Banca Etruria, il Pd accusa Bankitalia

Su Banca Etruria la "vera responsabilità" è stata di Bankitalia: è l’affondo di Matteo Orfini dopo che il pm di Arezzo Roberto Rossi ha definito, parlando alla Commissione d’inchiesta, "un poco strano" che Bankitalia incentivasse la fusione con Popolare Vicenza di cui erano note le condizioni. Fonti di via Nazionale sottolineando di non aver "mai sostenuto il matrimonio con Pop Vicenza" e che il commissariamento non è stato deciso per la mancata aggregazione. M5S e Si: "Pd incredibile e surreale"

FIDUCIA IN SENATO SUL MAXIEMENDAMENTO ALLA MANOVRA

Il governo ha posto la questione di fiducia sul maxiemendamento così come approvato dalla commissione, ma resta in piedi il nodo del bonus bebé: per i tecnici di Palazzo Madama, il rifinanziamento vale solo per il primo anno di vita dei nuovi nati. Il viceministro all’Economia Morando assicura: "Se dovrà essere aggiustato alla Camera lo sarà". Intanto la Camera ha detto sì al voto di fiducia sul decreto fiscale. Con il voto finale sul provvedimento il testo è diventato legge. Il reato di stalking non sarà più estinguibile con una pena pecunaria. E Boldrini esulta, il Parlamento ha corretto un errore.

DISOCCUPAZIONE STABILE A OTTOBRE, SCENDE PER I GIOVANI

Il tasso di disoccupazione a ottobre è rimasto stabile rispetto a settembre all’11,1%, ma ha segnato un calo dello 0,6% sullo stesso mese del 2016. Fra i giovani di età compresa fra i 15 ed i 24 anni, il tasso di disoccupazione è sceso al 34,7%, il livello più basso da giugno 2012. Gli occupati sono 23.082.000, -5.000 unità su settembre e +246.000 sull'ottobre 2016. Province virtuose, Comuni molto meno: è quanto emerge da uno studio al Mef sulla spending review nel periodo 2010-2015. Per le province, ha rilevato il consigliere di palazzo Chigi, Luigi Marattin, "più di tre quarti della correzione della spesa viene da lì" mentre dai Comuni solo per l’11,8%.

TRUMP SCARICA TILLERSON, AL SUO POSTO IL CAPO DELLA CIA

Donald Trump vuole sostituire il segretario di stato Rex Tillerson con l’attuale capo della Cia Mike Pompeo. Lo riporta il New York Times citando fonti dell’amministrazione. Il piano sarebbe già stato messo a punto dalla Casa Bianca e prevede che a guidare l’agenzia di intelligence sia il senatore repubblicano Tom Cotton. "Al momento nessun annuncio", frena il portavoce Sanders. Sul fronte Corea del Nord "ora la guerra è più vicina", dice l’ambasciatrice americana all’Onu Nikki Haley. Pechino chiarisce però che "l'opzione militare non è un’opzione".

SKINHEADS COMO, QUATTRO DENUNCIATI PER VIOLENZA PRIVATA

Sono stati denunciati per violenza privata dalla Questura di Como quattro componenti del gruppo di 13 skinheads che martedì sera a Como hanno interrotto una riunione del coordinamento "Como senza frontiere" per leggere un "proclama" di denuncia. Gli identificati sono otto. Maurizio Martina annuncia per il 9 dicembre "una grande manifestazione contro ogni intolleranza". Giorgia Meloni risponde a Matteo Renzi, che aveva stigmatizzato l'accaduto, sostenendo che a Como non c'è stata violenza. Renzi protagonista anche di un botta e risposta con Fabio Volo sullo ius soli: lo scrittore si allontana da un dibattito per protesta, poi si scusa. Intanto Luigi Di Maio chiama l’Osce per le elezioni, e chiede di "controllare i media".

PG CASSAZIONE, BIMBO COPPIA DELL’ACIDO RESTI IN FAMIGLIA

"I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi": lo ha etto il pg della Cassazione spiegando che ogni bambino ha diritto a crescere nella propria famiglia anche se i genitori sono Alexander Boettcher e Martina Levato, responsabili di crimini raccapriccianti. Dare in adozione è "genetica familiare", può stare con i nonni materni. Lo stesso Pg ha chiesto di restituire ai genitori biologici, una coppia del Monferrato, la figlia nata nel 2010 che gli era stata tolta perché Gabriella Carsano, oggi di 57 anni e il marito Luigi Deambrosis di 69, erano stati considerati anziani e inadatti.

BIMBO DI 6 ANNI USATO PER SPACCIARE, ERA "COME UN GIOCO"

Anche un bimbo di 6 anni veniva utilizzato per lo spaccio di droga a Catania dall'organizzazione sgominata stamane dai carabinieri che hanno arrestato 36 persone. Il bambino, finito suo malgrado nell'inchiesta, è il figlio della compagna di uno degli arrestati e gli investigatori hanno sottolineato che per loro il piccolo "ha interpretato tutto come un gioco, non consapevole assolutamente dell’aiuto materiale che stava dando al suo patrigno".

THYSSEN 10 ANNI FA, DRAMMA CHE HA CAMBIATO SICUREZZA LAVORO

Accadde nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007. Prima qualche innocua fiammella, poi un incendio, un’esplosione, un’ondata di fuoco, operai trasformati in torce umane. Il rogo della Thyssen causò la morte di 7 di loro. La vicenda giudiziaria che ne seguì si è esaurita quando la Cassazione ha confermato le condanne nei confronti dei sei imputati, tra cui l’ad Harald Espenhahn, a pene tra i 9 anni e 8 mesi e i 6 anni e 3 mesi. Espenhahn e l’ex consigliere Priegnitz sono ancora liberi in Germania.