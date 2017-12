Hamas chiama all'intifada: scontri e feriti nei territori

Altissima tensione in Israele e nei territori palestinesi dopo l'annuncio di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico e spostare lì, entro sei mesi, l’ambasciata Usa. Hamas ha fatto appello a una 'nuova intifadà. Spento a Betlemme l’albero di Natale in Piazza della Mangiatoia. Oltre 100 feriti negli scontri in diverse località della Cisgiordania. Due razzi lanciati da Gaza verso Israele. Anche le diplomazie mondiali criticano gli Usa. Ma il premier israeliano Netanyahu si dice certo che 'quando l’ambasciata Usa passerà a Gerusalemme, molte altre ambasciate si trasferirannò.

PRODI SUL CENTROSINISTRA: NON TUTTE LE FRITTATE RIESCONO

FASSINO NON DEMORDE: INCORAGGIA A PROSEGUIRE SULLA COALIZIONE

'Non tutte le frittate finiscono con il venir benè. Lo dice Romano Prodi sulla situazione del centrosinistra. E a chi gli chiede della rinuncia di Pisapia, il fondatore dell’Ulivo risponde che quella del leader di Cp 'non è stata una defezione. Ha studiato il campo e poi ha concluso che non era cosà. Non demorde Piero Fassino: 'Prodi accompagna con attenzione la costruzione della coalizione, incoraggiando a perseguire alleanze che consentano al centrosinistra di presentarsi agli elettori con una proposta credibilè.

ORDIGNO ESPLODE DAVANTI A UNA STAZIONE DEI CARABINIERI A ROMA

SONO 8 GLI INDAGATI PER IL BLITZ DI FORZA NUOVA A REPUBBLICA

Un ordigno rudimentale è esplosa all’alba davanti alla stazione dei carabinieri di Roma San Giovanni. L’azione, rivendicata dagli anarchici, non ha causato feriti. L’ordigno rudimentale sembra fosse dotato di un timer. Minniti: non c'è aria per attacchi alla democrazia. Intanto 8 persone, fra le quali un minorenne, sono state indagate dalla Procura di Roma per il blitz di Forza Nuova avvenuto ieri sotto la sede del quotidiano Repubblica a Roma.

EX VERTICI MPS ASSOLTI IN APPELLO NEL PROCESSO ALEXANDRIA

IL CONTRATTO CON NOMURA ERA A DISPOSIZIONE DI BANKITALIA

Tutti assolti in appello a Firenze gli ex vertici di Mps, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, per l'inchiesta sulla ristrutturazione del derivato Alexandria. In primo grado i tre imputati erano stati condannati a 3 anni e mezzo di reclusione oltre a 5 anni di interdizione. Per la Corte il contratto stipulato da Rocca Salimbeni con Nomura per la ristrutturazione di Alexandria, è sempre stato a disposizione degli ispettori di Banca d’Italia. Secondo la banca centrale, invece «la Corte considera esistenti i fatti, ma ritiene che non costituiscano illecito penalè.

AVVELENAMENTO DA TALLIO, ARRESTATO IL NIPOTE DELLE VITTIME

"VOLEVO PUNIRE GLI IMPURI". LA MADRE: FA PARTE DI UNA SETTA

E' agli arresti Mattia Del Zotto, 27 anni, per omicidio volontario e tentato omicidio in relazione all’avvelenamento da tallio di un’intera famiglia di Nova Milanese, che ha provocato la morte di tre persone. Il giovane è accusato di aver ucciso i nonni Giovanni Battista Del Zotto, di 94 anni, e Maria Gioia Pittana, di 88 anni, e la zia Patrizia Del Zotto, di 62 anni. 'L'ho fatto per punire soggetti impurì, ha detto ai militari, che in casa sua hanno trovato altre 5 confezioni della sostanza velenosa. La madre rivela: Mattia fa parte di una setta.

C'E' UN QUARTO INDAGATO PER L’OMICIDIO DI SERENA MOLLICONE

E’ UN CARABINIERE, DOPO EX MARESCIALLO CC, MOGLIE E FIGLIO

Un altro indagato, il quarto, per l’assassinio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa più di sedici anni fa. E' un carabiniere che lavora in un altro comune. L’ipotesi di reato è di concorso in omicidio volontario. Oltre all’ultimo iscritto, sono indagati l’allora maresciallo Franco Mottola, la moglie e il figlio. Nelle scorse settimane era stata depositata la perizia medico-legale che indicava una compatibilità tra lo sfondamento della porta dell’alloggio della caserma dei carabinieri di Arce e la frattura cranica riportata da Serena.

PER LA BREXIT TEMPO AGLI SGOCCIOLI, MAY RISCHIA LA POLTRONA

UE DA' TEMPO SINO A DOMENICA, DIFFICOLTA' PREMIER IN CASA TORY

Non sono vere le voci su un prolungamento della scadenza alla prossima settimana per chiudere l’accordo sulla Brexit: resta «domenica a mezzanotte», per il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, secondo cui 'non c'è ancora nessuna fumata bianca, noi siamo pronti quando May è pronta». La stampa britannica attribuisce ai vertici Ue la convinzione che Theresa May, stretta tra falchi e colombe in casa Tory, sia condannata in caso di fallimento a essere sbalzata via dal governo già la prossima settimana. ---.