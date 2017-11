Manovra, via il superticket per minori e redditi bassi

Stop ai superticket per tutti i minori e per i redditi bassi (con Isee fino a 15mila euro) in attesa che arrivi la riforma del sistema di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. Lo prevede l’emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato. Il bonus bebè sarà per sempre ma l'assegno per i nuovi nati sarà più leggero. Varrà per il primo anno di età del bambino o per il primo dopo l’adozione (e non più per tre anni). Per il 2018 saranno corrisposti alle famiglie 80 euro al mese, mentre dal 2019 in poi l’assegno sarà di 40 euro al mese (soglia Isee a 25.000 euro). Nasce il 'Fondo di ristoro finanziariò per i risparmiatori penalizzati da un danno ingiusto, con una dotazione di 25 milioni all’anno per il 2018 e 2019.

BIOTESTAMENTO, SI ACCENDE LA POLEMICA SU UNA FRASE DI SALVINI

"PIU' DI UNA BUONA MORTE MI INTERESSA GARANTIRE BUONA VITA"

Premesso che 'più che di una buona morte mi interessa occuparmi di una buona vità, sul biotestamento la Lega 'aspetta Renzi. Quando smetterà di smanettare su Facebook ci dica cosa vuole fare al Senatò. La frase del segretario della Lega Matteo Salvini accende le polemiche proprio nel giorno in cui sembra configurarsi un asse tra Pd e M5S, favorevoli all’approvazione del provvedimento sul fine vita. Debora Serracchiani chiede a Salvini di 'rispettare i malatì. 'Il biotestamento serve ai vivi. M5S chiede la sua immediata approvazione. Si può fare in 24 ore!», è l’appello di Alessandro Di Battista su Twitter.

IL PAPA IN BIRMANIA: "PACIFICAZIONE SOLO DAI DIRITTI UMANI"

SAN SUU KYI A FRANCESCO: "LEI DA' FIDUCIA IN UNA PACE POSSIBILE"

'La costruzione della pace si raggiunge solo attraverso un impegno per la giustizia e il rispetto dei diritti umanì. Nella sua seconda giornata in Birmania, il Papa ha i primi incontri istituzionali, e chiede il rispetto di ogni etnia e dell’ordine democratico. Spiega inoltre che le fedi insieme tra loro possono aiutare ad estirpare le cause dei conflitti e costruire ponti di dialogo. Nell’atteso incontro con la leader democratica birmana Aung San Suu Kyi la premio Nobel ringrazia il pontefice e gli dice che la sua presenza dà fiducia in una possibilità di pace.

RISATE E BATTUTE UN’ORA PRIMA DELLA VALANGA A RIGOPIANO

SULLA SPA: "SE LA LIBERIAMO CI FACCIAMO PURE IL BAGNO"

Una battuta, «se dobbiamo liberare la spa, al limite ci andiamo a fare pure il bagno», e poi una risata. C'è anche questo nelle 119 pagine dell’informativa della squadra Mobile di Pescara che contiene le intercettazioni di tutto il periodo culminato nella tragedia dell’hotel Rigopiano, a Farindola (Pescara), che costò 29 morti lo scorso 18 gennaio. Dall’informativa emerge un quadro di giorni di caos nell’approccio all’emergenza e nei canali istituzionali, che ha avuto il suo picco dal 17 al 19 gennaio. Sono 23 gli indagati nell’inchiesta.

CALANO ANCORA LE NASCITE IN ITALIA, IN 8 ANNI 100MILA IN MENO

FRANCESCO E SOFIA I NOMI TOP. MATRIMONI DI NUOVO IN RIPRESA

Sempre meno nuovi nati in Italia, con il trend che ormai riguarda anche le donne straniere che una volta facevano da 'tamponè al fenomeno. Il rapporto Istat sulla natalità pubblicato oggi conferma gli allarmi degli ultimi anni e non vede inversioni di tendenza negli indicatori tranne quello sui matrimoni, unico parametro in crescita. Nel 2016 in Italia, spiega l’istituto di statistica, sono nati 473.438 bambini, oltre 12 mila in meno rispetto al 2015. Nell’arco di 8 anni (dal 2008 al 2016) le nascite sono diminuite di oltre 100 mila unità.

MAXI-OPERAZIONE CONTRO I CLAN A OSTIA, QUATTRO ARRESTI

CONTROLLI E PERQUISIZIONI ALLA RICERCA DI ARMI E DROGA

Maxioperazione di controllo del territorio ad Ostia, che ha visto perquisizioni anche nel palazzo dove viveva Roberto Spada prima dell’arresto per la testata a un giornalista della Rai. Nel corso dell’operazione sarebbero stati trovati e sequestrati armi e droga. 'Fuori la mafia da Roma. Bene maxi operazione a Ostià, twitta Virginia Raggi.

HARRY E MEGHAN SI SPOSERANNO A WINDSOR NEL MESE DI MAGGIO

NOZZE NEL CASTELLO PER IL PRINCIPE E L’ATTRICE AMERICANA

Si celebreranno a maggio nel castello di Windsor le nozze fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e l’attrice americana Meghan Markle. Lo riferisce la corte. 'L'America ci perde, ma per noi è un guadagnò, questo il commento alle nozze della duchessa di Cornovaglia, Camilla.