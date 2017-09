M5S, al via la kermesse di Rimini: niente palco per Fico

Al via Italia 5 Stelle, la festa del M5S a Rimini. Sul palco non ci sarà Roberto Fico che sembrava certo dovesse parlare di "Tlc e informazione" come presidente della Vigilanza Rai. Una scelta che conferma il gelo con i vertici del MoVimento. Concluse le primarie online per la scelta del candidato premier tra gli 8 in corsa tra cui Luigi Di Maio, domani l’annuncio del vincitore. "Altissima la partecipazione", secondo il blog di Grillo che, in un post, annuncia denunce per i tentativi di attacco da parte di hacker, rivendica di aver consentito una consultazione aperta a tutti gli iscritti e critica i media: "Hanno denigrato, mossi unicamente da fini politici".

MAY APRE ALL’UE SULLE BREXIT, DUE ANNI PER DIRSI ADDIO

Theresa May apre all'Unione europea, indicando una transizione di due anni prima della Brexit. A Firenze la premier cerca di sbloccare lo stallo dei negoziati con Bruxelles. A nome della Gran Bretagna offre piena garanzia sui diritti dei cittadini dell'Ue; all'Europa chiede un "accordo creativo" sulle nuove relazioni e invita gli italiani a restare: "Siete preziosi". "Lasciamo l’Unione, ma vogliamo essere partner. Il successo dell'Ue è nell'interesse nazionale della Gran Bretagna", dice la May che vede per il suo Paese comunque un "futuro radioso". Positive le reazioni dell'Ue: "Passo avanti costruttivo", dice il negoziatore Barnier. "Parole importanti sugli italiani, ora la prova del negoziato", twitta il premier Gentiloni.

KIM INSULTA TRUMP E MINACCIA TEST DELLA BOMBA H NEL PACIFICO

La Corea del Nord minaccia di testare la bomba H nel Pacifico. Il leader Kim Jong-un ha definito Trump "un folle" e ha aggiunto che il presidente Usa "pagherà caro" per le sue minacce. Trump ha risposto con un tweet: "Kim Jong-un, che è chiaramente un pazzo a cui non interessa affamare o uccidere il proprio popolo, verrà messo alla prova coma mai prima". Il mondo trema. La Cina chiede di mantenere la calma e di evitare sanzioni unilaterali.

OMICIDIO DI GLORIA ROSBOCH, 30 ANNI ALL’EX ALLIEVO

E' stato condannato a 30 anni Gabriele Defilippi, il 22enne accusato dell’omicidio della sua ex insegnante Gloria Rosboch. Rinviata a giudizio la mamma, Caterina Abbatista, 19 anni per il presunto complice Roberto Obert, 54 anni. Secondo l’accusa, la Rosboch voleva denunciare il suo ex allievo per una truffa da 187mila euro. Sparì il 13 gennaio 2016 e fu ritrovata il 19 febbraio nella cisterna di una discarica abbandonata. "Ci voleva l'ergastolo", ha detto l’anziana mamma della vittima.

MIGLIORANO I DATI DELL’ITALIA, IL DEF PUNTA SULLA CRESCITA

Migliorano i dati dell’Italia. L’Istat rivede quelli del Pil del 2015 e del debito 2016. Effetto positivo sulle stime 2017. Si terrà domani il Cdm per l’aggiornamento del Def che punterà sulla crescita. Per la manovra, spunta l’ipotesi di aumentare il costo dei contratti a tempo per incentivare le assunzioni stabili. Si tratterebbe di un rialzo dell’aliquota contributiva aggiuntiva (1,4%) prevista nei contratti a tempo determinato e destinata alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego. Così il rapporto di lavoro a termine diventerebbe meno conveniente a vantaggio di quello stabile.

VELENI PFAS NELL’ACQUA, SCONTRO VENETO-GOVERNO SUI LIMITI

Scontro Veneto-governo sui limiti della concentrazione nelle acque potabili di Pfas, le sostanze che servono a rendere i tessuti impermeabili e sono una minaccia per la salute. Il governatore Luca Zaia annuncia che la Regione stabilirà da sola "una drastica riduzione" e definisce scandaloso l’atteggiamento del ministero che "negando la necessità di limiti nazionali, di fatto ci dice di arrangiarci". "Scaricare le responsabilità non è una buona cosa su azioni così pesanti sul piano ambientale", replica la ministra Beatrice Lorenzin. E una nota del ministero chiede al Veneto di non invocare autonomia "solo per i vaccini".

UBER BANDITA A LONDRA, NON RINNOVATA LA LICENZA

L'agenzia dei trasporti di Londra ha deciso di non rinnovare la licenza al servizio Uber. Il sindaco Sadiq Khan ha detto che "tutte le compagnie operanti a Londra devono rispettare le regole e rispondere ai più alti standard, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei clienti" anche quando si offre un "servizio innovativo". Uber ha annunciato ricorso immediato di fronte alla giustizia britannica contro la decisione: "A dispetto delle parole del sindaco, Londra si chiude alle aziende innovative. Danni per 3,5 milioni di utenti e 40mila autisti".

SANREMO, BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO E CONDUTTORE

Claudio Baglioni sarà direttore artistico e conduttore, in una squadra che si va ancora delineando, del festival di Sanremo 2018. Manca solo l’ufficialità, ma nelle ultime ore si è lavorato ai dettagli del contratto. In linea con la nuova policy della Rai, il compenso dovrebbe prevedere un taglio di almeno il 10% rispetto al cachet percepito lo scorso anno da Carlo Conti (si parlò di 650mila euro).