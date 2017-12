Biotestamento subito, ius soli in coda: scontro al Senato

La Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha inserito al primo punto del calendario dei lavori dell’Aula l’esame del ddl sul biotestamento. La riforma del regolamento del Senato sarà esaminata invece 'tra il 19 e il 20 dicembrè, mentre il ddl sullo Ius soli è solo all’ultimo posto nel calendario. Zanda (Pd) chiarisce: 'Per noi la priorità è il ddl sul fine vità. Cauto il leader di Ap Alfano: 'Valutiamo nel merito il testo e il suo avvicinarsi o meno a posizioni di eutanasià. Centinaio (Lega) gioisce sullo Ius soli: 'Lo discuteranno il giorno del mai...' ed anche il Cinquestellie Endrizzi afferma che 'lo Ius soli non è una priorita». Roberto Speranza chiude all’ipotesi di alleanza tra 'Liberi e Ugualì e M5s: 'Fra noi distanze enormì.

TENSIONE PER GERUSALEMME CAPITALE, PRESSING SU TRUMP

IL PRESIDENTE USA AD ABU MAZEN, SPOSTEREMO L’AMBASCIATA

La decisione degli Usa di riconoscere Gerusalemme capitale unica di Israele fa salire la tensione nel mondo arabo. Trump telefona a Netanyahu e Abu Mazen e annuncia: 'Sposteremo l’ambasciatà. Ma la decisione potrebbe slittare a causa delle pressioni degli alleati. Israele tiene duro: 'Gerusalemme è la capitale del popolo ebraico da 3.000 annì. L’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ribadisce la posizione favorevole ai due Stati e al segretario di Stato Usa Tillerson chiede di trovare un modo negoziale per fare in modo che la città sia capitale condivisa.

LA FIGLIA DI RIINA APRE WEBSHOP "ZU' TOTO'" CON MARCHIO DEL PADRE

BLITZ ANTIMAFIA A PALERMO, LA MOGLIE DEL BOSS GUIDAVA IL CLAN

La figlia del 'capo dei capì della mafia Totò Riina, Maria Concetta, ha lanciato col marito una vendita di prodotti alimentari online che sfrutta il nome del padre, da poco deceduto, 'Zu Toto». la vendita, scrivono sul web, serve 'per raccogliere ordini e capitali per avviarci, visto che ci hanno sequestrato tuttò. A Palermo, i carabinieri hanno arrestato 25 persone per associazione mafiosa. Alla guida del mandamento di Resuttana c'era Maria Angela Di Trapani, moglie del boss Salvino Madonia, al 41 bis, di cui trasmetteva gli ordini dal carcere.

SARDEGNA, BARRACCIU CONDANNATA A QUATTRO ANNI PER PECULATO

ALL’ESPONENTE DEM ANCHE L’INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI

L'ex sottosegretaria alla Cultura del governo Renzi, Francesca Barracciu (Pd), è stata condannata a 4 anni di reclusione per peculato aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna e spesi per fini non istituzionali. Per l’esponente Dem è scattata anche la sospensione dai pubblici uffici per lo stesso periodo di 4 anni. Sono stata travolta politicamente in solitudine - ha ammesso - questa cosa mi ha rafforzato molto e con questa forza affronterò il secondo gradò.

LA COMMISSIONE BANCHE DECIDE SU GHIZZONI, PADOAN ASPETTA

M5S ATTACCA ANCORA PM ROSSI. LEGNINI: AL CSM NON C'E' NULLA

La Commissione banche decide sull'eventuale audizione dell’ex Ad di Unicredit Ghizzoni. Il Pd frena, il M5s insiste, anche sul nome di Draghi, e attacca ancora il Pm di Arezzo Rossi per il caso Boschi. Il vicepresidente del Csm Legnini afferma che sul magistrato al momento 'nulla risulta trasmesso al consigliò. Il ministro dell’Economia Padoan si aspetta di essere convocato in audizione, ma non c'è la notifica. Ascoltato l’ex presidente delle 4 banche in risoluzione, Roberto Nicastro, il quale ha ribadito che gli istituti erano in 'dissesto conclamatò. ---.



ALUNNI ITALIANI BRAVI IN LETTURA, MEGLIO DELLA MEDIA UE

I FRANCESI SONO I PIU' SOMARI, "ORA UN DETTATO AL GIORNO"

Alunni italiani promossi in lettura: secondo un’indagine Invalsi, nel 2016 il loro punteggio è 548 e la loro performance migliora rispetto a quella del 2011 (+7 punti) e supera il punteggio medio ottenuto dai Paesi Ocse (541) ed Europei (544). In generale, in Italia le bambine sono più brave dei bambini e gli scolari del Nord più bravi di quelli del Sud. I più somari in Europa sarebbero gli alunni francesi (511 punti), il ministro corre ai ripari e ipotizza 'un dettato al giornò.