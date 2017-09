Fincantieri-Stx: accordo a Lione tra Italia e Francia

Italia e Francia trovano l’accordo su Fincantieri-Stx, che sarà ratificato nel vertice tra Gentiloni e Macron in corso a Lione. L'Italia ottiene nell’immediato il 51% dei cantieri di Saint Nazaire, il 50% in controllo diretto a cui si aggiunge una quota dell’1% in prestito. Per i prossimi 12 anni la Francia potrà riprendersi i cantieri Stx se Fincantieri non rispetterà i suoi impegni. Il titolo Fincantieri segna un calo del 2% a 1,06 euro in Borsa.

MUORE DOPO IL TRAPIANTO, MA PER I MEDICI IL CUORE ERA SANO

CONSULENTI 'ORGANO INIDONEO'. LORENZIN MANDA ISPETTORI

Un paziente in attesa di trapianto riceve il cuore di un uomo morto per danni cerebrali dovuti a un arresto cardiaco e qualche giorno dopo muore. La vicenda, svoltasi tra l’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’organo è stato espiantato, e il San Camillo di Roma, dove l’uomo è morto, ha fatto parlare di notizia 'gravissima e inaccettabilè la ministra della Salute Lorenzin, che annuncia un’inchiesta e l’invio di ispettori. Secondo una consulenza medico legale disposta dalla procura di Roma l’organo non sarebbe stato idoneo. Ma per il direttore del Centro nazionale trapianti ed i medici del San Camillo il cuore risultava normale e nelle condizioni di essere trapiantato.

RYANAIR TAGLIA ANCORA I VOLI E RINUNCIA ALL’ALITALIA

LA SOSPENSIONE DI 34 ROTTE COINVOLGE 400.000 GIA' PRENOTATI

Ryanair annuncia nuovi tagli, la messa a terra di 25 aerei per la stagione invernale (novembre 2017-marzo 2018) che provocherà la sospensione di 34 rotte, 11 delle quali provenienti o dirette verso aeroporti italiani. La revisione dei voli coinvolge «meno di 400mila persone» che hanno effettuato la prenotazione, afferma la compagnia. Inoltre, Ryanair rinuncia alla gara per l'Alitalia: «non porteremo avanti l’interesse in Alitalia nè presenteremo alcuna ulteriore offerta per l’aviolinea».

ALTA TENSIONE SULLO IUS SOLI, AL SENATO SCONTRO PD-SINISTRA

LEGGE ELETTORALE A PROVA DI EMENDAMENTI, FI ACCELERA

Alta tensione sullo ius soli in Senato, dove i Dem bloccano la calendarizzazione chiesta da Sinistra Italiana: 'Non ci sono i numerì. E il ministro Anna Finocchiaro spiega: «c'è uno scarto di trenta voti tra chi è a favore e chi contro, che va colmato con la politica. Il punto è che senza Ap quei trenta voti mancano, con o senza la fiducia». Per il ministro lo ius soli «resta l’obiettivo del governo dopo il Def». Sul fronte della legge elettorale il relatore Fiano ha chiarito che tutti i partiti che supereranno la soglia del 3% otterranno seggi, anche quelli che si sono presentati in una coalizione che non ha superato la soglia del 10% prescritta dal Rosatellum. «Ragionevole mediazione», ha commentato il presidente dei senatori di FI, Paolo Romani.

IL DEF ARRIVERA' IN AULA AL SENATO IL 4 OTTOBRE

CASINI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE INCHIESTA SU BANCHE

L'Aula del Senato esaminerà la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, il prossimo 4 ottobre. Intanto è stata ratificata la nomina di Pier Ferdinando Casini a presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sul settore bancario. Il senatore, che si è dimesso da presidente della commissione Esteri, è stato eletto con la maggioranza assoluta di 21 voti sui 40 parlamentari votanti, 20 senatori e 20 deputati. I vice presidenti sono Mauro Maria Marino, senatore Pd, e Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

CATALOGNA ALLO SCONTRO FINALE, MADRID INVIA MIGLIAIA AGENTI

BORSA SCOMMETTE SU SOLUZIONE, APPELLO DEI VESCOVI AL DIALOGO

Il ministro dell’Interno catalano Joaquim Forn ha accusato il governo spagnolo di cercare di provocare disordini in Catalogna domenica prossima durante il referendum per l’indipendenza, per giustificare l’invio di migliaia di rinforzi di polizia. «Vogliono che ci siano tumulti, non manifestazioni pacifiche», ha detto. Intanto la Borsa di Madrid sembra scommettere su una ricomposizione tra il Governo e la 'Generalitat' di Barcellona, mentre la Conferenza episcopale lancia un appello al dialogo.

TARSU RIDOTTA DEL 40% SE DANNEGGIATI DA EMERGENZA RIFIUTI

SENTENZA CASSAZIONE, SCONTO ANCHE SE IL COMUNE NON HA COLPA

Tarsu ridotta del 40% per i cittadini e le imprese che per l'emergenza rifiuti, indipendentemente dalla responsabilità o meno dell’amministrazione comunale, subiscono un disservizio «grave e protratto» nella raccolta dei rifiuti tale da aver fatto scattare l’allarme sanitario, anche quando la debacle avviene durante il commissariamento della raccolta rifiuti. Lo ha deciso la Cassazione dando ragione all’hotel 'Britanniquè di Napoli al quale era stata negata la riduzione.