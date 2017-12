Accordo Brexit: nessuna frontiera in Irlanda e 45 miliardi

Una riunione di primo mattino ha portato a un accordo sulla Brexit. «E' stato un negoziato difficile, ma ora abbiamo una prima svolta, un accordo equo», ha detto il presidente della Commissione Ue Juncker dopo l’incontro con la premier May a Bruxelles.La Gran Bretagna si è impegnata a «evitare che sia eretta una frontiera fisica"' tra Irlanda e Irlanda del Nord. «Abbiamo lavorato duro - afferma May -. Ai cittadini Ue si applicherà il diritto britannico». Dublino plaude: «Accolta la nostra linea». Farage deluso, non è la Brexit per cui abbiamo votato. Il conto del divorzio sarà di 40-45 mld di euro.

GERUSALEMME, PALESTINESE UCCISO A GAZA. FINORA 250 FERITI

L’ONU CONTRO TRUMP: LA DECISIONE UNILATERALE MINACCIA LA PACE

Un palestinese è stato ucciso dal fuoco dell’esercito israeliano a Gaza nel corso delle proteste oggi contro la decisione del presidente Usa Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. I feriti sarebbero almeno 250. Intanto, l’inviato speciale dell’Onu per il Medio Oriente, Mladenov, ha ricordato che Gerusalemme deve essere la capitale dei due stati: «Qualsiasi decisione unilaterale che cerchi di modificare lo status della città - ha aggiunto - potrebbe minare gli sforzi di pace e avere ripercussioni in tutta la regione».

LA STRAGE DEI CASCHI BLU IN CONGO, 14 MORTI E OLTRE 50 FERITI

E’ ACCADUTO NELL’EST, GLI AUTORI SONO I RIBELLI ISLAMICI

Almeno 14 peacekeeper dell’Onu sono stati uccisi e altri 50 sono rimasti feriti in un attacco nella Repubblica democratica del Congo. Il capo dei Caschi Blu Onu, Lacroix, ha reso noto che l'attacco si è verificato nella provincia del North Kivu, nell’est del paese. Le evacuazioni sono in corso, ha spiegato Lacroix. Autori della strage i ribelli islamici.

COMO, IL CENTROSINISTRA IN PIAZZA CONTRO GLI SKINHEADS

FORZA NUOVA ANNUNCIA UN PRESIDIO. MINACCE A UNA CRONISTA DELL'ESPRESSO

La manifestazione nazionale antifascista organizzata per domani a Como, in risposta al blitz degli Skinheads del 28 novembre a un incontro di 'Como senza frontierè, è «necessaria» secondo il ministro Maurizio Martina. La manifestazione, alla quale non parteciperà il M5s, riunirà tutte le forze di centrosinistra. Tensioni potrebbero scaturire dalla decisione di Forza Nuova di riunirsi in un presidio sempre a Como nonostante il 'nò della Questura. Solidarietà arriva intanto da più parti alla giornalista Arianna Giunti «oggetto di una serie di aggressioni verbali e minacce via social» per una inchiesta sull'estrema destra e sul neofascismo pubblicata dal sito del settimanale 'L'Espressò.

CAOS ILVA, EMILIANO: AVANTI COI RICORSI, CALENDA DISPERATO

MANOVRA: PIOGGIA DI EMENDAMENTI ALLA CAMERA, OLTRE SEIMILA

«Il ricorso resta in piedi fin quando non saranno discusse le osservazioni». Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano. «Calenda ha fatto il blitz a Taranto perchè era disperato - aggiunge -. L’azienda non gli dava più ascolto, perchè aveva capito che il Governo non era l’interlocutore. Se farà saltare il tavolo se ne assumerà le responsabilità». Intanto, alla Camera i deputati hanno presentato oltre 6 mila emendamenti alla manovra. Il testo è atteso in Aula martedì 19 dicembre. Ed è stata una giornata 'boom' per le banche in Piazza Affari, grazie all’accordo Basilea 4. Nel complesso il comparto è cresciuto del 3%. Sugli scudi Unicredit (+6,1%).

DI MAIO-SALVINI CONTRO BIDEN PER LE INSINUAZIONI SULLA RUSSIA

LEADER M5S, FAKE NEWS.SALVINI, ITALIANI FARANNO PERDERE RENZI

Le affermazioni dell’ex vicepresidente Usa Biden per il quale la Russia tentò di influenzare il referendum Italia e ora sta aiutando Lega e M5s scatenano polemiche da parte dei diretti interessati. Di Maio: «Finchè non si mettono prove sul piatto, la smettano di usare questa scusa per spiegare perchè il partito di governo ha perso tutte le elezioni. Per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle è una fake news». «Renzi ha perso il referendum e perderà le elezioni - ha detto Salvini, perchè gli italiani hanno buon senso, non perchè lo vuole Putin».

PAPA FRANCESCO: A ROMA BASTA CON LA RASSEGNAZIONE AL DEGRADO

WEB SCATENATO CONTRO L’ALBERO "SPELLACCHIO" DI PIAZZA VENEZIA

«O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli 'anticorpì contro alcuni virus dei nostri tempi: l’indifferenza, che dice: 'Non mi riguardà; la maleducazione civica che disprezza il bene comune; la paura del diverso e dello straniero». Così il Papa nella preghiera alla Vergine Maria in Piazza di Spagna, a Roma. Intanto il Web si scatena contro l’albero di Natale in piazza Venezia dal Comune: è stato soprannominato 'spellacchiò.