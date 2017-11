Ap minaccia sul bonus bebè: "Valga tre anni o non votiamo la manovra"

Tensione nella maggioranza sul bonus bebè. Ap chiede che la norma valga 'per i primi anni di vita del bambinò, come previsto dall’accordo politico sulla famiglia raggiunto in commissione: 'E' per noi la più importante condizione per votare questa manovrà. Il goiverno assicura che il bonus 'è una misura strutturalè e il Pd chiarisce: 'La norma è chiarissima, il bonus è triennale fino ai tre anni di vita del bambinò. Fra le novità in manovra, la proroga a tutto il 2018 delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza a fine anno e lo stanziamento di 50 milioni per le assunzioni di 2mila ricercatori precari. Katainen all’ANSA: 'Italia economia più creativa nell’Ue. Bene le riforme ma per gli effetti servono 6-8 annì.

LA SFIDA NUCLEARE DI KIM: "POSSIAMO COLPIRE TUTTI GLI USA"

I TWEET ANTI-ISLAM DI TRUMP IMBARAZZANO LA MAY: "HA SBAGLIATO"

La Corea del Nord ha annunciato di essere 'uno Stato nuclearè, dopo l’ultimo test di un missile balistico intercontinentale capace di raggiungere 'tutti gli Usà. Trump ha chiesto al presidente cinese Xi di 'convincere Pyongyang a porre fine alle sue provocazionì e ha annunciato nuove sanzioni. Pechino si dice pronta a spingere verso una soluzione con mezzi pacifici. In serata riunione del Consiglio di sicurezza Onu. Polemiche su tre tweet di Trump su video anti-islamici realizzati da Britain First, un gruppo dell’estrema destra britannica. Imbarazzo di Downing Street che commenta: scelta sbagliata.

CONDANNATO PER CRIMINI DI GUERRA, SI UCCIDE IN DIRETTA TV

IL GENERALE CROATO PRALJAK BEVE IL VELENO NELL’AULA DEL TPI

Il generale croato Slobodan Praljak è morto in un ospedale dell’Aja dopo aver bevuto in diretta tv una bottiglietta di veleno al momento della conferma della sentenza di colpevolezza per crimini di guerra con la condanna a 20 anni di carcere al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. 'Non sono un criminale di guerrà, aveva urlato Praljak, ex comandante delle forze croato-bosniache nella guerra del 1992-1995, prima di bere il veleno. Seduta subito sospesa, poi la notizia della morte. Il premier croato Plenkovic attacca: 'La condanna era ingiustà.

ALLONTANATO DAL VATICANO IL VICEDIRETTORE DELLO IOR

MATTIETTI E’ STATO RIMOSSO DUE GIORNI FA DALL’INCARICO

Lo Ior ha 'allontanatò dal suo incarico l’attuale 'aggiuntò al direttore generale dell’Istituto, Giulio Mattietti, nominato nel novembre 2015 insieme all’attuale dg, Gian Franco Mammì, con il rinnovo dei vertici voluto dal Papa. Da quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate, Mattietti sarebbe stato allontanato due giorni fa, scortato fuori dal Vaticano. Al momento non se ne conoscono i motivi. La Sala Stampa della S.Sede ha confermato. A quanto risulta, inoltre, nei giorni passati ci sarebbe stato un analogo provvedimento a carico di un dipendente dell’Istituto.

DUE AFGANI CONDANNATI A 24 ANNI PER L’OMICIDIO CUTULI

SONO GIA' IN CARCERE IN PATRIA. RCS: DELITTO POLITICO

La Corte di Assise di Roma ha condannato a 24 anni di reclusione i due afgani accusati dell’omicidio dell’inviata del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, avvenuto il 19 novembre 2001. Mamur e Zar Jan stanno scontando in patria rispettivamente 16 e 18 anni di reclusione per l’omicidio e hanno assistito in videoconferenza. 'E' stato un delitto politico e orribile. Una sentenza in Italia non restituisce Maria Grazia alla famiglia, ma è di conforto per i parenti perchè almeno sanno che lo Stato c'e», ha commentato Caterina Malavenda, legale di Rcs.

SCONTRO SULL'ILVA, GOVERNO CONTRO IL RICORSO DELLA REGIONE

CALENDA CONGELA IL NEGOZIATO, ATTENDE LA DECISIONE DEL TAR

Scontro aperto fra Governo da una parte, Regione e Comune di Taranto dall’altra, dopo la decisione della Puglia di impugnare il decreto sul piano ambientale dell’Ilva. Il ministro dell’Ambiente Galletti dice che il piano industriale è forte e ammonisce: 'Non esiste un piano B, attenti a far saltare tuttò. Il ministro dello Sviluppo Calenda accusa gli enti locali di schizofrenia, congela il negoziato in attesa della decisione del Tar di Lecce e minaccia: 'Se Regione e Comune usano tutti i mezzi per far saltare l’Ilva, l’Ilva saltà. Emiliano: 'Il governo cerca un capro espiatorio per il suo fallimento.