Nuova bufera su Banca Etruria

Il pm di Arezzo Roberto Rossi scrive al presidente della commissione Banche Pier Ferdinando Casini per chiarire il caso di Pier Luigi Boschi, e ricorda di aver risposto in commissione precisando che non è tra gli ex del cda Etruria rinviati a giudizio, ma di aver annuito quando gli è stato chiesto se lui e altri potrebbero essere indagati. Soddisfatto Casini: "Risposta chiara e esauriente". Maria Elena Boschi attacca: usano la vicenda per attaccare me e il Pd. Ma il Pd chiede una nuova audizione per Rossi.

BREXIT, ANCORA NIENTE ACCORDO. MA TRA LONDRA E UE POSIZIONI VICINE

"Ci sono ancora problemi che richiedono ulteriori negoziati. Ci rivedremo prima della fine della settimana". Così la premier britannica Theresa May dopo l’incontro con Jean-Claude Juncker che avrebbe dovuto segnare una svolta per un accordo sulla Brexit. Per Donald Tusk un accordo al Consiglio europeo di dicembre "è ancora possibile", ma il nodo è l’Irlanda e la decisione se lasciare in vigore in Irlanda del Nord lo status quo dei rapporti con l’Ue, o far sì che Belfast segua la sorte di Londra.

PAURA SU UN VOLO CATHAY, "ABBIAMO VISTO IL MISSILE DI KIM"

L'equipaggio di un volo della Cathay Pacific ha visto il 29 novembre scorso il missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord mentre rientrava nell’atmosfera: lo scrive la Bbc online. La notizia è stata confermata dalla stessa compagnia aerea. L’equipaggio avrebbe visto il missile "esplodere" ad una distanza ravvicinata. Il 29 novembre la Corea del Nord ha testato con successo il missile Hwasong-15 che è caduto nelle acque del Giappone.

IL PORTOGHESE CENTENO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELL’EUROGRUPPO

L'Eurogruppo, chiamato ad approvare le opinioni della Commissione Ue sui bilanci, ha invitato l’Italia e gli altri Paesi a rischio di non rispetto delle regole del Patto di stabilità a "considerare misure aggiuntive in modo tempestivo", ha detto il presidente uscente, Jeroen Dijsselbloem. Il ministro dell’economia portoghese, Mario Centeno, è il nuovo presidente dell’Eurogruppo. Assumerà l’incarico il 13 gennaio 2018. Da Palazzo Chigi trapela soddisfazione per la nomina.

UCCISO MENTRE FUGGIVA L’EX PRESIDENTE DELLO YEMEN SALEH

La notizia dell’uccisione dell’ex presidente yemenita Ali Abdallah Saleh, diffusa da media arabi vicini all’Iran, è stata confermata dal partito dello stesso Saleh, secondo quanto riferisce al Jazeera. Le fonti vicine all’ex raìs riferiscono che Saleh è stato ucciso con "colpi di arma da fuoco a sud di Sana'a". Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto "profondamente preoccupato per l’escalation di scontri armati e attacchi aerei in Yemen".

LA MADRE DI DJ FABO IN LACRIME, "GLI DISSI: VAI FABIANO"

"Vai Fabiano, la mamma vuole che tu vada". Così la madre di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo e morto col suicidio assistito, ha raccontato le ultime parole dette al figlio prima che schiacciasse con la bocca il pulsante. Carmen Carollo si è messa a piangere in aula durante il processo a Marco Cappato. "Non voleva morire soffocato interrompendo le cure", ha aggiunto. Anche la fidanzata Valeria è intervenuta al processo: la morte fu la sua vittoria utile.

FACEBOOK APRE AGLI UNDER 13 E LANCIA L’APP MESSENGER KIDS

Con una mossa che farà discutere Facebook apre per la prima volta anche agli "under 13" che di regola non potrebbero accedere alla piattaforma. Lo fa lanciando una chat per bambini che sarà sotto il controllo dei genitori. La novità si chiama Messenger Kids ed è una versione semplificata della popolare chat, che per ora partirà in anteprima negli Stati Uniti su iPhone e iPad. La nuova applicazione si utilizzerà tramite l'account dei genitori, saranno perciò mamma e papà ad autorizzarne l’uso.

IL 2017 L’ANNO PIU' SECCO DEGLI ULTIMI DUE SECOLI

Il 2017 è stato l’anno più secco in Italia degli ultimi due secoli. Lo certifica il Cnr, che parla di un anno in cui le piogge sono state il 30% in meno della media, in alcuni mesi oltre il 50% in meno. E’ stato un anno da record anche per il caldo: al 4/o posto dall'Ottocento a oggi (a pari merito con 2001, 2007 e 2016). Gli anni più caldi in Italia sono nell'ordine il 2015, il 2014 e il 2003. I dati descrivono un paese colpito dal riscaldamento globale.