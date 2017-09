Raggi, chiesto il rinvio a giudizio per falso sulle nomine

La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio di Virginia Raggi, per l’accusa di falso nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto 'pacchetto nominè. Sollecita invece l’archiviazione per abuso d’ufficio. Il falso è contestato per la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. L’abuso d’ufficio riguardava la promozione di Salvatore Romeo a capo della segreteria politica. La sindaca esprime soddisfazione. Gioisce anche Grillo: 'Archiviati i reati più gravì. E Di Maio: fango su Raggi. Il Pd romano vede invece a rischio la tenuta del Campidoglio. E sono stati rinviati a giudizio i 16 ex consiglieri regionali Pd del Lazio coinvolti nell’inchiesta sulla gestione dei fondi destinati ai gruppi consiliari.



SCONTRI PER UNA CASA AGLI IMMIGRATI: 4 ARRESTI, ANCHE UN LEADER DI FORZA NUOVA

IUS SOLI: CRITICHE CEI. DELRIO: ANCORA TEMPO PER APPROVARLO

Scontri tra forze dell’ordine ed esponenti di Forza Nuova che si opponevano all’assegnazione di una casa popolare a Corviale, periferia di Roma, a una famiglia eritrea. Arrestati quattro militanti di Forza Nuova fra cui il responsabile romano Giuliano Castellino. 'Roma non farà mai nessun passo indietro davanti alla violenza neofascistà: così la sindaca Raggi. Mentre la Cei lamenta che «si è accelerato sui diritti delle persone dello stesso sesso, ma non si è voluto farlo su quelli degli italiani senza cittadinanza». E sullo ius soli interviene Grasso: «se una legge è giusta va approvata. Ma mi sembra che si punti di più a una valutazione di ordine elettorale». Secondo Graziano Delrio «c'è ancora tempo per approvarlo"; e sulla fiducia «valuteremo in autunno». Delrio, c'è ancora tempo per approvarlo. Cei, si è accelerato su gay non su cittadinanza. ---.

BONO: FINCANTIERI-STX NON E’ UN MATCH, NESSUNO DEVE VINCERE

TITOLO SCIVOLA IN BORSA (-4,5%) CON PRESE BENEFICIO «I match si fanno sui campi di calcio, qui non ha vinto e non deve vincere nessuno. E’ essenziale aver posto le basi per far crescere la nostra azienda, consolidarla nel mondo e avere più opportunità di lavoro». Così l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono in merito all’accordo su Stx. Intanto, all’indomani dell’accordo su Stx, il titolo Fincantieri ha invertito la direzione, scivolando del 4,5% a 1,05 euro.

ISIS: RISPUNTA AL BAGHDADI: "VI ABBIAMO TERRORIZZATO"

USA: ALLARME FBI PER ATTACCHI TERRORISTICI CON I DRONI

«Gli americani, i russi e gli europei sono terrorizzati dagli attacchi dei combattenti islamici». Con queste parole rispunta il capo dell’Isis Al Baghadi che era stato dato per morto settimane fa. Nel messaggio audio diffuso oggi cita anche «i nordcoreani» che «hanno cominciato a minacciare l’America». I gruppi terroristici stanno cercando di usare i droni per condurre attacchi negli Usa: è l’allarme lanciato dal direttore dell’Fbi Christopher Wray durante un’audizione al Congresso.

UCCISE IL FIGLIO MA NIENTE ERGASTOLO, ERA ADOTTATO

CASSAZIONE, LA PENA PERO' NON SIA MENO DI 16 ANNI

Niente ergastolo se il figlio ucciso è «solo» adottivo: lo ha chiesto e ottenuto dalla Corte di Cassazione la difesa di Andrei Talpis, un cittadino moldavo di 53 anni che nel novembre del 2013, a Remanzacco (Udine), ha ucciso il figlio Ion, di 19 anni, con una coltellata al petto, al culmine di una lite durante la quale il ragazzo si era frapposto tra i genitori, salvando la madre. E così l’ergastolo, inflitto a Talpis dal gup di Udine nel 2015 e confermato nel 2016, è stato annullato. La Suprema Corte ha trasmesso gli atti alla Corte d’assise d’appello di Venezia per la quantificazione della pena, prescrivendo che non deve comunque scendere sotto i 16 anni di reclusione.

ADDIO AL PADRE DI PLAYBOY CHE SFIDO' I TABU' DELL’AMERICA

INTERPRETE DELLA RIVOLUZIONE SESSUALE, CREO' UN MARCHIO INCONFONDIBILE

Costruì un marchio inconfondibile sfidando il puritanesimo ed incarnando una delle espressioni della rivoluzione sessuale. Hugh Hefner, il fondatore della rivista Playboy, è morto per cause naturali a 91 anni nella sua casa di Los Angeles, la 'Playboy Mansion' nei pressi di Beverly Hills, circondato dalla sua famiglia. Lo ha reso noto la casa editrice di Playboy, a cui fa capo un impero dell’intrattenimento ammiccante, popolato dalle 'playmatè, le conigliette nate dalla fantasia di Hefner.