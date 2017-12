L'annuncio di Trump: "Gerusalemme capitale d'Israele"

Moniti e appelli da tutto il mondo a Donald Trump, che si avvia a riconoscere Gerusalemme capitale di Israele e a trasferirvi l'ambasciata americana da Tel Aviv. Papa Francesco esprime «profonda preoccupazione» e chiede che tutti rispettino lo status quo della città. Il Cremlino è preoccupato per il possibile deterioramento della situazione, la Ue è per il negoziato su Gerusalemme, Erdogan convoca un summit dei Paesi islamici. Cortei di protesta a Gaza e in Cisgiordania, slogan contro gli Usa e bandiere americane bruciate.

PISAPIA ROMPE CON RENZI SULLO IUS SOLI: CONFRONTO IMPOSSIBILE

BIOTESTAMENTO, 3MILA EMENDAMENTI. ALFANO LASCIA IL PARLAMENTO

Pisapia rompe con Renzi dopo lo stop allo ius soli: 'Confronto impossibile. Ci abbiamo provato ma non siamo riuscitì. Il Pd tira dritto: 'Si va avanti con la coalizione di centrosinistrà. Tensione al Senato sul biotestamento, oltre 3mila emendamenti presentati. Il voto fissato per il 14 dicembre. Intanto, Alfano annuncia che non si candiderà alle elezioni: 'Lascio il Parlamento, non la politicà. Sul fronte banche si va verso il sì all’audizione dell’ex Ad di Unicredit Federico Ghizzoni, insieme a quelle di Zonin e Consoli. Il presidente del Pd Orfini attacca l’ex direttore del Corsera de Bortoli: 'Dice il falsò.

BLITZ DEI NEOFASCISTI CONTRO REPUBBLICA: "E' GUERRA AL PD"

FUMOGENI E SLOGAN DA FORZA NUOVA. SOLIDARIETA' AL GIORNALE

Blitz di un gruppo di neofascisti di Forza Nuova con il volto coperto sotto la sede di Repubblica. Cartello con la scritta 'Boicotta Repubblica e L’Espressò, fumogeni, slogan e un proclama di accuse al giornale. Il un post, il leader di Fn Roberto Fiore parla del 'primo atto di una guerra politica contro il gruppo Espresso e contro il Pd’. Solidarietà al giornale dal premier Paolo Gentiloni, che ha chiamato il direttore Mario Calabresi. La questura intanto ha vietato la manifestazione degli skinhead sabato a Como, ma Fn fa sapere che Fiore sarà ugualmente in piazza nel pomeriggio.

IL MOVIMENTO #METOO E’ LA PERSONA DELL’ANNO DI TIME

UN OMAGGIO ALLE DONNE CHE HANNO DENUNCIATO MOLESTIE

Il movimento #MeToo contro le molestie sessuali è la persona dell’anno di Time 2017. L’annuncio oggi su Time.com. Con la copertina di fine anno Time ha reso omaggio alle donne che «hanno rotto il silenzio» nel mondo dell’entertainment, della politica, dei media e più in generale nel mondo del lavoro.

AUMENTANO LE DISUGUAGLIANZE, UNO SU 3 A RISCHIO POVERTA'

MANOVRA, UNA NUOVA TASSE SUL FUMO E MODIFICHE ALLA WEBTAX

L'Istat stima che un residente in Italia su tre, nel 2016, è a rischio di povertà ed esclusione sociale, con un peggioramento rispetto all’anno precedente. Per 3 italiani su 4 il reddito è al di sotto dei 30mila euro annui. Il governo è disponibile a modificare la web tax nella manovra, secondo il viceministro all’Economia Enrico Morando. Torna l’ipotesi della tassa sul fumo per rifinanziare con 604 milioni il Fondo sanitario nazionale. Slitta la nomina del nuovo presidente della Consob, il governo deciderà il successore di Vegas entro fine anno.

AGCOM DIFFIDA AMAZON: RISPETTI LE REGOLE DELLE POSTE

IL RICHIAMO DELL’AUTORITA' SULLE CONDIZIONI DI LAVORO

Alcune delle attività di Amazon sono assimilabili a quelle postali, pertanto il gigante dell’ecommerce deve mettersi in regola. Per questo motivo il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha diffidato le società del gruppo di Bezos a regolarizzare la propria posizione. Le società che svolgono attività postale devono ottemperare a vari obblighi, tra questi l’essere in regola con le disposizioni in materia di condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.

FIAMME A LOS ANGELES. EVACUATO BEL AIR, A RISCHIO GETTY

150MILA LASCIANO LE CASE, SCUOLE CHIUSE A SAN BERNARDINO

Incubo incendi a Los Angeles. Le fiamme hanno raggiunto anche la ricca zona di Bel-Air, spingendo all’evacuazione in un’area dove si trovano le ville più esclusive di molte star del mondo dello spettacolo. Secondo il Los Angeles Times, è a rischio anche il centro Getty, dove si trova uno dei due musei Getty della città. I roghi hanno portato anche alla chiusura delle scuole nella valle di San Bernardino e dell’Interstate 405, una delle principali arterie intorno a Los Angeles.