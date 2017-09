M5S, il Movimento incorona Di Maio tra le polemiche

Chiarimento tra Roberto Fico e i vertici 5 Stelle nel backstage del palco di Italia 5 Stelle a Rimini. Fico ha avuto un incontro con Luigi Di Maio, poi ha visto Davide Casaleggio e anche Grillo. Video di Di Battista, assente per la nascita del figlio: 'Obbligatorio restare uniti; M5s sulle spalle di Di Maio, va sostenutò. Un gruppo di attivisti urla e insulta l’inviata di Rainews 24. L’hacker 'rogue_0' sostiene di aver votato decine di volte sulla piattaforma Rousseau. Smentisce il blog di Grillo: 'Nessuna violazione, voto regolarè.

L’IRAN SFIDA TRUMP: TESTATO NUOVO MISSILE BALISTICO

MINISTRO: NON CHIEDEREMO IL PERMESSO PER PRODURLI

L'Iran ha testato il nuovo missile balistico con raggio di 2 mila chilometri. Teheran 'non cercherà il permesso di nessuno per produrre missili e armi di difesà ha detto il ministro e generale Amir Hatami. L’Iran ha anche avviato una grande esercitazione dei Pasdaran. Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato in Corea del Nord. Inizialmente la Cina aveva ipotizzato all’origine un’esplosione causata dall’uomo. Poi corregge: fenomeno naturale. Pechino ha tagliato l’export di greggio verso Pyongyang seguendo le sanzioni Onu. Trump definisce Kim Jong-un 'un piccolo pazzo che spara missilì.

DEF, PADOAN: PIL 2017 ALL’1,5%, OTTIMISMO GIUSTIFICATO

DEFICIT 2018 ALL’1,6%. GENTILONI: MANOVRA NON DEPRESSIVA

Approvata la nota di aggiornamento del Def. 'La crescita del Pil del 2017 è confermata all’1,5% e secondo noi all’1,5% va confermata per il 2018 e il 2019', ha detto il ministro Padoan. Il deficit si attesterà nel 2018 all’1,6%. Il pareggio di bilancio slitta al 2020. Il debito sarà al 131,6% quest’anno e al 129,9% rispetto al Pil nel 2018. 'Un discreto ottimismo è giustificatò, ha commentato il ministro. 'Il quadro è positivo, il governo non teme il Parlamentò, ha spiegato Gentiloni, assicurando una manovra 'non depressivà. Le clausole Iva saranno totalmente eliminate. La rottamazione-bis delle cartelle è un’ipotesi allo studio.

GERMANIA AL VOTO, SI TEME IL BOOM DEI POPULISTI DI DESTRA

NEGLI ULTIMI SONDAGGI SI RIDUCE LA DISTANZA MERKEL-SCHULZ

Alla vigilia del voto tedesco si riduce la distanza fra i due candidati cancellieri: stando al sondaggio Emnid di Bild am Sonntag, in una elezione diretta Angela Merkel avrebbe soltanto il 45% dei consensi, e Martin Schulz il 32%. Nelle ultime settimane lo scarto si è ridotto da 29 a 13 punti: quattro settimane fa, infatti, i due candidati erano premiati rispettivamente dal 51 e dal 22% dei consensi. L’ormai certo ingresso nel Bundestag di Adf, i nazionalisti di Frauke Petry, dati come terza forza in Germania, farà segnare un nuovo salto di qualità dei movimenti populisti e di estrema destra nello scenario politico europeo.

LORENZIN: A DICEMBRE DIRETTIVA UE PER INQUINANTI PFAS

MINISTERO: NO CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

'A dicembre dovrebbe arrivare una direttiva europea che attendiamo tutti che tenderà ad uniformare i parametri Pfas nelle acque per tutti i Paesi europeì, annuncia il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, facendo il punto sulla vicenda delle sostanze inquinanti Pfas. Lorenzin parla di 'polemica incomprensibilè con Zaia. 'Abbiamo interrotto tempestivamente l'inquinamento, quindi siamo riusciti a prevenire la contaminazione dei prodotti agroalimentarì, fa sapere il Ministero. Lunedì è previsto un tavolo tecnico tra l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Veneto.

NUOVA FORTE SCOSSA IN MESSICO, I PALAZZI OSCILLANO

MAGNITUDO 6.1, DUE PERSONE MORTE PER INFARTO E DANNI LIMITATI

Una nuova scossa di magnitudo 6.1, poco prima delle 8 del mattino (le 15 in Italia), ha gettato nuovamente nell’incubo il Messico, ma senza causare danni di rilievo. Due persone sono morte a causa di un infarto. Gli abitanti raccontano di aver avvertito gli edifici oscillare. La zona colpita si trova a circa 400 chilometri a sudest di Città del Messico. Solo quattro giorni fa il violento sisma che ha ucciso quasi 300 persone.

SI FINGE AUTISTA E VIOLENTA UNA TURISTA CANADESE A MILANO

TENTATO STUPRO, 19ENNE TEDESCA DENUNCIA RAGAZZO A ROMA

A Milano si indaga su una violenza sessuale subita domenica sera da una turista canadese da un uomo che si è spacciato come autista di una ditta di noleggio auto con conducente. I carabinieri cercano di dare un nome all’aggressore che non si esclude sia stato protagonista in passato di altri episodi. A Roma una tedesca di 19 anni ha denunciato di aver subito un tentativo di violenza sessuale a Roma in un hotel. La Questura però spiega: 'Allo stato non emergono elementi certi che possano confermare responsabilità da parte dell’uomò.