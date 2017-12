Trump incassa la riforma fiscale. Resta l'incognita del Russiagate

Gli Stati Uniti hanno approvato una vasta riforma fiscale, fortemente voluta da Donald Trump. Il testo, che prevede un taglio delle tasse di quasi 1.400 miliardi di dollari, dovrà ora essere armonizzato con una riforma fiscale già approvata dalla Camera dei Rappresentanti. Esulta Trump che parla del 'maggiore taglio delle tasse della storià. Sulla Casa Bianca però incombe il Russiagate. E anche se il tycoon nega di essere preoccupato la testimonianza di Flynn potrà nuocergli. Tensione alle stesse tra l’Amministrazione Usa e la Corea del Nord. I sei F-22 Raptor, americani giunti oggi in Corea del Sud in vista del ciclo di manovre annuali aeree congiunte 'Vigilant Acè, del 4-8 dicembre sono una nuova prova di forza. E da Pyongyang parte un nuovo attacco a Trump definito 'demone nuclearè.

CAMUSSO: RICOSTRUIRE UNITA' SINDACALE, NON CAPISCO CISL E UIL

DOMANI GRASSO INCORONATO. PISAPIA VERSO PD. BOLDRINI INCERTA

La Cgil va in piazza in cinque città e chiede di 'ricostruire i filì dell’unità sindacale, rotta con Cisl e Uil sulla vertenza pensioni. Susanna Camusso, ha chiamato alla mobilitazione contro le scelte del governo in materia pensionistica. E per questo 'fatica a capire perchè ci siano giudizi diversi da parte di Cisl e Uil'. Domani Sinistra Italiana riunisce l’assemblea a Roma che incoronerà Pietro Grasso leader della Lista unitaria che nasce da Sinistra Italiana, Mdp e Possibile. La presidente Boldrini corteggiata sia da Lista Unitaria che da Pisapia, avviato verso il Pd.

DI MAIO: RENZI-BOSCHI SI SCUSINO. ROAD SHOW CON FONDI ESTERI

BERLUSCONI, FERMARE M5S. GUAI DA BARI, 4 RAGAZZE MENTIRONO

Di Maio torna ad attaccare l’ex premier e Maria Elena Boschi: sulle banche 'dovrebbero chiedere scusa al Paese Renzi e Boschì. Il candidato premier del M5S guarda agli investitori internazionali. Berlusconi torna ad attaccare i Cinquestelle: 'le loro ricette economiche devasterebbero la nostra economia, massacrerebbero il ceto medio sotto i colpi di una tassazione insostenibilè. Ma da Bari la procura ha chiuso le indagini e il pm ipotizza il reato di falsa testimonianza per 4 ragazze che mentirono sui rapporti con Berlusconi.

GENTILONI: ITALIA STABILE PER SCELTE E ORIENTAMENTI

IN UE SERVE MENO AMBIZIONE. IN LIBIA ELEZIONI NEL 2018

'Siamo un paese stabile. Non guardate al numero di governi ma alla sostanza: siamo uno dei paesi più stabili che si possano incontrare nella regione per scelte e orientamenti geopolitici ed economicì. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ai Med Dialogues aggiungendo che 'l'Italia chiede meno ambizione e più responsabilità multilateralè. Sull'immigrazione 'l'Italia ha fatto più di tutti per l’accoglienza e per colpire i trafficanti. Gli altri facciano lo stessò. Presente al Med l'inviato speciale dell’Onu Ghassan Salamè ha annunciato che saranno possibile in Libia le elezioni nel 2018.

DOTTORESSA VIOLENTATA: QUERELA IN RITARDO, INDAGATO A CASA

AI DOMICILIARI PER STALKING. VITTIMA, HO AVUTO VERGOGNA

La denuncia della dottoressa barese di essere stata violentata mentre era in servizio in una guardia medica è stata presentata troppo tardi e, per questo, il Tribunale del Riesame di Bari ha disposto la scarcerazione del presunto aggressore. All’uomo, il 51enne Maurizio Zecca di Acquaviva delle Fonti arrestato lo scorso 13 novembre, i giudici hanno concesso i domiciliari con braccialetto elettronico per il solo reato di stalking. Non avrebbe denunciato prima per vergogna la dottoressa in servizio come guardia medica, vittima di violenza sessuale da parte di un paziente all’interno dell’ambulatorio.

SICILIA: MODULI SENZA NORMA SEVERINO, RICORSO AL TAR

NON ELETTO RIVENDICA SEGGIO A DANNO DI 7 PROCLAMATI A CATANIA

Proclamati gli eletti all’Ars, si sposta nei Tribunali amministrativi la questione del mancato riferimento alla legge Severino sulle non candidabilità nei moduli della Regione siciliana destinati ai candidati alle regionali, sollevata proprio nel momento di deposito delle liste. Filippo Privitera, primo dei non eletti nel collegio di Catania nella lista 'Popolari e autonomistì ha presentato ricorso al Tar, rivendicando l’attribuzione del seggio a danno di 7 eletti sprovvisti di autodichiarazione sulla legge Severino.



ALL’EX MOGLIE QUOTA DEL TFR, ANCHE 10 ANNI DOPO DIVORZIO

TRIBUNALE TORINO CONDANNA AGENTE ASSICURATIVO A VERSARNE 40%

Alla moglie divorziata spetta una quota del Tfr del marito anche se l’uomo ha ricevuto l’indennità dieci anni dopo il divorzio. Lo ha ribadito il tribunale di Torino che ha condannato un agente assicurativo a versare all’ex coniuge 94 mila euro, pari al 40% della somma totale. L’uomo non ha dimostrato che il denaro ricevuto dalla compagnia al termine dell’attività professionale non era un vero e proprio Tfr. Opinioni discordanti tra i matrimonialisti.