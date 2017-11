Manovra, arrivano soldi per assistere i malati gravi in casa

Novità in arrivo per la manovra. Nasce un fondo per il sostegno dei 'caregiver' familiari, ovvero di chi si prende cura di un familiare non autosufficiente o non in grado di badare a se stesso. Arriva anche lo sconto fiscale per tutelare le librerie, con credito di imposta su Imu, Tasi, Tari e sull'eventuale affitto. Inoltre, l’Autorità per l’energia avrà d’ora in poi competenze anche sul ciclo dei rifiuti. L’esame della manovra in Aula al Senato slitta a mercoledì. Intanto, per l’Antitrust la tassa sugli airbnb rischia di danneggiare gli utenti. L’Autorità boccia anche l’equo compenso.

LITE PD-M5S SULLE FAKE NEWS, BLOG DI GRILLO CONTRO RENZI CARRAI: NON C'ENTRO CON L’INCHIESTA DEL NEW YORK TIMES

M5s all’attacco sul blog di Grillo del segretario Pd Renzi in tema di fake news, ritornando sugli articoli di Buzzfeed e New York Times partiti, 'da una ricerca condotta da un dipendente di Marco Carrai, fonte, vista la sua estrema vicinanza a Renzi, piuttosto discutibilè. Secondo il M5s, 'sembra un giochino apparecchiato su misura al segretario del Pd, oramai in caduta liberà. Intervistato dal Corriere, Carrai smentisce. E il Pd reagisce: per Matteo Orfini ci sarebbero 'strane convergenze tra M5s e Salvinì. Anzaldi, Nyt? O M5s in buona fede o da denuncia. Ieri Renzi aveva annunciato da parte del Pd un rapporto ogni 15 giorni sull'origine dei falsi.

PRESIDENZA DELL’EUROGRUPPO, MOSCOVICI SPINGE PADOAN

"HA TUTTE LE QUALITA' CHE SERVONO, MA NON E’ IL SOLO"

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan 'ha tutte le qualità per essere un buon presidente dell’Eurogruppo, è uomo d’esperienza, ministro di un Paese importante, ottimo economista, ha le sue qualità ma non è il solò. Il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici spinge la candidatura del ministro italiano all’Eurogruppo. 'E' un’elezione piena di fascino perchè è totalmente apertà, afferma Moscovici che si chiama fuori dalla corsa: 'Io non sarò candidatò.

PREMAFIN, 5 ANNI A SALVATORE LIGRESTI PER AGGIOTAGGIO

AI DUE COIMPUTATI 4 E 3 ANNI. 250MILA EURO ALLA CONSOB

Cinque anni di carcere e 100.000 euro di multa per Salvatore Ligresti. E’ la condanna decisa dal Tribunale di Milano, che ha condannato anche a 4 anni e 80.000 euro di multa l’ex immobiliarista Giancarlo de Filippo e a 3 anni e 60.000 euro di multa il fiduciario Niccolò Lucchini nell’ambito del processo per una presunta manipolazione del mercato sui titoli Premafin. I giudici hanno anche disposto la confisca delle azioni Unipol Sai già sequestrate e 250.000 euro di risarcimento alla Consob.

VERTICE SU OSTIA, PRESTO PIU' FORZE DELL’ORDINE

LA LOTTA PER LO SPACCIO, ROTTA LA PAX TRA I CLAN

Vertice in Prefettura a Roma sulla sicurezza a Ostia dopo la tensione degli ultimi giorni. In arrivo più forze dell’ordine. Non l’esercito che, dice il capo della Polizia Gabrielli, 'non è la risposta. Intanto, la procura di Roma ha aperto un’indagine sulle intimidazione ad appartenenti alla famiglia Spada tra sabato e domenica. La Dda procede per minacce e danneggiamento. La rottura di una pax tra clan e una lotta per il controllo del business criminale è l’ipotesi investigativa.

"SE MI LASCI DICO CHE SEI GAY", 20ENNE UCCISO A MODENA

MOVENTE SESSUALE, TRE MINORI FERMATI, UNO E’ IL SUO EX

Tre minorenni fermati, due a Prato e uno a Modena, per l'omicidio del 20enne trovato all’interno di una valigia in un appartamento di Piazza Dante, nel centro di Modena sabato. Mentre le ricerche continuano per catturare altri due che potrebbero aver partecipato al delitto che avrebbe un movente sessuale. Uno dei possibili autori dell’omicidio aveva infatti una relazione con la vittima. L’interruzione di questa relazione, decisa appunto da uno da uno dei presunti autori, aveva portato il ventenne a minacciarlo: «Se mi lasci rivelo la tua omosessualità».

HARRY E MEGHAN SI SPOSANO, ARRIVA UN’AMERICANA A CORTE

LE NOZZE ANNUNCIATE PER LA PRIMAVERA, LA REGINA FELICE

Il principe Harry e la fidanzata, l’attrice americana Meghan Markle, sono ufficialmente fidanzati e si sposeranno nella primavera 2018. Lo ha annunciato la Casa Reale. Meghan, 36 anni (lui ne ha 31), ha incontrato la regina Elisabetta. Harry e Maghan, che nel 2013 divorziò dal produttore cinematografico Trevor Engelson, sposato nel 2011, hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente nel 2016. La regina e il principe Filippo si sono detti «lietissimi» per l’annuncio delle nozze, augurando «ogni felicità» ai futuri sposi.