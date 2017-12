Grasso lancia "Liberi e uguali": "Ecco la nuova sinistra"

"Questa è la nostra sfida: battersi perché tutti, nessuno escluso, siano liberi e uguali, liberi e uguali, liberi e uguali". Ripete tre volte il nome del nuovo soggetto politico il presidente del Senato Pietro Grasso, chiudendo l’assemblea unitaria della sinistra a Roma. L’ultima volta che lo dice, la voce si incrina per la commozione e arriva il lungo applauso. Poco prima aveva detto: "L'unico voto utile è per chi costruisce speranze portando in Parlamento i bisogni e le richieste della metà d’Italia che non vota". Mdp, Si e Possibile, daranno vita a una lista unitaria alle prossime elezioni che avrà in Grasso il leader.

TRUMP SI SFILA DA "GLOBAL COMPACT", PIANO ONU PER I MIGRANTI

Trump sfila gli Stati Uniti dall’accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, il Global Compact on migration firmato nel settembre 2016. Nikki Haley spiega all’Onu: "Non è in linea con le politiche americane per l’immigrazione e i rifugiati". E l'Onu esprime "rammarico". Intanto è bufera sul tweet di Trump sul caso Michael Flynn:"L'ho licenziato perché ha mentito al vice presidente e all’Fbi. Il generale Flynn ha mentito all’Fbi e la sua vita è rovinata. Hillary Clinton ha mentito più volte e nulla le è accaduto?".

SARA' LICENZIATO CHI COMMETTE MOLESTIE SESSUALI NELLA P.A.

Via dalla P.a chi «commette molestie a carattere sessuale». La bozza del contratto per gli statali esplicita e rafforza le sanzioni da infliggere in questi casi: in prima battuta si incappa in una sospensione (fino a un massimo di 6 mesi). Ma se il comportamento si ripete, nell'arco del biennio, scatta il licenziamento. La pena massima è prevista se c'è "recidiva" di "atti o comportamenti o molestie a carattere sessuale" o "quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità".

NADIA TOFFA, BELLA BOTTA MA TENGO DURO E TORNO PRESTO

"Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura". Così la Iena bionda, Nadia Toffa, colta da un malore ieri a Trieste e ricoverata da ieri sera al San Raffaele di Milano. In mattinata dall’ospedale era già trapelato che è vigile e cosciente, e qualche ora dopo sul profilo Fb della trasmissione di Italia1 è comparso un suo post. "Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino - ha scritto - ho preso una bella botta, ma tengo duro". Per Nadia oggi è stata una giornata di esami nell’ospedale fondato da Don Verzè. Su cosa abbia avuto esattamente mentre si trovava nell’albergo di Trieste, al momento solo ipotesi. Di sicuro rimane il bollettino emesso ieri: prognosi riservata per patologia cerebrale in fase di definizione.

VIGILANTE MCDONALD’S ALLONTANA AFRICANI, ACCOLTELLATO

Su indicazione del responsabile, un addetto alla sicurezza ha allontanato ieri sera un gruppetto di nordafricani che, entrati nel McDonald’s della centrale Galleria Ciro Fontana a Milano, non hanno consumato nulla ma hanno infastidito i clienti. Una volta fuori gli extracomunitari hanno preso a calci e pugni il vigilante e poi lo hanno accoltellato alla schiena procurandogli una grave ferita. Le sue condizioni si sono poi ulteriormente aggravate - è stato applicato il codice rosso - anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

AVVIATA UNA INDAGINE SU BANDIERA TEDESCA ESPOSTA IN CASERMA

E' una camera non singola, a più letti, quella dove un giovane militare ventenne, in servizio al 6/o battaglione dei carabinieri di stanza alla caserma Baldisserra di Firenze, ha esposto la bandiera finita al centro delle polemiche perché utilizzata da gruppi neonazisti. Il procuratore militare Marco De Paolis ha avviato un’indagine sulla vicenda. Il ministro Pinotti ha chiesto al Comandante Generale dei Carabinieri, Tullio Del Sette, "chiarimenti rapidi e provvedimenti rigorosi".

LA PROCURA IMPUGNERA' LA SCARCERAZIONE DELL'UOMO ACCUSATO DI AVER VIOLENTATO LA DOTTORESSA

"Impugneremo sicuramente il provvedimento di scarcerazione". Il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, annuncia che la Procura sta predisponendo il ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame che ha disposto la scarcerazione - con concessione degli arresti domiciliari - del 51enne di Acquaviva delle Fonti Maurizio Zecca, accusato di aver violentato e perseguitato per mesi una dottoressa di una guardia medica della provincia di Bari.

L’INTER ABBATTE IL CHIEVO E VOLA IN TESTA, TRIPLETTA PERISIC

L'Inter non perde l’occasione di volare in testa in classifica, facendo fuori il Chievo a San Siro con un roboante 5-0. Tripletta di Perisic. Impresa di Alberto Brignoli, portiere del Benevento, che sigla al 95' il goal che porta alla squadra campana il primo punto della sua storia in Serie A. Grazie alla rete, segnata di testa, la partita con il Milan è terminata 2-2. E Rino Gattuso, all’esordio sulla panchina rossonera, mastica amaro: "Meglio una coltellata che subire un gol così".