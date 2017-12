Gerusalemme, scontro tra Macron e Netanyahu

Cresce la tensione innescata dalla decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Gelo all’Eliseo nell’incontro Macron-Nethanyau. 'E' la capitale di Israele da 3mila annì, dice il premier israeliano. Ma la richiesta del presidente francese è di 'congelare le coloniè, come 'gesto per i palestinesì. L’Onu insiste contro Trump: 'Compromette la pacè. Vertice improvviso al Cairo tra al Sisi, Abu Mazen e re Abdallah. La Giordania annuncia la decisione di rivedere l'accordo di pace con Israele. Sono oltre 1.250 i feriti nelle proteste nei Territori. Accoltellato, da un giovane palestinese, una guardia di sicurezza israeliana.

SALVINI-DAY A ROMA CONTRO LO IUS SOLI, LA SFIDA A RENZI

"ITALIANI ANCHE IMMIGRATI REGOLARI". TENSIONE IN PIAZZA

Salvini-day contro lo Ius soli oggi a Roma con il leader della Lega che assicura: 'gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano un contributo alla nostra societa». Ma sfida Renzi: 'Ieri a Como c'era il passato con bandiere rosse e la falce e il martello. Oggi invece c'è il futurò. E si dice pronto a candidarsi negli stessi collegi del segretario del Pd. Proteste dei movimenti per la casa, al grido 'odio la Legà e 'Roma non ti vuolè, tensione in piazza. Renzi annuncia: mai con Berlusconi e attacca Grasso: 'è come Finì. Domani Ap si spacca.



MORTO DON RIBOLDI, PRETE DEI TERREMOTATI E VESCOVO ANTICLAN

DON CIOTTI: "HA ALZATO LA VOCE PER GLI ULTIMI". LUTTO AD ACERRA

E' morto a Stresa, a 94 anni monsignor Antonio Riboldi, vescovo emerito di Acerra. Riboldi, per tutti don Antonio, si fece voce dei terremotati del Belice, in Sicilia. Fu poi pastore in terra di camorra e negli anni '80 guidò migliaia di giovani contro la camorra a Ottaviano, città di Raffaele Cutolo, boss indiscusso della Nuova camorra organizzata. I funerali si svolgeranno nella cattedrale di Acerra, dove il sindaco ha stabilito il lutto cittadino, dove Riboldi è stato vescovo dal '78 al 2000.

MAXIPROCESSO E COMMISSIONE, SETTIMANA DI FUOCO PER LE BANCHE

APPONI E ZONIN DANNO FORFAIT. TREMONTI: E' UNA PAGLIACCIATA

Settimana intensa per la vicenda banche che inizia però con un rinvio. Non ci sarà la riunione di domani a san Macuto per l'indisposizione del dg di Consob Angelo Apponi. Ha dato forfait anche l’ex presidente BpVi Gianni Zonin che era previsto in calendario venerdì 15 ma c'è un legittimo impedimento. Per l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti la Commissione 'è una pagliacciatà. 'Non lo e» per il presidente del Pd Orfini che annuncia: 'sentiamo tuttì. Dell’inchiesta Deutsche Bank e dei suoi ex vertici si occuperà la magistratura di Milano.

REGGIA DI CASERTA, CEDE L’INTONACO NELLA 'STANZA DELLE DAME'

NESSUN FERITO. IL DIRETTORE, IL CEDIMENTO NON E’ STRUTTURALE

Crolla una parte dell’intonaco nella 'stanza delle damè, una delle sale degli appartamenti storici della Reggia di Caserta aperti al pubblico. Nessuno è rimasto ferito. La stanza è attigua a quella del 'bagno della reginà. Il direttore della Reggia Mauro Felicori assicura: 'Il cedimento non è strutturalè ma riguarda il 'rifacimento integrale compiuto dopo un terremoto negli anni '30' realizzato con tecniche superate.

PRIMA NEVE A MILANO, GELO IN TUTTO IL CENTRO-NORD

ALLERTA MALTEMPO IN LIGURIA E TOSCANA, SCUOLE CHIUSE

Allerta neve in Val d’Aosta e Trentino dove sta cadendo copiosa. Primi fiocchi a Milano e in Veneto. Ma tutto il Centro-Nord è interessato alla perturbazione che ha già abbassato le temperature con effetto freezing rain (pioggia che si congela al suolo). Attesa neve sulla A1 Firenze-Bologna. Allerta rossa in alta Toscana, dove molte scuole domani resteranno chiuse così come in Liguria. Pioggia e forti venti in Campania.

CIOCCOLATO NON SOLO DA MANGIARE, SI ASCOLTA E SI "SNIFFA"

IL CIBO DEGLI DEI SI DEGUSTA COME SI FA CON UN BUON VINO

Il cioccolato, come avviene per un buon vino, bisogna saperlo degustare per poterne trarre maggior piacere, risvegliando tutti e cinque sensi. Solo così una pralina, una tavoletta, una crema da spalmare possono esprimere tutte le sfumature sensoriali. La richiesta del 'cibo degli deì nel mondo è in forte aumento, con un giro d’affari pari a 123 miliardi di euro nel 2016, generato dalla lavorazione di 3 milioni di tonnellate di fave di cacao.