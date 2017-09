Concorsi truccati: arrestati sette docenti universitari

Anche l’ex ministro Augusto Fantozzi tra gli indagati nell’ inchiesta di Firenze su concorsi truccati che oggi ha portato all’arresto di sette prof universitari. Altri 22 colpiti dall’ interdizione dalle funzioni e da quelle connesse ad ogni altro incarico accademico per 12 mesi. La denuncia di un ricercatore fiorentino, cui sarebbe stato proposto di ritirare domanda al concorso per fare posto a un altro candidato. La ministra dell’Istruzione Fedeli: 'voglio andare fino in fondo, entro ottobre un codice di comportamento per l’università con Anac'.

KIM TORNA ALL’ATTACCO: "ABBATTEREMO I CACCIA DI TRUMP"

I CURDI AL VOTO PER L’INDIPENDENZA, ALTOLA' DA IRAQ E TURCHIA

Corea del Nord ancora una volta all’attacco degli Usa, rivendica come diritto all’autodifesa la possibilità di abbattere gli aerei americani dopo le parole del presidente Trump all’Onu, suonate a Kim come 'una chiara dichiarazione di guerrà. Il Pentagono replica facendo sapere di avere pronto un 'arsenale immensò a disposizione del tycoon. E Wall Street subisce le minacce arrivate da Pyongyang. Curdi al voto per indipendenza, l'Iraq risponde con le truppe nei territori controllati dalle loro milizie. Ed Erdogan minaccia: l’esercito turco è pronto ai passi necessari. Sempre alta la tensione fra Barcellona e Madrid, la Catalogna insiste per il referendum.

IL REBUS GOVERNO PER MERKEL 4.0 MA LEI RESTA OTTIMISTA

LA SPD SI CHIAMA FUORI. L’ESTREMA DESTRA GIA' SI DIVIDE

Angela Merkel vince male lo scontro con l’Spd di Schulz, visto che la Cdu arretra di otto punti. Ma è ottimista, ed annuncia colloqui sul futuro governo. Ma Schulz conferma l’opposizione. L'estrema destra si conferma terzo partito, ma è bufera, visto che Frauke Petry, co-portavoce federale, annuncia che non farà parte del gruppo in Parlamento. 'E' un peccatò, replica Alice Weidel, candidata alla cancelleria per l’Afd. E a questo punto, aggiunge, dovrebbe lasciare il partito. Gentiloni chiama la cancelliera: difficoltà ma avanti nell’impegno Ue.

DI MAIO STUDIA DA PREMIER: NOI L’ANTIDOTO AI POPULISMI

I VESCOVI: SI' ALLO IUS SOLI, E IL FISCO AIUTI LE FAMIGLIE

Prima uscita da candidato premier del M5s per Luigi Di Maio. Per una 'smart nation' ora meno leggi e meno burocrazia, lo Stato rende una vita d’inferno alle imprese, dice. L’Italia ha un potenziale enorme e può diventare il primo Paese attrattore di investimenti in Europa. Le polemiche nel movimento? Siamo impegnati a cambiare il Paese, il resto non interessà. E sul voto elettorale tedesco con il boom dell’Afd rivendica al M5s il ruolo di 'unico argine all’estremismo nell’Uè. Lavoro, giovani, famiglia, migranti le priorità della Chiesa italiana, afferma il presidente dei vescovi italiani, Bassetti. Che dice sì allo Ius soli e invita il fisco ad aiutare le famiglie.

JUVE E ULTRA', PER ANDREA AGNELLI INIBIZIONE DI DODICI MESI

'RAPPORTI PROIBITI'. RICORRONO SIA LA SOCIETA' CHE LA PROCURA

Un anno di inibizione per il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ammenda di 300 mila euro per il club bianconero. E’ la sentenza del Tribunale nazionale della Federcalcio nel processo al massimo dirigente juventino per i rapporti non consentiti con i tifosi ultrà. La Procura federale aveva chiesto 30 mesi di inibizione per il presidente e due turni a porte chiuse per la società. 'Parzialmente soddisfattò il capo della procura Figc Pecoraro, che annuncia ricorso così come la stessa Juve: la sentenza ha 'escluso ogni ipotesi di legame con esponenti della criminalità organizzatà, spiega il club.

BUFERA-SPESOMETRO, E’ CAOS A TRE GIORNI DALLA SCADENZA

SISTEMA FUORI USO, INSORGONO I COMMERCIALISTI: ORA RINVIARE

Fuori uso il sistema telematico dell’Agenzia Entrate per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, lo Spesometro 2017: malgrado la scadenza sia stata fissata per giovedì 28 settembre, il servizio è stato interrotto dallo scorso fine settimana perchè inserendo soltanto il codice fiscale dei contribuenti era possibile accedere a tutti i loro dati in «palese violazione della privacy». Insorgono i commercialisti, che chiedono una proroga della scadenza, e parlano di 'Incredibile errore dell’ Amministrazionè.

DRAGHI VEDE ROSA, MA INSISTE SULLA POLITICA MONETARIA

DEF: +2,4 MLD INVESTIMENTI PUBBLICI, CONFERMATO ECOBONUS

Il presidente della Bce Draghi parla all’Europarlamento di 'espansione economica stabile e ampia nella zona euro e nei vari settorì, ma mette in guardia: 'serve ancora una politica monetaria accomodantè, gli stati sblocchino il potenziale delle economie europee. Intanto, il governo punta sugli investimenti pubblici, +2,4 mld nel 2018. Legge di bilancio: nuovo ecobonus legato agli obiettivi energetici dei diversi interventi.

CI ATTENDE UN’INFLUENZA SOFT, MA MOLTO DIPENDERA' DAL METEO

PREVISTI 5 MILIONI DI CASI SU CIRCA 15 DA DIVERSI VIRUS

Nell’autunno-inverno che ci attende dai 12 ai 15 milioni gli italiani costretti a letto dai virus influenzali. Ma da 4 a 5 milioni saranno casi di influenza vera e propria, per 8-10 milioni sindromi provocate da altri virus respiratori, quelli parainfluenzali. Ma molto dipenderà dal meteo: se l’inverno dovesse essere lungo e freddo sicuramente si avranno molti più pazienti influenzati. un solo virus nuovo in circolazione, gli altri saranno gli stessi del 2016/17.