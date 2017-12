Pd e sinistra contro il fascismo: 10mila in piazza a Como

A Como la manifestazione antifascista in risposta al blitz degli skinhead anti migranti. Per il Pd al corteo hanno sfilato oltre 10mila persone. Sul palco nessun big, ma 10 ragazzi che hanno letto messaggi sull'antifascismo. "Essere qui è un dovere", per la presidente della Camera Boldrini. E il presidente del Senato Grasso commenta: "Contro i rigurgiti fascisti la miglior risposta è l’impegno per i valori della Costituzione". Salvini accusa di sostenere l’immigrazione senza controllo, Martina replica: "Il rischio serio sarebbe lui al governo". Sondaggi preoccupanti per il Pd, dato per la prima volta sotto la quota del 25,43% ottenuta da Bersani alle ultime politiche. Si allarga la distanza tra FI e Lega, avanza M5s che è primo partito, continua a crescere Liberi e Uguali (tra il 6,6% e il 7,6%).

PALESTINESI IN RIVOLTA PER GERUSALEMME, ALMENO 4 MORTI

Proseguono le proteste dei palestinesi contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale d’Israele. 'Violenti scontrì in molte zone di in Cisgiordania e Gaza, finora 4 morti e centinaia di feriti (solo oggi più di 80 secondo la Mezzaluna Rossa). Hamas assicura che l’intifada continua: nuovi lanci di razzi, l’aviazione risponde con raid. Il presidente palestinese Abu Mazen e il papa copto Tawadros II non incontreranno il vicepresidente Usa Pence in Medio Oriente. La Lega Araba chiede una risoluzione Onu che respinga la decisione di Trump.

ACCUSE DI MOLESTIE A TRUMP, "CERCO' DI BACIARMI IN ASCENSORE"

"Donald Trump ha tentato di baciarmi in uno degli ascensori della Trump Tower". Lo rivela Juliet Huddy, ex presentatrice di Fox News che in passato ha accusato di molestie Bill O'Reilly, popolare anchorman a sua volta travolto dallo scandalo. L'episodio risalirebbe al 2005, l’anno in cui il tycoon ha sposato la first lady Melania. Huddy racconta che all’epoca non si sentì offesa, ma che oggi vede l’accaduto in una prospettiva diversa: "Oggi avrei detto No!, all’epoca mi sono scusata".

ACCORDO ITALIA-LIBIA, UNA SALA COMUNE ANTI-TRAFFICANTI

Un "accordo sulla creazione di una sala comune" di Libia e Italia per la "lotta contro scafisti e trafficanti" di esseri umani è stato annunciato dal governo libico dopo un incontro a Tripoli fra il premier Al Sarraj e il ministro dell’Interno Minniti. Sarraj ha anche sollevato la questione del "numero importante" di migranti clandestini bloccati in Libia ma rimasti fuori dai centri di accoglienza. Intanto i media turchi parlano di un accordo segreto fra il presidente turco Erdogan e il premier greco Tsipras che permetterà il ritorno in Turchia di migranti dalla Grecia continentale.

DELL’UTRI DAL CARCERE, "NON CHIEDO LA GRAZIA MA LE CURE"

Marcello Dell’Utri ha scritto dal carcere una lettera in cui non chiede compassione ma giustizia e il riconoscimento dei propri diritti. L’ex senatore sconta una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa e si è visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di sospensione della pena per motivi di salute. Dell’Utri ha ricevuto la visita di Renato Brunetta e Francesco Giro che riferiscono: "E' un uomo di 76 anni, malato, ingiustamente detenuto e legittimamente arrabbiato. Non vuole più la grazia, ma la libertà per potersi curare".

DAL ZOTTO CONFESSA 3 OMICIDI: "HO MESSO IO IL TALLIO NEL CIBO"

"Sono stato io a mettere il tallio". Mattia Del Zotto, il 27enne in cella per aver avvelenato i familiari uccidendone tre, interrogato dal gip di Monza Federica Centonze, ha confessato di essersi occupato "personalmente" di contaminare gli alimenti che sapeva essere abitualmente consumati dai parenti. Lo ha fatto "sfruttando la vicinanza degli appartamenti", il suo e quelli di nonni e zii. Al giudice ha ribadito, alla presenza del suo avvocato, di aver agito "per punire gli impuri". Il legale ha chiesto una perizia psichiatrica.

TUTTA LA FRANCIA SI FERMA PER L’ADDIO A JOHNNY HALLYDAY

La Francia ha detto addio alla sua rockstar più amata, Johnny Hallyday, con un eccezionale corteo funebre sugli Champs Elysées di Parigi a cui hanno assistito decine di migliaia di persone. Il funerale è partito dalla casa del cantante - morto a 74 anni per un tumore ai polmoni - fuori Versailles, ed ha attraversato il centro cittadino fino alla chiesa della Madeleine dove il presidente francese Macron ha pronunciato l’eulogia: "Johnny era la vita, era una parte della Francia", ha detto. Presenti in chiesa anche gli ex presidenti Hollande e Sarkozy, e la band dell’artista che ha suonato durante la cerimonia.

RISCHIO CYBERTRUFFA ONLINE SUI REGALI DI NATALE

Negli Usa stanno proliferando i "bot", i programmi robotici automatizzati studiati per simulare il comportamento umano sul web, "addestrati" ad accaparrarsi online i giocattoli e gli altri oggetti più popolari rivendendoli poi a prezzo maggiorato. Lo rivela il New York Times, secondo cui con questa pratica il prezzo di alcuni degli articoli più richiesti può triplicare. Secondo uno studio, nel mirino dei cybercriminali ci sono anche i pagamenti - online e tradizionali - fatti tramite pos.