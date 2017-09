Macron lancia la nuova Europa: "Esercito comune"

Discorso sulla 'Nuova Europa del presidente francese Emmanuel Macron alla Sorbona, propone una 'forza di intervento militare comunè con un 'bilancio della difesa condivisò fra i partner europei in dieci anni. Sulla sicurezza assicura: 'Non cederò nulla a chi promette odio, divisione, ripiegamento nazionalè. Sui migranti, invito a 'non lasciare i nostri partner sommersi, senza aiutarli a difendere le frontierè e spinta per 'un ufficio Ue dell’asilo. All’esterno, durissima contestazione degli studenti con fischi, slogan e fumogeni. Il partito populista della destra tedesca Afd per la prima volta in Parlamento, ma si consuma l’addio della leader Petry. Gauland annuncia: La campagna elettorale è finita, cambiamo linguaggio.

BUFERA SULLO IUS SOLI. AP DICE ADDIO. PD IN CERCA DEI NUMERI

DI MAIO SI PRENDE M5S: "NESSUN DIRETTORIO, C'E' UN SOLO CAPO"

Ap chiude allo Ius soli: 'Se ne parla alla prossima legislaturà dice Lupi. Replica il Pd: 'Sbagliano, la nostra posizione non cambia. Cerchiamo una maggioranza parlamentarè. In serata il voto in Commissione Affari Costituzionali della Camera sul Rosatellum 2.0, il testo previsto in aula il 10 ottobre. I vertici del M5s smentiscono l’ipotesi di un mini-direttorio: 'Abbiamo un candidato premier che è anche capo della forza politica, superfluo ogni altro organo di guida e indirizzò. Di Maio intanto ribadisce l’obiettivo di sedersi ai tavoli europei per 'rinegoziare i trattati che stanno bloccando la crescità.

IL CONSIGLIO DI STATO GELA ZAIA: SI' ALL’OBBLIGO DEI VACCINI

QUARTA VITTIMA DEL MORBILLO NEL 2017, E’ UN UOMO DI 42 ANNI

'Già dall’anno scolastico in corso, trova applicazione la regola secondo cui, per accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, occorre presentare la documentazione che provi l’avvenuta vaccinazionè. Lo specifica un parere del Consiglio di Stato sulla norma in materia di obbligo vaccinale, in risposta a un quesito del Presidente della Regione Veneto, Zaia. Il governatore si adegua: 'Il parere lo avevamo chiesto noi, quindi ne rispettiamo totalmente le conclusionì. Quarto decesso per morbillo in Italia nel 2017: è un uomo di 42 anni non vaccinato, era immunodepresso. Lorenzin: 'Incredibile commentare ancora queste notizie.

COLPO AGLI AFFARI DELLA 'NDRANGHETA IN LOMBARDIA, 24 ARRESTI

CORRUZIONE: SINDACO A DOMICILIARI. INDAGATO EX VICEPRESIDENTE

Maxiblitz contro le infiltrazioni della 'ndrangheta nel mondo dell’imprenditoria e della politica in Lombardia. 27 misure cautelari: 21 in carcere, 3 ai domiciliari e 3 interdittive. Fra gli arrestati - ai domiciliari - c'è il sindaco di Seregno (Monza) Edoardo Mazza, di Forza Italia, accusato di corruzione. Indagato per corruzione l’ex vicepresidente della Regione - ora consigliere regionale - Mario Mantovani (Fi). Boccassini: 'posso dire che c'è un sistemà fatto di 'omerta» e di 'convenienza da parte di chi si rivolge all’anti Stato per avere beneficì.

TRUMP PROMETTE TAGLI ALLE TASSE. BOCCIATO SULL'OBAMACARE

POLEMICHE SU EMAIL PRIVATE, CONGRESSO INCALZA LA CASA BIANCA

Il presidente Usa presenta la riforma delle aliquote messa a punto dalla sua amministrazione, annunciando un taglio 'enormè delle tasse per la classe media ed un sistema 'più semplice e giustò. Trump ha dovuto però incassare una nuova pesante sconfitta sulla riforma dell’Obamacare, naufragata in Senato col voto contrario anche di tre repubblicani fra i quali McCain. E non si placa la polemica sull'uso di un’account email privato da parte di Jared Kushner, genero del presidente, ed altri consiglieri della Casa Bianca. Il congresso chiede i nomi, Hillary Clinton attacca: 'E' il culmine dell’ipocrisià.



GLI ANZIANI ITALIANI SONO PIU' LONGEVI MA PIU' SOFFERENTI

ISTAT: DOPO I 75 ANNI STANNO PEGGIO CHE NEL RESTO D’EUROPA

Longevi ma sofferenti per qualche malattia cronica e con dolori fisici che ne limitano la qualità della vita, più per le donne che per gli uomini. E dopo i 75 anni vivono in condizioni peggiori degli altri anziani europei. A dirlo è l’ultimo rapporto Istat sulla salute in Italia e nell’Ue. La speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le donne nel 2015) è più elevata di un anno rispetto alla media Ue. Un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica grave.