Censis: la ripresa c'è, crolla la fiducia nella politica

La ripresa c'è, ma cresce l’Italia del rancore. E’ l’analisi del Censis nel Rapporto sulla situazione sociale del Paese nel 2017. Restano 'il rimpicciolimento demografico del Paese, la povertà del capitale umano immigrato, la polarizzazione dell’occupazione che penalizza l’ex ceto mediò. 'La paura del declassamento è il nuovo fantasma socialè. L’84% degli italiani non ha fiducia nei partiti, il 78% nel governo, il 76% nel Parlamento, il 70% in Regioni e Comuni. I miti del Paese sono posto fisso e casa di proprietà, insieme a smartphone e social network. Oltre 1,6 milioni di famiglie nel 2016 in condizioni di povertà assoluta.

FLYNN: "HO MENTITO ALL’FBI SUL RUSSIAGATE". TREMA TRUMP

CASA BIANCA: IL CASO RIGUARDA SOLO LUI. WALL STREET SOFFRE

Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, in tribunale si è dichiarato colpevole di aver mentito agli agenti dell’Fbi sui suoi contatti con l’ambasciatore russo. 'Accetto la piena responsabilità delle mie azionì, ha detto. Ora a tremare è il presidente Donald Trump. Ma la Casa Bianca precisa: nei capi di accusa e nella dichiarazione di colpevolezza di Flynn non c'è nulla che coinvolga altre persone. Il caso riguarda solo lui. Rischia fino a un massimo di 5 anni di carcere e una sanzione da 250.000 dollari. Wall Street riduce le perdite registrate alla notizia che 'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump che sarebbe pronto a testimoniare contro il presidentè solo dopo l’annuncio dell’imminente riforma delle tasse.

L'ISTAT LIMA LA CRESCITA. JUNCKER: ALLENTARE I CRITERI DEI CONTI

CGIL IN PIAZZA SULLE PENSIONI, SI PORTA DIETRO LA SINISTRA

Nel terzo trimestre del 2017 il Pil italiano è aumentato dello 0,4% sul trimestre precedente e dell’1,7% su base annua. Lo rileva l’Istat rivedendo al ribasso le stime di metà novembre (0,5% e 1,8%). Lieve sforbiciata anche alla crescita acquisita per il 2017, all’1,4%. Per il Mef i dati confermano la crescita. Secondo Spiegel Juncker starebbe pensando di allentare i criteri dei conti pubblici valutando l’Eurozona nel suo insieme. Domani la Cgil scende in piazza per cambiare il sistema previdenziale. Anche Sinistra Italiana scenderà in piazza con i suoi leader.

RENZI NON MOLLA LA PRESA SU BANKITALIA, SCONTRO CON M5S

LEADER LEGA: GALERA. CASINI: NON CONFONDERE GUARDIE E LADRI

Renzi esulta dopo le dichiarazioni del Pm di Arezzo Rossi che davanti alla commissione sulle banche ha accusato Bankitalia per la fusione Etruria-Popolare di Vicenza. 'La commissione sta dimostrando che la battaglia del Pd era giusta, era basata sui fatti. Su Bankitalia nessuna polemica, siamo stanchi di prendere fango. Il Pd esce a testa alta. La vicenda dimostra che la discussione sui media su chissà quale pasticcio sulle banche era sfasata. La vicenda Boschi un gigantesco alibi per non parlare di chi ha avuto problemi serì. Duro Salvini: 'Manderemo in galera tutti i complici di queste truffe. E pagheranno, a testa alta...'. 'Non confondere i ladri con le guardiè, avverte il presidente della commissione Casini.

IN GERMANIA SI PREPARA LA GROSSE KOALITION, SCHULZ FRENA

PAURA A POTSDAM, SGOMBERATO IL CENTRO PER UN PACO SOSPETTO

L'Spd e l’Unione, in Germania, inizieranno le trattative per la Grosse Koalition. Lo scrive la Bild on line in esclusiva dando conto dell’incontro ieri sera dei leader dei partiti Cdu, Csu e Spd con il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier a Bellevue. Ma Schulz per ora nega: 'notizie falsè ma nessuna ospzione esclusa. Paura a Ptsdam per un pacco con chiodi e batterie,centro sgombrato ma non è chiaro se ci fosse esplosivo.

NUOVI GUAI PER IL GIRO, DOPO LA PALESTINA LO ATTACCA L’OLP

MONDIALI, SARA' RUSSIA-ARABIA SAUDITA LA PARTITA INAUGURALE

Il Giro d’Italia tenta di placare Israele presentando Gerusalemme come una città unificata sotto sovranità israeliana. Il Giro servirà solo a legittimare l’annessione di Gerusalemme e a distorcere l’autenticità ed il carattere della citta», afferma Hanan Ashrawi, a nome dell’Olp dopo le critiche dell’ambasciata di Palestina in Italia. Il Mondiale dei rimpianti azzurri, con l'Italia assente per la prima volta dopo 60 anni, prenderà il via il prossimo 14 giugno a Mosca con Russia-Arabia Saudita.

ABUSAVA DI MINORENNI, SACERDOTE ARRESTATO A CATANIA

AVREBBE COSPARSO LE GIOVANI VITTIME CON L’OLIO SANTO

Avrebbe abusato di ragazzini che frequentavano la parrocchia anche cospargendoli con l’olio santo proponendo i riti come 'atti purificatorì in grado di lenire le loro sofferenze. Padre Pio Guidolin è stato arrestato a Catania con l’accusa di violenza sessuale su minori. Uno dei ragazzini che si era opposto, rivelando gli abusi, era stato isolato dalla comunità di fedeli ed accusato di asserzioni calunniose.