum 2.0, che prevede il 36% dei deputati eletti in collegi uninominali e il 64% con metodo proporzionale. Lo stesso testo è stato depositato dal Pd anche al Senato. Si prospetta un accordo Pd-Fi-Lega-Ap, primo via libera degli azzurri con Brunetta: 'E' un tentativo serio. Secco no dal M5s per bocca di Di Maio: 'Un inciucio per arginare il nostro movimentò.

L’AUTOCRITICA DEL PAPA: SIAMO IN RITARDO SULLA PEDOFILIA

LA GENDARMERIA ALLONTANA I CLOCHARD DA PIAZZA SAN PIETRO

La Chiesa è arrivata tardi ad affrontare i crimini della pedofilia che sono una 'rovina terribilè e provocano 'gran dolore e vergognà. L’autocritica del Papa è arrivata durante l'incontro con la Pontificia commissione per la protezione dei minori. Un intervento a braccio in cui Francesco ha assicurato che 'maì firmerà la grazia per chi 'viene condannato per abusi sessuali sui minorì. Intanto la gendarmeria Vaticana, per esigenze di 'decorò pubblico, ha allontanato dall’area di piazza San Pietro i clochard che vivono nella zona.

ROUSSEAU PRESO D’ASSALTO, PROLUNGATO IL VOTO CINQUESTELLE

SI AUTOSOSPENDE DAL MOVIMENTO IL SINDACO DI BAGHERIA INDAGATO

Votazioni a rilento per la scelta online del candidato premier dei M5s. Gli iscritti fin dall’inizio hanno lamentato difficoltà nell’esprimere il voto, ed alcuni hanno ipotizzato un attacco hacker, ma il blog di Grillo ha tranquillizzato: rallentamenti a causa dell’affluenza eccessiva, posticipando alle 23 la conclusione del voto e dando appuntamento a Rimini dove sarà ufficializzato il nome del vincitore. Il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e turbativa d’asta, si è autosospeso dal Movimento, ma non dalla carica di primo cittadino.

MORTA LA QUINDICENNE FERITA IERI DALL’EX COMPAGNO DELLA MADRE

IL PADRE: DENUNCIAMMO DI PAOLA, MA NESSUNO HA FATTO NULLA

E’ morta Nicolina Pacini, la quindicenne ferita ieri al volto con un colpo di pistola dall’ex compagno della madre, Antonio Di Paola, che poi si è suicidato. Il papà accusa: quell'uomo 'minacciava noi e i nostri figli. Ci siamo rivolti ai carabinieri. Abbiamo fatto vedere i messaggi e ascoltare gli audio. Ma nessuno ha fatto nulla. Hanno permesso a quella bestia di fare del male alla nostra bambinà. Il caso della ragazzina era seguito dal tribunale dei minori che si difende: 'Non era prevedibilè. Sgomento nel paese, il parroco: non siamo riusciti ad evitare una tragedià.

LA CATALOGNA SFIDA RAJOY: "ANDIAMO AVANTI COL REFERENDUM"

MIGLIAIA IN PIAZZA A BARCELLONA. L’UE SI SCHIERA CON MADRID

La Catalogna non si piega al pugno di ferro mostrato da Madrid col blitz di ieri contro il referendum per l’indipendenza. Il vicepresidente catalano Junqueras ammette che ora organizzare la consultazione del 1 ottobre è più complicato, ma si va avanti. Migliaia di persone in piazza a sostegno del voto, mentre la magistratura indaga anche sulle spese sostenute per il referendum. L’Ue si schiera con Madrid e 'rispetta l’ordine costituzionale della Spagna come con tutti gli stati membrì. Anche Parigi sostiene 'una Spagna forte e unità. Tornano in libertà 7 dei 14 arrestati ieri.

TRUMP TAGLIA FI ONDI ALLA COREA. PYONGYANG: "UN CANE CHE ABBAIA"

TEHERAN: PARLA COME UN GANGSTER. NEWSWEEK: FUORI DI TESTA

Il presidente americano Trump ha annunciato un decreto per tagliare ulteriormente i fondi alla Corea del Nord, prendendo di mira le società finanziarie e le persone che fanno affari con Pyongayang. Un sostegno finanziario che Trump, parlando al Palazzo di Vetro dell’Onu, ha definito 'inaccettabilè. Pyongyang reagisce: 'E' un cane che abbaià, e anche Teheran fa sentire la sua voce: usa 'il linguaggio di gangster e cowboy', dice Khamenei. Newsweek dedica la copertina al presidente col titolo 'Insane in the membranè, pazzo fuori di testa.